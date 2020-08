CGTN: Das chinesische Militär genießt die breite Unterstützung des Volkes

CGTN

In diesem Jahr wurde China von zwei schweren Katastrophen heimgesucht: Der COVID-19-Pandemie und Fluten entlang des Jangtsekiang, die so hoch waren, wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Das chinesische Militär hat bei der Katastrophenhilfe eine wesentliche Rolle gespielt.

Die Armee, mit dem offiziellen Namen der chinesischen Volksbefreiungsarmee (VBA) , genießt tiefe Verankerung im Volk und hat seit Gründung vor 93 Jahren eine eng e Verbindung mit der Bevölkerung gepflegt. "Die VBA muss stets Teil des Volkes und für dessen Interessen tätig sein, eine e nge Bindung mit dem Volk pflegen und gute und schlechte Zeiten mit ihm teilen", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Ansprache anlässlich einer Zeremonie zum 90. Jahrestag der Gründung der VBA (https://news.cgtn.com/news/7a41444e77557a6333566d54/index.html) am 1. August 2017. "Die Volksarmee ist dort zu finden, wo der Feind steht und wo immer es Gefahr gi bt", stellte er heraus. Dies ist genau, was das Militär in diesem Jahr tat: Es stand an der Seite der Zi vilbevölkerung in den "Volkskriegen" gegen COVID-19 und die Flut.

Rückzug kommt nicht in Frage

Nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan, dem Epizentrum Chinas, wurden ca. 4.000 militärische Medizinkräfte in die dortigen Krankenhäuser abkommandiert . Sie behandelten von Januar bis April mehr als 7.000 Patienten und retteten zah lreiche Leben. "Wir, die chinesische Volksbefreiungsarmee, schwören, dass für uns im Angesicht der Epidemie Rückzug nicht in Frage kommt und dass wir den Frieden und die Gesun dheit des Volkes schützen werden", sagte Ma Ling, ein Militärmediziner, der in e iner Intensivstation des Huoshenshan Hospital in Wuhan Dienst tat. Nach Abschluss seiner Mission (https://news.cgtn.com/news/2020-04-16/Military-me dics-supporting-Hubei-return-safely-PJScd2GXO8/index.html) wurde das Militärpersonal von Xi Jinping geehrt (https://news.cgtn.com/news/202 0-04-17/Chinese-President-Xi-honors-military-personnel-fighting-COVID-19-PLx2jlT Rlu/index.html), der zudem Generalsekretär des Zentralkomitees der kommunistisch en Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist. Im Rahmen einer förmlichen Belobigung sagte Xi Jinping, dass die Epidemie für die Armee e in "Krieg und Test" gewesen sei, und dass die Truppe diesen Krieg mit guter Mora l, umfassenden Kapazitäten bei Forschung und Wissenschaft und unter großen Opfer n gewonnen habe.

Schutz für das Volk

Im Sommer zogen viele tausend Soldaten der VBA zu einer neuen Mission aus: Es galt, einen weiteren gefährlichen Feind zu bekämpfen, denn eine Reihe von Provinzen entlang des Jangtsekiang war durch nahezu unaufhörliche, schwere Regenfälle überflutet worden. Der Wasserspiegel des Flusses und nahe gelegener Seen war mit dem katastrophalen Fluten des Jahres 1998 vergleichbar.

Präsident Xi Jinping rief die VBA und die bewaffnete Volkspolizei (PAP) (https:/ /news.cgtn.com/news/2020-07-12/Xi-Jinping-calls-for-all-out-efforts-in-flood-con trol-S4moZNI1he/index.html) dazu auf, sich aktiv an den Rettungs- und Hilfsbemühungen zu beteiligen. "Wir sind die Volksarmee und müssen in solchen Momenten an der Front kämpfen", s agte Xiao Shuai, ein Soldat der PAP in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas. Zhang Hongbing, ein Regierungsvertreter in der östlichen Provinz Anhui, lobte So ldaten und Offiziere im Kampf gegen die Flut als eine "echte Armee des Volkes". "Mit Ankunft der Truppe fühlte das Volk sich sicher und geschützt", sagte Zhang Hongbing. Im Bestreben Chinas zum Aufbau einer starken Armee hat Xi Jinping eine Verpflich tung auf die Grundprinzipien der PLA eingefordert: "Dienst für das Volk mit Herz und Seele." Die VBA muss mit dem Volk "durch dick und dünn gehen" und stets eine Armee sein, "der das Volk vertraut, die es unterstützt und liebt" sagte er.

