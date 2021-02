CGTN

CGTN: Frühlingsfest-Gala: Ein Fest für die Augen am Vorabend des chinesischen Neujahrs

Peking (ots/PRNewswire)

Das Jahr 2021 ist nach dem chinesischen Tierkreis das Jahr des Ochsen. In der chinesischen Kultur steht der Ochse für harte Arbeiter im Hintergrund, intelligent und zuverlässig. CGTN Digital wird in diesem Jahr zum ersten Mal die komplette Frühlingsfest-Gala übertragen. Seien Sie dabei und erfahren Sie mehr über Neujahrsvorsätze und Wünsche, die die Chinesen für das neue Jahr haben.

Die Frühlingsfest-Gala, oder "Chunwan" auf Chinesisch, wird am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes ausgestrahlt, wenn Millionen von chinesischen Familien zusammenkommen. Die diesjährige Gala fällt auf den 11. Februar und wird trotz der anhaltenden Pandemie stattfinden.

Erstmals 1983 von China Central Television (CCTV) veranstaltet, ist die jährliche Show die meistgesehene Fernsehshow der Welt. Als fester Bestandteil des chinesischen Neujahrsfestes bietet das stundenlange Spektakel oft Lieder, Performances und Comedy-Sketche.

CGTN Digital hat ein Round-up erstellt, um alles zu präsentieren, was Sie über diese grandiose Show wissen müssen.

Backstage-Erkundung: Treffen Sie Regisseur und Darsteller

Am Mittwoch, nur einen Tag vor der Show, ging CGTN Digital hinter die Bühne, um die Geheimnisse der Gala 2021 zu lüften.

Chen Linchun, Generaldirektor der Frühlingsfest-Gala 2021, sprach über die diesjährigen Highlights und Besonderheiten des visuellen Festes. Er sagte, dass sich die Gala an die Pandemie COVID-19 angepasst hat und in vielerlei Hinsicht die neueste Technologie nutzen wird.

Einer der Gala-Darsteller ist in diesem Jahr der Sänger Roy Wang, oder Wang Yuan, der Mitglied der beliebten Gruppe TFBoys ist. Er sagte, er werde ein Lied für Kinder mit einer Fusion aus elektronischer und Tanzmusik singen und fügte hinzu, dass die Musik die traditionelle chinesische Kultur in einigen neuen Formen fördert.

Die chinesische Schauspielerin Yang Mi ist zum ersten Mal bei einer Gala dabei. Sie sagte, die Bühne sei eine ganz besondere Gelegenheit, um den Arbeitern an vorderster Front inmitten der Pandemie zu danken, und sie wünschte allen viel Glück für das kommende Jahr.

Rückblick auf die vergangenen Galas

Die Gala war nicht nur ein Trendsetter im Unterhaltungsbereich, sondern auch ein Zeuge des wirtschaftlichen Wachstums Chinas in den letzten Jahrzehnten. Hier finden Sie die Highlights der Frühlingsfest-Gala der letzten 38 Jahre.

Frühling Festival Gala A bis Z:Unvergessliche Momente in den 80ern

Frühling Festival Gala A bis Z: Unvergessliche Momente in den 90ern

Frühling Festival Gala A bis Z:Unvergessliche Momente während der 00er

Frühling Festival Gala A bis Z:Unvergessliche Momente während der 10er Jahre

Was Sie dieses Jahr erwartet

Wie viele andere Veranstaltungen während einer Pandemie wird auch die diesjährige Show eine Reihe von virtuellen Auftritten haben. Die Gala wird chinesische Elemente, ethnische Besonderheiten, regionale Kultur und verschiedene Zivilisationen der Welt hervorheben, so die Pressekonferenz. Eine Vielzahl von Tanzstilen, darunter klassischer chinesischer Tanz, Volkstänze ethnischer Minderheiten und zeitgenössischer Tanz, werden ebenfalls präsentiert und bieten dem Publikum einen Augenschmaus.

