Die BOC Group veröffentlicht die neueste Version ihrer GRC-Suite - GRC 7.0

Berlin, Wien und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire)

Mit der Einführung der GRC Insights Dashboards, der verbesserten Dokumentation von Maßnahmen, dem Teilen von Suchabfragen und vielen weiteren innovativen Neuerungen erweitert GRC 7.0 die Möglichkeiten Ihres Risikomanagements und IKS

BOC Group hat heute die Veröffentlichung der neuesten Version Ihrer GRC-Suite bekanntgegeben. GRC 7.0 bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um Portfolios zu analysieren, Assets miteinander zu verknüpfen und mit Hilfe der dynamischen Workflows effektiv zusammenzuarbeiten. Das macht GRC 7.0 zur bisher leistungsstärksten und umfangreichsten Version.

Erik Guschlbauer, GRC Servicemanager, erklärt: "Mit dem innovativen Design, dem unvergleichlichen Leistungsumfang sowie der überragenden Benutzerfreundlichkeit bietet GRC 7.0 großartige Neuerungen für all unsere Anwender - vom Einsteiger bis zum Profi. Mit den GRC Insights Dashboards bieten wir Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, um Ihre Portfolios und Zusammenhänge zu analysieren. Kurz gesagt ist es eine Zusammenfassung all dessen, was Sie über Ihre Risiken, Kontrollen und Maßnahmen wissen müssen. Noch nie war es so einfach Portfolios zu erstellen, verwalten und auszuwerten."

Zusätzlich zu den oben genannten Erweiterungen bietet GRC 7.0 eine Vielzahl weiterer Neuerungen, wie z.B. verbesserte Drag & Drop Möglichkeiten. Damit ist das Verknüpfen von Assets so einfach und effizient wie nie zuvor und der Aufwand für die RM-/IKS-Dokumentation reduziert sich auf ein Minimum.

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in GRC 7.0 steht auf der BOC Group Website zur Verfügung.

Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten eine kostenlose, persönliche Web-Demo zu vereinbaren, um den vollen Leistungsumfang von GRC zu erleben.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Die Produkte der BOC Group werden weltweit von Kunden wie Allianz, Emerson, Hilti, Motta, REWE und Telefonica eingesetzt.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

