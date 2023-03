CGTN

CGTN: China stellt die Menschen in den Mittelpunkt der neuen Mission „Aufbau eines großen Landes"

13. März 2023

Die jährliche Versammlung von mehr als 2.900 Abgeordneten des „National People's Congress" (NPC), Chinas oberster Legislative, in Peking, bei der es unter anderem um die Entwicklungs- und Reformprioritäten des Landes ging, ist zu Ende gegangen.

Auf der Abschlusssitzung der ersten Sitzung des 14. NPC am Montagmorgen versprach der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, seine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, sein Möglichstes zu tun und sich des Vertrauens aller Abgeordneten des NPC und des chinesischen Volkes aller ethnischen Gruppen würdig zu erweisen.

In einer live übertragenen Rede sagte Xi, der am Freitag einstimmig zum chinesischen Präsidenten gewählt wurde, das Vertrauen des Volkes sei die größte Motivation, die ihn vorantreibe, und eine große Verantwortung, die er trage.

„Von heute an bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird es die zentrale Aufgabe der gesamten Communist Party of China (CPC) und des gesamten chinesischen Volkes sein, China in jeder Hinsicht zu einem großen modernen sozialistischen Land aufzubauen und die Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten voranzutreiben", sagte er.

Hochqualitative Entwicklung

Qualitativ hochwertige Entwicklung, d. h. innovative, koordinierte, grüne und offene Entwicklung und Entwicklung für alle, war eines der Schlagworte während der wichtigsten politischen Veranstaltung des Landes.

Bei einer Beratung mit seinen Kollegen aus der Delegation der Provinz Jiangsu während der Sitzung des NPC betonte Xi, wie wichtig es sei, eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu verfolgen, und nannte dies die „erste und wichtigste" Aufgabe bei Chinas Modernisierungsbemühungen.

Als einer der Motoren des chinesischen Wirtschaftswachstums ist Jiangsu zu einem der Spitzenreiter bei der Modernisierung des Landes geworden. Im Jahr 2022 erreichte das BIP der Provinz 12,28 Billionen Yuan (1,77 $ Billionen Dollar), was einem Anstieg von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wirtschaftsleistung der Provinz machte 10,2 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes aus.

Der chinesische Staatschef hob auch die Rolle des Privatsektors bei der Verfolgung einer solchen Entwicklung hervor, als er letzte Woche an einer gemeinsamen Gruppensitzung nationaler politischer Berater teilnahm, wobei er betonte, dass Privatunternehmen und „zu unserer eigenen Familie gehören" und sie aufforderte, die Initiative zu ergreifen.

Chinas Wirtschaft ist insgesamt sprunghaft gewachsen, wobei eine umweltfreundlichere und effizientere Wirtschaft durch eine Verlagerung des Schwerpunkts auf eine qualitativ hochwertige Entwicklung ermöglicht wurde. So sank der Energieverbrauch des Landes pro 10.000 Yuan des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 0,1 Prozent, während die CO2-Emissionen pro 10.000 Yuan des BIP im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent zurückgingen, so das National Bureau of Statistics.

In seiner Rede am Montag bekräftigte Xi, dass Anstrengungen unternommen werden sollten, um Chinas Wirtschaft effektiv zu verbessern und angemessen zu erweitern und die wirtschaftliche Stärke, die wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten und die allgemeine nationale Stärke des Landes kontinuierlich zu steigern.

Menschenzentrierte Philosophie.

Chinas oberstes Ziel bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ist es, den Menschen Glück und Wohlstand zu bringen, wie die Führung des Landes bei vielen Gelegenheiten deutlich gemacht hat.

Beim Aufbau eines in jeder Hinsicht modernen sozialistischen Landes dürften die schwierigsten und mühsamsten Aufgaben weiterhin in den ländlichen Gebieten zu bewältigen sein, was die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen zur Förderung der Wiederbelebung des ländlichen Raums in allen Bereichen unterstreicht.

China sollte ländliche Industrien mit lokalen Merkmalen fördern, um mehr Möglichkeiten zur Steigerung der Einkommen auf dem Lande zu schaffen und die Errungenschaften bei der Armutsbekämpfung zu konsolidieren und auszubauen, um einen Rückfall in die Armut in großem Umfang zu verhindern, so der Arbeitsbericht der Regierung, zu dem die Abgeordneten des NPC am Montag eine Resolution verabschiedet haben.

Im Jahr 2022 wird das Einkommen der Landbewohner zum 13. Mal in Folge stärker steigen als das der Stadtbewohner. Das Einkommensverhältnis zwischen Stadt- und Landbewohnern sinkt von 2,88 im Jahr 2012 auf 2,45 im Jahr 2022, wodurch sich das Einkommensgefälle zwischen Stadt und Land weiter verringert.

In seiner Rede zum Abschluss der ersten Sitzung des 14. NPC sagte Xi, dass eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungsphilosophie umgesetzt werden müsse, damit die Errungenschaften der Modernisierung allen Menschen gerecht zugute kämen.

Bei der Förderung des Wohlstands für alle werden weitere bemerkenswerte und substanzielle Fortschritte erzielt werden, sagte er.

„Ich werde die mir von der Verfassung übertragenen Aufgaben gewissenhaft erfüllen, wobei die Bedürfnisse der Nation mein Auftrag und die Interessen des Volkes mein Maßstab sind", versprach der chinesische Präsident.