2021 Frühlingsfest-Gala-Trailer lockt das Publikum

2021 wird die Frühlingsfest-Gala mit 5G, 3D und KI aufwarten

Fünfte Probe der Frühlingsfest-Gala 2021 sichert den reibungslosen Ablauf der Übertragung

Vierte Probe der Frühlingsfest-Gala 2021 garantiert einen reibungslosen Ablauf der Aufführungen

Zweite Probe der Frühlingsfest-Gala 2021 zeigt neue Technologien

Frühlingsfest-Gala vs. Super Bowl

In diesem Jahr liegt die Austragungszeit der Frühlingsfest-Gala mit Sitz in China und der Super Bowl mit Sitz in den USA sehr nahe beieinander. Die beiden Veranstaltungen, die sich bei den Völkern beider Länder großer Beliebtheit erfreuen, weisen viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf. Gemeinsam mit Reportern aus Peking und Los Angeles präsentiert CGTN eine Vox Pop, um zu zeigen, was zwei Völker über die beiden kulturellen Symbole der beiden Länder denken.

Fremde staunen über vergangene Frühlingsfest-Galavorstellungen

Welche Rolle spielt die Frühlingsfest-Gala, ein kulturelles Symbol Chinas, in den Augen von Ausländern? In diesem Reaktionsvideo wählte CGTN sechs klassische Momente von Galas aus den letzten 38 Jahren aus und lud einen Amerikaner in Peking ein, sich die Clips anzusehen, die von populären Liedern über schöne Tänze bis hin zu Kampfsportarten reichen. Wird er einen Kulturschock erleben? Schauen wir mal!

Handyspiel "Fighting Monster Virus"

In der chinesischen Mythologie geht das Frühlingsfest auf eine Geschichte zurück, in der die Menschen ein Ungeheuer namens Xi besiegten. Im Jahr 2020 wird die Welt von einer unerwarteten Pandemie heimgesucht. Feiertage und Versammlungen wurden abgesagt, als ein Monstervirus durch die Straßen fegte und Angst und Panik auslöste. CGTN stellt ein mobiles Spiel "Fighting Monster Virus" vor, durch das Sie nicht nur etwas über die chinesische Kultur und das Frühlingsfest lernen, sondern auch die Bedeutung der Einheit der Menschheit im Kampf gegen das Coronavirus erkennen können.

CGTN-Moderatoren Q&A

Wir haben auch eine Q&A-Videoserie gestartet und sechs Moderatoren von CGTN interviewt, darunter Liu Xin, Wang Guan, Tian Wei, Zhong Shi, Li Dongning und Zou Yun. Die CGTN-Moderatoren Liu Xin und Wang Guan fassen ihr Jahr 2020 zusammen und teilen mit CGTN Digital ihren Vorsatz für das chinesische Neujahr.

Live: Eine virtuelle Feier für das Frühlingsfest 2021

Die Feier zum Festival sieht in diesem Jahr ganz anders aus. All diese "Must-Dos" wie Familientreffen, Familienessen und Reisen müssen nun gegen die soziale Distanzierung aufgrund der COVID-19-Epidemie abgewogen werden. Aber eine virtuelle Feier ist immer noch eine gute Möglichkeit für uns alle, unsere besten Wünsche an Familien und Freunde weiterzugeben.

In dieser Folge des "The Chat Room" laden wir ausländische Gäste, die in China leben, und Chinesen, die das Land für Jahre verlassen haben, ein, ihre Pläne für das chinesische Neujahrsfest 2021 mitzuteilen. Was gefällt ihnen am besten am Frühlingsfest? Welche Frühlingsfesttraditionen haben sie mit ihren Familien? Wie wird sich die Pandemie auf ihre Festaktivitäten auswirken? Schließen Sie sich CGTN für eine Online-Feier an, um das Jahr des Ochsen zu begrüßen und sich von dem ungewöhnlichen 2020 zu verabschieden.

Bleiben Sie auf CGTN dran, um weitere Details über die Frühlingsfest-Gala zur Begrüßung des Jahres des Ochsen zu erfahren.

Den Originalartikel finden Sie hier.

Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell