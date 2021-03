Hyundai Mobis

Hyundai Mobis führt Premium-Sound gemeinsam mit Meridian ein

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Erstmals im Kia K8 eingeführt... Ein High-End-Hochleistungs-Audiosystem, das Hyundai Mobis und Meridian Audio kombiniert

- Meridian mit Handwerkskunst und innovativer Digitaltechnik... Verbunden mit Infotainment-Technologie und Know-how von Hyundai Mobis

- Das weltweit erste Kfz-Audiosystem mit NATEC-Lautsprechern, die eine Membran aus Naturholz verwenden

Hyundai Mobis gab am 22. März bekannt, dass das Unternehmen mit Meridian Audio, dem britischen Audiopionier, zusammenarbeitet, um einen erstklassigen Markensound für den globalen Automobilhersteller zu liefern. Gemeinsam haben Hyundai Mobis und Meridian Premium-Soundsysteme für den Kia K8 entwickelt, der im nächsten Quartal auf den Markt kommen soll.

Hyundai Mobis erweitert sein Automobil-Audio-Portfolio um Premium-Markensound und reagiert damit proaktiv auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden rund um den Globus. Beginnend mit der neuen modernen und innovativen Limousine von Kia, dem K8, wird Hyundai Mobis das Premium-Soundsystem an verschiedene Kunden weltweit liefern.

Durch die Zusammenarbeit mit Meridian wird Hyundai Mobis In-Car-Audio auf ein neues Niveau heben und maßgeschneiderte Audiosysteme entwickeln, die Fahrern und Passagieren ein immersives Hörerlebnis bieten.

Vizepräsident Won-woo Lee, Global Sales Strategy von Hyundai Mobis, sagte: "Wir freuen uns, mit Meridian zusammenzuarbeiten, dem Symbol für Handwerkskunst und erstklassige Qualität, das seit mehr als 40 Jahren Pionierarbeit auf dem Markt für Premium-Audio und hohe Leistung leistet." Lee weiter: "Mit der Infotainment-Technologie des Hyundai Mobis erwarten wir den Vorstoß in den globalen Automobilmarkt."

Für den Kia K8 lud Hyundai Mobis während der Entwicklung des Audiosystems die Akustikexperten und Toningenieure von Meridian nach Korea ein, um die Abstimmung des K8 zu optimieren. Diese Zusammenarbeit zwischen Meridian und Mobis liefert einen natürlichen, dreidimensionalen Klang, der bemerkenswert einfach zu hören ist und kaum Ermüdungserscheinungen beim Zuhörer hervorruft.

Der K8 ist das erste Fahrzeug innerhalb der Kia-Produktpalette, das mit Meridian ausgestattet ist und den Kunden einen natürlichen, naturgetreuen und authentischen Klang während der Fahrt bietet. Das Audiosystem mit 14 Lautsprechern beinhaltet die weltweit erste Anwendung der von Hyundai Mobis entwickelten NATEC-Naturholzlautsprecher. Titan-Hochtöner sorgen für eine verfeinerte Hochtonwiedergabe, und die stark erhöhte Anzahl an Tieftönern gewährleistet eine mühelose Basswiedergabe im gesamten Fahrzeug.

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist der siebtgrößte unter den führenden Automobilzulieferern. Hyundai Mobis wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat das Ziel, ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeug und Mensch zu werden.

Hyundai Mobis hat sich auf Sensoren, Sensorfusion in Reglern und Software-Entwurfsfähigkeiten in der Sicherheitssteuerung spezialisiert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Aufhängung, Lenkung, Airbags, Licht und Automobilelektronik.

Mobis hat derzeit mehr als 30.000 Beschäftigte und hat in mehr als 30 Regionen in 10 Ländern produziert. Zusätzlich zu seinem F&E-Hauptsitz in Korea verfügt Mobis über 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den Vereinigten Staaten.

Original-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuell