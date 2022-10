CGTN: China unterstreicht die Rolle von Bildung, Wissenschaft/Technik und Talent bei Modernisierung

Peking (ots/PRNewswire) - Von den 2.296 Delegierten, die für die Teilnahme am 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ausgewählt wurden, gehören 264 oder 11,5 Prozent 40 ethnischen Minderheiten an. Einen Tag nach der Eröffnungssitzung des Meilensteinkongresses nahm Xi Jinping am Montag an einer Gruppendiskussion mit Delegierten der ...

mehr