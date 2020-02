Skytap, Inc.

Skytap ab sofort über Microsoft Azure öffentlich verfügbar

Skytap ist ein mandantenfähiger Self-Service-Dienst, der über Microsoft Azure IBM-Power-Anwendungen unterstützt, einschließlich AIX, IBM i und Linux

Skytap gibt die öffentliche Bereitstellung seines Dienstes für die Ausführung von IBM-Power-Anwendungen in Microsoft Azure bekannt. Dieser Service bietet vollständige Anwendungsumgebungen, die mit lokalen Rechenzentren kompatibel sind, darunter nativ laufende AIX-, IBM-i- und Linux-Workloads auf Power-Systemen. Dies vereinfacht die Migration vorhandener Systeme zu Azure erheblich, da keine neuen Architekturen oder Plattformen erforderlich sind. Unternehmen können jetzt die Vorteile der Cloud auch für die komplexesten Anwendungen nutzen.

"Wir freuen uns, Skytap nun auf Azure öffentlich bereitstellen zu können, sodass Unternehmen und ISVs ihre traditionellen Anwendungen aus alternden Rechenzentren verlagern und alle Vorteile von Azure nutzen können, um schneller und innovativer zu arbeiten", sagt Brad Schick, CEO von Skytap.

Kunden haben im Zuge der Einführungsphase kontinuierlich ihr Feedback abgegeben und sehen nun, da der Dienst offiziell verfügbar ist, konkret messbare Ergebnisse.

"Wir mussten für einen neuen Kunden unmittelbar eine neue Konfiguration unserer Software für ein Power-System validieren. Mit Skytap auf Azure konnten wir die neue Konfiguration schnell bereitstellen und mittels unserer Standardreihe von QS-Tests validieren", so Jeff Zeisler, VP of Field Services bei Delphix. "Es ist so gut gelaufen, dass wir den Einsatz von Skytap nun definitiv erweitern wollen.

Lesen Sie mehr von Eric Lockard, Microsoft Corporate Vice President für Azure Dedicated.

Der Dienst ist jetzt in der Azure-Region "USA Ost" verfügbar und man plant eine Expansion nach Westeuropa, Zentral-USA-Süd und Südostasien. Die Verfügbarkeitstermine für diese Regionen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Skytap ist im Azure Marketplace gelistet und wird noch im ersten Halbjahr 2020 transaktionsfähig sein.

"Unsere jährliche IBM i Marketplace Studie zeigt, dass die meisten Kunden Microsoft Windows parallel zu IBM i nutzen. Da der Skytap-Dienst jetzt in Azure verfügbar ist, kann die Gruppe, im Gegensatz zu anderen Anbietern, nun eine Komplettlösung in der Cloud zur Verfügung stellen", so Tom Huntington, EVP of Technical Solution, HelpSystems. "Wir freuen uns, unsere Kunden auf ihrer Reise mit IBM i in der Cloud begleiten zu dürfen."

Kunden verwenden Skytap, um eine umfassende Bandbreite an Anwendungen, darunter Entwicklungsumgebungen, virtuelle Schulungs-Labs bis hin zur Produktion und Notfallwiederherstellung, auszuführen. Skytap nutzt die Vorteile der Cloud für traditionelle Anwendungen, darunter Kapazitätsanpassung, Pay-As-You-Go- Preismodelle (auch für IBM i) und Self-Service-Bereitstellung. Skytap ist branchenführend in der Unterstützung von Altsystemen, und dank der Kombination mit der umfangreichen, stark positionierten Service-Suite von Azure können Kunden nun ihre unternehmenseigenen Anwendungen in die Zukunft übertragen.

Um mit der Ausführung von IBM-Power-Anwendungen in Microsoft Azure zu beginnen, besuchen Sie bitte unseren Azure Marketplace.

Informationen zu Skytap

Skytap ist ein weltweiter, öffentlicher Dienst, der speziell für die Migration und Ausführung traditioneller Anwendungen in Microsoft Azure entwickelt wurde. Skytap erleichtert die Weiterentwicklung traditioneller Workloads und deren rasche Migration zu Azure, wodurch moderne Entwicklungspraktiken unterstützt und neue Cloud-Architekturen integriert werden können. Wir entwerfen und unterstützen Multi- und Hybrid-Cloud-Strategien über sichere Verbindungen zu anderen Clouds und firmeneigenen Rechenzentren. Unsere Technologie beschleunigt die Anwendungsentwicklung, vereinfacht die Verwaltung und senkt die IT-Kosten, wodurch wir unseren Kunden rund um die Welt ermöglichen, ihre IT-Umgebung genau in jenem Tempo zu modernisieren, das ihrem Geschäftstempo entspricht. www.skytap.com

