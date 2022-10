CGTN: Die umfassende, strenge Parteiführung der KPC: ein unermüdliches Unterfangen

Peking (ots/PRNewswire) - Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (CPC) findet statt, während China einen neuen Weg einschlägt, um in jeder Hinsicht ein modernes sozialistisches Land aufzubauen. Der CPC am Samstag enthüllte die Hauptagenda seines 20. Nationalkongresses. Alle Vorbereitungen für den Kongress, der am Sonntag um 10 Uhr (Ortszeit) in ...

mehr