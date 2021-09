Water Street Healthcare Partners

Water Street schließt den Verkauf von Orgentec Diagnostika ab

Chicago (ots/PRNewswire)

Water Street Healthcare Partners, ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert, gab heute bekannt, dass er den Verkauf des Spezialdiagnostik-Unternehmens Orgentec Diagnostika an Sebia abgeschlossen hat. Sebia hat seinen Hauptsitz in Lisses, Frankreich, und ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für In-vitro-Diagnostik-Tests.

Water Street investierte 2014 in Orgentec. In den folgenden sieben Jahren nutzte das Gesundheitsunternehmen seine Expertise und sein Netzwerk an Ressourcen im Diagnostiksektor, um Orgentec zu einem der weltweit führenden Anbieter von Spezialdiagnostiklösungen für Autoimmun- und Infektionskrankheiten zu machen. In Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Orgentec, das von CEO Gary Winer angeführt wird, hat Water Street:

Orgentec die Übernahme von Arotec Diagnostics erleichtert, um Zugang zu wichtigen Antigenen zu erhalten, die für Autoimmuntests benötigt werden

Es dem Unternehmen ermöglicht, mit der Übernahme von Corgenix Medical ein wichtiges Standbein in den Vereinigten Staaten zu gewinnen

Die globale Reichweite von Orgentec für Kunden in mehr als 100 Ländern durch den Ausbau des Vertriebsnetzes und die Verbesserung der Vertriebs- und Marketingfunktionen gestärkt

In die Optimierung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens investiert, um sein Portfolio von mehr als 300 Tests zu erweitern und seine diagnostischen Instrumente und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln

"Wir freuen uns, dass wir durch unsere Partnerschaft mit Orgentec unser gemeinsames Ziel erreicht haben, das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter von Spezialdiagnostika auszubauen. Das Unternehmen hat einen unglaublich positiven Einfluss auf die Erkennung und Behandlung von Krankheiten, die zu den am schwierigsten zu diagnostizierenden gehören. Wir freuen uns auch, dass wir mit Sebia ein hervorragendes Zuhause für Orgentec gefunden haben, das unser und Orgentecs großes Engagement für die Weiterentwicklung der Spezialdiagnostik teilt", sagte Robert Womsley, Partner bei Water Street.

Water Street hat mehr als 100 Investitionen und strategische Übernahmen getätigt, um mehr als 30 marktführende Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, medizinische Produkte und Diagnostik sowie Gesundheitsdienstleistungen aufzubauen. Im Diagnostiksektor hat Water Street mit Gründern und Eigentümern zusammengearbeitet, um führende Unternehmen aufzubauen, die sich auf anatomisch-pathologische Dienstleistungen, Labortests sowie diagnostische Geräte und Lösungen für wichtige therapeutische Bereiche spezialisiert haben.

Informationen zu Water Street

Water Street ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf den Gesundheitsbereich konzentriert. Die Firma hat eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau von marktführenden Unternehmen in wichtigen Wachstumssektoren des Gesundheitswesens. Es hat bei seinen Investitionen mit einigen der weltweit führenden Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Humana, Johnson & Johnson, Medtronic und Walgreen Co. Das Team von Water Street besteht aus Führungskräften der Branche und Investmentexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Investitionen in und dem Betrieb von globalen Gesundheitsunternehmen. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Chicago.

Original-Content von: Water Street Healthcare Partners, übermittelt durch news aktuell