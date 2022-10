Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure begrüßt den ehemaligen CEO des Metropolitan Water District of Southern California in seinem Team

Ridgewood Infrastructure, ein führender Investor in wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA, gab heute bekannt, dass Jeffrey Kightlinger dem Unternehmen als Senior Advisor beigetreten ist, der sich hauptsächlich auf Investitionen in Wasser- und Versorgungsinfrastrukturen konzentriert.

Herr Kightlinger war der am längsten amtierende Vorstandsvorsitzende des Metropolitan Water District of Southern California, des größten kommunalen Wasserversorgers in den Vereinigten Staaten, der durchschnittlich 19 Millionen Einwohner in Südkalifornien mit 5,6 Milliarden Liter Wasser pro Tag versorgt.

„Wir freuen uns sehr, Jeff in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Managing Partner Ross Posner. „Seine Erfahrung als Leiter des größten kommunalen Wassersystems in den Vereinigten Staaten ist beispiellos. Nur wenige haben Jeffs Perspektive, Beziehungen und Erfahrung. Wir freuen uns darauf, mit Jeff zusammenzuarbeiten, um weiterhin überzeugende Lösungen für Investitionen in die Wasserwirtschaft zu entwickeln."

Als CEO von Metropolitan Water war Herr Kightlinger für den gesamten Wasser- und Energiebetrieb des südkalifornischen Distrikts verantwortlich, darunter fünf der weltweit größten Wasseraufbereitungsanlagen, Aquädukte und Reservoirs sowie insgesamt zwanzig Wasserkraft- und Solarenergieanlagen.

„Ich freue mich, dem Team von Ridgewood Infrastructure beizutreten, und freue mich auf die Zusammenarbeit", so Herr Kightlinger. „Wir konzentrieren uns gemeinsam auf die nachhaltige Bewirtschaftung knapper Wasserressourcen durch Investitionen, die für alle Beteiligten vorteilhafte Ergebnisse bringen." Er fügte hinzu: „Das Team hat mehr als 1 Milliarde Dollar in die Wasserinfrastruktur investiert und Projekte wie die Vista Ridge Water Pipeline realisiert - die größte öffentlich-private Partnerschaft im Bereich der Wasserinfrastruktur in der Geschichte der Vereinigten Staaten."

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure ist ein führender Infrastruktur-Investor im unteren Mittelstand der USA mit Schwerpunkten in den Bereichen Wasser, Versorgung, Transport und Energiewende. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ridgewoodinfrastructure.com.

