Wuhans Kampf gegen COVID-19: Wie China das gesamte Land mobilisiert, um den Virus einzudämmen

CGTN hat sich in einem kürzlichen Bericht den chinesischen Bemühungen gewidmet, den laufenden Ausbruch des Coronavirus zu bekämpfen, und dazu ein Originalvideo veröffentlicht.

Zum neuen Jahr wurde China von einer Bedrohung der Volksgesundheit heimgesucht. Wuhan, eine Metropole mit 11 Millionen Einwohnern in der zentralchinesischen Provinz Hubei, wurde zum Epizentrum eines neuen Coronavirus.

Am 23. Januar verhängten die chinesischen Behörden Quarantäne für Wuhan, eine Verkehrsdrehscheibe mit einer Bevölkerung des 1,3-fachen von New York, um die Erkrankung in Schranken zu halten.

Die rapide steigende Zahl der Infektionsfälle hat das örtliche Gesundheitssystem enormen Belastungen ausgesetzt. Eine nie da gewesene Rettungsmission und ein landesweiter Feldzug gegen die Epidemie begannen.

Die ersten Kontingente medizinischer Teams von außerhalb Hubeis trafen am chinesischen Neujahr ein. Derweil wurden chinesische Unternehmen angewiesen, innerhalb von 10 Tagen ein Krankenhaus mit 1.000 Betten zu bauen. Die Arbeiten an einer weiteren Einrichtung mit 1.300 Betten begannen zwei Tage später.

Seitdem haben acht chinesische Spitzenkräfte der Forschung, darunter Zhong Nanshan, ein erfahrener Fachmann für die Atemwege, Forschungsgruppen geleitet, um die Kontrolle und Behandlung der Erkrankung in Wuhan zu steuern.

Nachdem die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Wuhan Anfang Februar 5.000 überstieg, begannen die Behörden in Wuhan damit, Sport- und Ausstellungsstätten in Behelfskrankenhäuser umzuwandeln, die mild verlaufende Fälle aufnehmen können.

Zusätzliche Verstärkungen medizinischer Belegschaften trafen weiterhin in der Provinzhauptstadt ein. Am 9. Februar allein landeten auf dem Flughafen von Wuhan 6.000 medizinische Fachkräfte.

Die chinesische Regierung rief 19 weitere Provinzen, Städte und Regionen auf, medizinische Fachkräfte in betroffene Städte in Hubei zu senden.

Als die Gesamtzahl bestätigter Fälle in der Stadt 20.000 überstieg, sendete die chinesische Luftwaffe Frachtflugzeuge mit 1.400 medizinischen Kräften der Armee.

Im Lauf des letzten Monates hat China mehr als 330 medizinische Teams mit insgesamt 41.600 Fachkräften in die Provinz entsendet.

Mehr als 3.000 Pflegekräfte haben sich beim Einsatz mit dem Coronavirus infiziert und über 20 erlagen der Krankheit.

Um einen Engpass von Schutzanzügen, Masken und weiterer medizinischer Nachschubgüter zu überwinden, wurden chinesische Hersteller einer Reihe von Branchen mobilisiert, darunter solche, die gewöhnlich Automobile und Mobiltelefone produzieren.

Mit der Eröffnung von zwei neuen spezialisierten Krankenhäusern und 13 Behelfseinrichtungen sowie weiteren Quarantänestätten wurden zehntausende neue Betten für Patienten bereitgestellt.

Gegen Ende Februar begann die Zahl bestätigter Neufälle in Wuhan zu sinken, was einem landesweiten Trend des Rückganges von Neuinfektionen entsprach.

Im gesamten chinesischen Kampf gegen COVID-19 haben die Wissenschaftler und Gesundheitsbehörden Chinas eng mit weiteren Ländern und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammengearbeitet und die Erfahrungen im Land internationalen Kollegen zur Verfügung gestellt.

Die WHO hat den Maßnahmen Chinas im Bereich der Vorbeugung und Kontrolle der Erkrankung ihre Hochachtung ausgedrückt. "Die Bemühungen Chinas haben der Welt Zeit verschafft, und dies, obwohl diese Schritte China höhere Kosten verursacht haben", sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO.

