Hyundai Mobis investiert in hochauflösendes Radar-Startup, um das autonome Fahren der Stufe 4 oder höher zu beschleunigen

Seoul, Südkorea und Los Angeles (ots/PRNewswire)

Investition einer beträchtlichen Summe in Zendar zur Entwicklung eines hochauflösenden „Abbildungsradars"

Erzielung eines Hochleistungsradars, das mit Lidar vergleichbar ist und eine Fahrautomatisierung der Stufe 4 oder höher ermöglicht.

Verbesserung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit durch Sicherung von Sensortechnologien für Kameras, Radare und Lidare.

Hyundai Mobis gab am 27. Januar bekannt, dass es eine strategische Investition in Zendar getätigt hat, ein in Silicon Vally ansässiges Startup-Unternehmen mit globaler Wettbewerbsfähigkeit im Bereich des hochauflösenden Radars, dem sogenannten „Imaging Radar". Hyundai Mobis ist das erste Unternehmen, das Anteile an Zendar auf Unternehmensebene investiert.

Das abbildende Radar wird als differenziertes Radar der nächsten Generation angesehen. Die Daten von Radargeräten, die sich vorne, hinten und in den Ecken eines Fahrzeugs befinden, werden im elektronischen Steuergerät (ECU) in integrierte Signale umgewandelt, um hochauflösende Bilder zu erzeugen.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Radar verwendet das abbildende Radar die von mehreren Radarsensoren erzeugten Daten, was die Erkennungsgenauigkeit erheblich steigern kann. Es wird erwartet, dass die Technologie die Verbreitung des autonomen Fahrens auf der Grundlage von Radarsensoren mit vernünftigen Preisen und einer hohen Leistung, die mit der von Lidarsensoren vergleichbar ist, unterstützen wird.

Zendar ist ein Start-up, das 2017 von Ingenieuren gegründet wurde, die ihren Abschluss an der University of California, Berkeley, gemacht haben und sich auf die Entwicklung von Bildgebungsradaren spezialisiert haben. Das Unternehmen verfügt über differenzierte technologische Kompetenzen im Bereich der bildgebenden Radare, die auf eigenen Fusionsradar-Algorithmen beruhen.

Sunil Thomas, Chief Business Officer von Zendar, sagte: „Die Verbesserung von Kfz-Radarsystemen mit dem herkömmlichen Ansatz, immer mehr Antennenkanäle hinzuzufügen, ist nicht sehr praktisch. Diese neue Investition von Hyundai Mobis bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass der Distributed-Aperture-Ansatz von Zendar die Zukunft des Kfz-Radars ist, da er ohne zusätzliche Hardwarekosten eine wesentlich höhere Leistung als herkömmliche Radarsysteme bietet."

Hyundai Mobis plant, seine Kompetenzen in den Bereichen Hardware-Design und integrierte Software-Entwicklung auf die Fusionsradar-Technologie von Zendar anzuwenden.

„Wir werden nicht nur unsere eigenen Technologien entwickeln, sondern auch mit globalen Unternehmen zusammenarbeiten, die über verschiedene Originaltechnologien verfügen, um so unseren Status als führender Anbieter einer Mobilitätsplattform, die Software und Hardware kombiniert, zu stärken", so Young-bin Kim, Vizepräsident und Leiter der Planungsabteilung bei Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis verfügt über Sensortechnologien für das autonome Fahren, wie Kameras, Radare und Lidare, und arbeitet mit Velodyne und Motional (Joint Venture mit Aptiv) zusammen, um die entsprechenden Technologien zu verbessern.

Informationen zu Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Jahresumsatz von fast 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea.

Hyundai Mobis hat das Ziel, lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Das Unternehmen verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuereinheiten und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.

Hyundai Mobis beschäftigt derzeit weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Neben dem F&E-Hauptsitz in Korea betreibt Mobis vier Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://mobis.co.kr/

