CGTN America startet Medienaktion „Together For A Shared Future" (Gemeinsam für eine gemeinsame Zukunft)

CGTN America startet die Medienaktion „Together For A Shared Future". Das Programm umfasst Videobotschaften hochrangiger Gäste, die Erwartungen eines hochrangigen IOC-Mitglieds und olympischer Athleten an die bevorstehenden Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sowie die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr des Tigers in Washington, D.C.

Der Präsident und Chefredakteur der China Media Group, Shen Haixiong, stellte der Welt in einer Online-Videobotschaft ein hochmodernes 5G-Livestreaming-Studio vor.

In seiner Videobotschaft lädt Shen Medienkollegen aus der ganzen Welt ein, das Studio zu nutzen, das auf dem Hochgeschwindigkeitszug aufgebaut ist, der während der Spiele eingesetzt wird.

Er sagt, China sei bereit für die Spiele und „lasst uns zusammenkommen für eine gemeinsame Zukunft"

Chinas Botschafter in den USA, Qin Gang, wandte sich in einer besonderen Videobotschaft an die Eishockeyfans und erklärte, dass die Menschen den Sport lieben, weil er „den Sportsgeist des gegenseitigen Respekts" und „Fair Play" widerspiegelt.

Botschafter Qin Gang erklärte außerdem, dass für die Olympischen Winterspiele in Peking die beste Eisherstellungstechnologie der Welt eingesetzt wird und dass sie „kohlenstofffreie Emissionen" produzieren wird.

Dick Pound, leitendes Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, und andere olympische Persönlichkeiten äußerten sich ebenfalls begeistert über den bevorstehenden Wettbewerb in China.

Mehrere amerikanische Olympiateilnehmer, darunter der dreimalige US-Olympiasieger Shawn White, äußerten sich sehr hoffnungsvoll über die bevorstehenden Spiele und zeigten großen Eifer, sich in Peking auf der Weltbühne zu messen.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking fallen mit dem chinesischen Neujahrsfest zusammen. CGTN America hat in der Capital One Arena in Washington, D.C., ein Fest des Sports, der Einheit und des Glücks für das kommende Jahr des Tigers veranstaltet.

Die Fans wurden mit Geschenken verwöhnt, unter anderem mit ausgestopften Tigern und Pandas.

