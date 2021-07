Hyundai Mobis

Weltneuheit: Hyundai Mobis stellt Integration von HUD und Kombi-Instrument vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Die neue Technologie "M. Brain' erkennt den Zustand des Fahrers anhand der Hirnströme und reduziert somit Unfälle, die durch schläfriges Fahren oder Fahrlässigkeit verursacht werden. - Wird den öffentlichen Busverkehr in Gyeonggi-do testen und später den Anwendungsbereich der Biotechnologie auf intelligente Städte und Spezialfahrzeuge (PBV) ausweiten Nach 3 Jahren Forschung und Entwicklung ist es Hyundai Mobis (KRX: 012330) endgültig gelungen, die neue Gesundheitstechnologie M.Brain zu entwickeln, die auf der Messung von Gehirnströmen basiert. This achievement is receiving great attention for applying this brainwave measurement technology to the automotive industry for the first time. Neben anderen Biosignalen gilt die Messung von Gehirnströmen als eine der fortschrittlichsten und herausforderndsten Technologien, mit denen man arbeiten kann. M.Brain misst den Zustand des Fahrers in Echtzeit, indem es die Hirnströme im Bereich der Ohren durch getragene Ohrhörer-Sensoren erfasst. Der Schlüssel ist die Softwaretechnologie, die die Daten aus den Gehirnströmen analysiert und ermittelt. Hyundai Mobis hat sich der Forschung und Entwicklung verschrieben und setzt sogar maschinelles Lernen zur Interpretation der Gehirnwellensignale ein. M.Brain kann auch mit einer Smartphone-App zusammenarbeiten und eine Benachrichtigung ausgeben, wenn der Fahrer die Aufmerksamkeit verliert. Die Unfallverhütungstechnologie bietet auch Warnungen für verschiedene Sinnesorgane, wie z. B. Sehen (LEDs rund um den Fahrersitz), Tasten (vibrierender Sitz), Hören (Kopfstützenlautsprecher) usw. Hyundai Mobis plant, verschiedene Bio-Healthcare-Technologien im öffentlichen Nahverkehr einzusetzen, um so zur öffentlichen Sicherheit beizutragen. M. Brain wird die Anwendung zunächst in den öffentlichen Bussen von Gyeonggi-do testen. Der globale Markt für die Gesundheitsversorgung im Fahrzeug hat nun seinen ersten Schritt getan. Herzschlagmessungen oder Eye-Tracking-Technologien werden eingeführt. Inzwischen zeigt die auf Gehirnwellen basierende Technologie ein schier unendliches Entwicklungspotenzial, da sie in der Lage ist, riesige Datenmengen zu messen. Deshalb gilt das M.Brain von Hyundai Mobis als so innovative Technologie. Hyundai Mobis zeigt auch Fortschritte bei der Entwicklung von Gesundheitstechnologie für autonomes Fahren unter Verwendung von Biosignalen. Auf der CES 2018 stellte das Unternehmen DDREM (Departed Driver Rescue & Exit Maneuver) vor, das Unfälle infolge von Schläfrigkeit am Steuer verhindern soll. Hyundai Mobis ist es dann gelungen, 2019 das augenverfolgende DSW-System (Driver State Warning) und letztes Jahr das ROA-System (Rear Occupant Alert) zur Erkennung von Kleinkindern auf dem Rücksitz per Radar zu entwickeln. Informationen zu Hyundai Mobis Hyundai Mobis ist der 7. größte führende Automobilzulieferer. Hyundai Mobis wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Das Unternehmen soll ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden. Hyundai Mobis verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuerungen und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Mobis hat derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter und produziert in mehr als 30 Regionen in 10 Ländern. Neben der F&E-Zentrale in Korea verfügt Mobis über 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den USA.

Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell