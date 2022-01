CGTN

CGTN: Mit Blick auf das Jahr 2022 verspricht China, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen und sich auf einen langen Weg vorzubereiten

Für China, das beim Aufbau eines in jeder Hinsicht großen, modernen, sozialistischen Landes auf das zweite Jahrhundertziel zusteuert, wird 2022 ein weiteres wichtiges Jahr.

„Um allen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, dürfen wir uns niemals auf dem Erreichten ausruhen, denn es liegt noch ein langer Weg vor uns," sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am letzten Tag des Jahres 2021.

Seit 2014, seit 9 Jahren in Folge, hält Xi Neujahrsansprachen, in denen er das chinesische Volk auf das Erreichte zurückblicken und auf das Kommende vorausschauen ließ.

China stellt sich seiner Verantwortung gegenüber der Geschichte.

Nach einem Gruß an das chinesische Volk bezeichnete der Präsident in seiner Ansprache das Jahr 2021 als „außerordentlich bedeutsam".

„Mit der historischen Konvergenz der beiden Jahrhundertziele haben wir einen neuen Weg eingeschlagen, um ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen, und wir machen zuversichtliche Schritte auf dem Weg zur großen Verjüngung der chinesischen Nation", sagte er.

2021 hat China das erste hundertjährige Ziel des Aufbaus einer in jeder Hinsicht gemäßigt wohlhabenden Gesellschaft erreicht, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert, und es wurde eine Entschließung über die wichtigsten Errungenschaften und die historischen Erfahrungen der KPCh im vergangenen Jahrhundert verabschiedet.

Am 1. Juli verkündete er, China habe sein Ziel für die ersten hundert Jahre, den Aufbau einer gemäßigt wohlhabenden Gesellschaft, in jeder Hinsicht erreicht. Die Beseitigung der Armut gilt als „die wichtigste Aufgabe" bei der Erreichung dieses wichtigen Entwicklungsziels.

Die Verwirklichung einer in jeder Hinsicht einigermaßen wohlhabenden Gesellschaft und die Beseitigung der extremen Armut ist das, was die KPCh dem chinesischen Volk gebracht hat, und es ist auch ein Beitrag für die Welt, sagte Xi am Freitag.

Weitere Highlights sind Chinas Kampf gegen COVID-19 und sein Beitrag zu den weltweiten COVID-19-Maßnahmen.

In einem Rückblick auf Telefonate und virtuelle Treffen mit ausländischen Staats- und Regierungschefs und Leitern internationaler Organisationen sagte er, dass die Länder der Welt ein neues Kapitel beim Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit nur durch Einigkeit, Solidarität und Zusammenarbeit aufschlagen könnten.

Bis heute hat China zwei Milliarden Dosen Impfstoff für COVID-19 an mehr als 120 Länder und internationale Organisationen geliefert.

China ist für einen langen Weg in die Zukunft bereit

„Die Welt richtet ihre Augen auf China, und China ist bereit", sagte Xi mit Blick auf das kommende Jahr.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind nur noch einen Monat entfernt. Damit wird Peking die erste Stadt der Welt sein, die sowohl die Olympischen Sommerspiele als auch die Winterolympiade ausrichtet.

Er wies darauf hin, dass die Verwirklichung der großen Verjüngung der chinesischen Nation keine leichte Aufgabe sein werde, und betonte, wie wichtig es ist, eine „mutige Selbstrevolution durchzuführen, um die historische Initiative zu ergreifen."

Auf dem sechsten Plenartag des 19. Zentralkomitees der KPCh im November wurde ein Rückblick auf die Bemühungen der Partei im vergangenen Jahrhundert geworfen und eine Leitlinie für die Partei festgelegt, um nationale Verjüngung durch Lernen aus der Geschichte zu erreichen.

Das Plenum beschloss außerdem, den 20. Nationalkongress der KPCh in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einzuberufen, ein äußerst wichtiges Ereignis von großer politischer Bedeutung für Partei und Land.

„Die Sorgen der Menschen liegen mir sehr am Herzen, und die Erfüllung der Hoffnungen der Menschen ist, was ich immer anstrebe", sagte Xi.

