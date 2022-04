CGTN

CGTN: Der Erfolg der Olympischen Winterspiele und der Paralympics in Peking verleiht der weltweiten Einheit und Zusammenarbeit neue Energie

Peking (ots/PRNewswire)

Nach siebenjährigen Bemühungen hat China im Februar und März erfolgreich die Olympischen Winterspiele und Paralympics 2022 in Peking abgehalten und damit der Welt in schwierigen Zeiten eine Botschaft der Einheit, Zusammenarbeit und Hoffnung übermittelt.

Die erfolgreiche Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking habe einer von Instabilität überschatteten Welt Zuversicht und Hoffnung gebracht, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag, nachdem er Vertreter derjenigen ausgezeichnet hatte, die einen herausragenden Beitrag zu den Spielen geleistet haben.

148 Einheiten und 148 Einzelpersonen, von denen eine posthum ausgezeichnet wurde, wurden für ihre herausragenden Beiträge zu den Spielen geehrt.

Globale Einigkeit und Zusammenarbeit bei den Spielen

Das chinesische Volk hat zusammen mit den Menschen aus anderen Ländern wieder einmal Olympische Spiele veranstaltet, die in die Geschichte eingehen werden, und den Ruhm der Olympischen Spiele geteilt, sagte Xi zu Beginn seiner Rede.

„Die Spiele fördern den zivilisatorischen Austausch, treiben die globale Einheit und Zusammenarbeit voran und geben Zuversicht und Hoffnung in einer turbulenten Welt", sagte er.

Er betonte, dass China sein Versprechen an die internationale Gemeinschaft eingelöst und der Welt reibungslose, sichere und großartige Spiele präsentiert habe, und hob verschiedene Aspekte hervor, wie die Entwicklung des Wintersports, die Bemühungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und das fruchtbare Vermächtnis der Spiele.

Laut Xi haben insgesamt 346 Millionen Chinesen an Wintersportaktivitäten teilgenommen, und seit Beginn der Vorbereitungen für die Spiele wurden eine Reihe von verschiedenen Massenveranstaltungen auf Eis und Schnee abgehalten.

„Mit einer Covid-19-Positivrate von nur 0,45 Prozent im geschlossenen Kreislauf der Winterspiele hat China nützliche Erfahrungen für die Pandemiebekämpfung und die Ausrichtung internationaler Veranstaltungen gesammelt", sagte Xi, als er Chinas gezielte und wirksame Covid-19-Prävention und -Kontrolle lobte.

„Das Mutterland und das Volk sind stolz auf die harte Arbeit und die Leistungen aller Teilnehmer an den Spielen", fügte er hinzu.

Der Geist der Spiele wird fortgesetzt

Xi fasste den Geist der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Peking zusammen und betonte, dass man das große Ganze im Auge behalten, zuversichtlich und offen sein, sich den Herausforderungen stellen, nach Spitzenleistungen streben und gemeinsam eine bessere Zukunft schaffen müsse.

Die Spiele seien ein wichtiger Meilenstein in einer kritischen Zeit, in der sich die gesamte Partei und die Menschen aller ethnischen Gruppen in China auf das zweite hundertjährige Ziel zubewegen, China in jeder Hinsicht zu einem großen, modernen sozialistischen Land aufzubauen, sagte er und rief dazu auf, die Anstrengungen fortzusetzen, das Erbe der Spiele gut zu verwalten und zu nutzen.

Die erfolgreiche Ausrichtung der Spiele ist ein Motor für die Entwicklung in allen Bereichen und hat tiefgreifende Auswirkungen auf die sozioökonomische Entwicklung, sagte er.

Xi rief auch zur Förderung des olympischen Geistes auf und sagte, China werde mehr Weisheit und Kraft zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation beitragen.

