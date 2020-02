SysAid

SysAid legt Partnerprogramm auf, um Nachfrage nach einer umfassenden ITSM-Lösung im mittleren Marktsegment nachzukommen

Boston (ots/PRNewswire)

SysAid lanciert die wettbewerbsfähigste ITSM-Lösung im mittleren Marktsegment für Wiederverkäufer, inklusive vollwertigem Vertriebszyklussupport und beiderseitigem Lead-Programm

SysAid, ein führender Anbieter von IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, hat heute sein Partnerprogramm vorgestellt. Wiederverkäufer können ab sofort seine preisgekrönte ITSM-Plattform in ihr Angebot aufnehmen. SysAid schließt mit seiner Lösung im mittleren Marktsegment, die sich global skalieren lässt, die Agilität steigert und die IT-Kosten senkt, eine massive Bedarfslücke. Das Programm stößt bei Wiederverkäufern in Europa und Nordamerika auf großes Interesse.

SysAid ist eine ITSM-Lösung, die von der Nutzergemeinde Bestnoten bekommt. Mehrwertdistributoren (VAR), Inverkehrbringer und Dienstleister, die zur Komplettierung ihres Service-Management-Portfolios eine Lösung mit hohem Verkaufspotenzial im mittleren Marktsegment brauchen, finden hier ein überzeugendes Produkt. Die hohe Beliebtheit der Lösung bei den Kunden hat SysAid den Sieg vor allen ITSM Magic Quadrant-Anbietern auf Gartner Peer Insights und den ersten Platz im G2 Momentum Grid® for Service Desk 2019 beschert. SysAid hat auch auf G2 Crowd mehrere Preise gewonnen, darunter "Best Mid-Market Leader" und "Users Most Likely to Recommend".

SysAids Partnerprogramm hebt sich in mehrfacher Hinsicht von vergleichbaren Programmen ab. Zunächst ist der Einstieg mit SysAid denkbar einfach. Das Angebot umfasst vollwertigen Vertriebszyklussupport und Implementierungsdienste für Partner, die Hilfe benötigen. Darüber hinaus hat SysAid das erste beiderseitige ITSM-Lead-Programm speziell für große Partner aufgelegt. Partner haben außerdem die Möglichkeit, durch Transaktionsregistrierung höhere Margen und wiederkehrende Einnahmen durch Erneuerungen, Upgrades und Erweiterungen zu erzielen. Schließlich bietet SysAid für Wiederverkäufer, deren Leistungsangebot beispielsweise Onboarding, Implementierung, Individualisierung und Integration umfasst, ein unterstützendes Ökosystem. Diese Mehrwertpartner profitieren von zusätzlichen Einnahmequellen.

Die Partner von SysAid haben mit SysAid bereits Spitzenunternehmen als Kunden gewonnen, darunter Coca-Cola, DHL, Motorola und Avis. Softcat LLC, ein Partner im VK, hat gemeinsam mit SysAid die SysAid-Lösung bei David Lloyd Clubs implementiert, eine große Fitnesskette mit 8.600 Mitarbeitern.

"Softcat begrüßt die Zusammenarbeit mit SysAid", sagte Matt Ward, ITAM Enterprise Account Director bei Softcat. "Wir finden, es ist die ideale Service Desk-Lösung für unsere mittelständischen Kunden, die ausgezeichnete Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wir freuen uns darauf, die Reichweite von SysAid auf dem VK-Markt zu vergrößern."

"SysAid verkauft sich leicht und bietet schnelle Implementierung, geringe Wartungsanforderungen und herausragenden Support", sagte David Zeldin, Head of International Channels and Partners bei SysAid. "Wiederverkäufer, die im mittleren Marktsegment noch auf den Erfolg warten, werden in SysAid eine Lösung finden, die viel überzeugender und kosteneffektivster ist als vergleichbare Angebote."

Wenn Sie dem SysAid-Partnerprogramm beitreten möchten, besuchen Sie https://www.sysaid.com/become-a-partner.

Informationen zu SysAid

SysAid ist ein Anbieter von IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, mit denen IT-Mitarbeiter deutlich produktiver arbeiten. Das Erlebnis von Endbenutzern wird deutlich aufgewertet, dabei entsteht ein Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Derzeit arbeitet SysAid mit mehr als 10.000 Kunden in 140 Ländern zusammen, darunter Kleinbetriebe genau wie Fortune-500-Unternehmen.

SysAid kombiniert alle wichtigen IT-Tools in einer Plattform und ist in 42 Sprachen als cloudbasierte oder On-Premises-Lösung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.sysaid.com.

Ansprechpartner für Medien Julie Solomon jsolomon@sspr.com 267 589 9162

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/956574/SysAid_Logo.jpg

