Mars GmbH

Limitierte Socken im Retrostyle für den frischen Auftritt

Fresh unterwegs mit der Airwaves-Sockenkollektion

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterhaching (ots)

Sneakerheads und Fashion Addicts aufgepasst! Mars Wrigley hat mit dem Start-Up Snocks ein neues modisches Must-have kreiert: die streng limitierte Airwaves®-Sockenkollektion, die Fashion-Liebhaber aus den Socken hauen wird. In den Farben der einzelnen Geschmacksrichtungen der Kaugummimarke und im Retrostyle designt, setzen sie ein trendiges Fashion Statement für den urbanen Lifestyle. Die Aussage: Immer fresh von Kopf bis Fuß.

Wer eins der Paare ergattern will, sollte sich allerdings schnell auf die Socken machen. Denn die Auflage ist auf insgesamt 5.000 Exemplare streng limitiert. Verkauft werden sie direkt bei www.snocks.com sowie bei Amazon, Otto, Zalando und About You. UVP je Box: 24,99 EUR. Verfügbare Größen: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50.

Vorverkauf ab 16.10.2021, Verkaufsstart am 20.10.2021

Verfügbare Socken-Kombinationen:

Original Menthol & Strong White, Eucalyptus Blue & Strong White, Cool Cassis & Strong White.

Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuell