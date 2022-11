CGTN: Xi Jinping und Joe Biden führen „tiefgehende, offene, konstruktive" Gespräche auf Bali

Beijing, China (ots/PRNewswire) - Die diplomatischen Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Arabischen Emiraten bestehen seit fast vier Jahrzehnten, aber ihre wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen reichen viel weiter zurück, bis in die Zeit der alten Seidenstraße. Ali Al Dhaheri, Botschafter der VAE in China, ist seit 2017 in Peking und verfügt über ...

