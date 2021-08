Mars GmbH

Ben's Original: Wenn gelebte Veränderung für alle sichtbar wird

DER MARKEN- UND VERPACKUNGS-RELAUNCH IM SINNE VON DIVERSITY UND SOZIALER VERANTWORTUNG: ZUSAMMEN MIT DER TAFEL DEUTSCHLAND BRINGT MARS FOOD 2 MILLIONEN MAHLZEITEN AUF DIE TISCHE VON MENSCHEN IN NOT

Ab Anfang August 2021 sind die Produkte von Ben's Original (vorher Uncle Ben's) deutschlandweit mit neuem Verpackungsdesign in den Regalen erhältlich. Der Relaunch ist der nächste Schritt im Bestreben der Marke, eine integrativere Zukunft zu schaffen und gleichzeitig weiterhin erstklassigen Reis zu produzieren. Zusammen mit der Tafel Deutschland will Mars Food Menschen in Not Zugang zu ausgewogener Ernährung geben und ermöglicht, zwei Millionen Mahlzeiten auf die Tische der Tafel-Kundschaft zu bringen.

Neuer Name, gleicher Geschmack: Für Konsumentinnen und Konsumenten wird die Weiterentwicklung im Regal in einer neuen Verpackung sichtbar. Die Ben's Original Verpackung zeigt den neuen Markennamen auf dem vertrauten orangefarbenen Hintergrund und in marineblauer Schrift. So bleibt der Lieblingsreis auch zukünftig leicht zu finden. Wenngleich sich die Identität und das Design ändern - bleibt eins gleich - der großartige Geschmack. Kundinnen und Kunden finden weiterhin eine große Auswahl an einfachen, schnellen und leckeren Reisgerichten mit feinen Gewürzen und in ausgewählten Geschmacksrichtungen. Damit bleibt die Marke der perfekte Partner für die Zubereitung vieler Lieblingsgerichte, die alle dazu einladen, gemeinsam am Esstisch Platz zu nehmen.

Neue Markenvision: Jedem einen Platz am Tisch bieten

"Ben's Original ist mehr als nur eine Namens- und Verpackungsänderung: Wir engagieren uns, damit alle sich willkommen und gehört fühlen", sagt Lars Sonnenberg, Geschäftsführer von Mars Food in Deutschland. "Deshalb setzen wir uns für die Förderung von Diversity und Gleichberechtigung ein - ganz im Zeichen unserer neuen Markenidentität. Wir wollen Mahlzeiten, Erfahrungen und Möglichkeiten schaffen, die jedem einen Platz am Tisch bieten."

Die Tafel Deutschland ist ein großartiger Partner, um dieses Ziel zu erreichen. Mit den über 950 lokalen Tafeln und über 2000 Ausgabestellen ist die Tafel eines der größten Freiwilligennetzwerke Deutschlands. In Deutschland lebt jeder fünfte Mensch in Armut oder ist von Armut bedroht. Die finanziellen Mittel reichen häufig nicht, um sich ausgewogen zu ernähren. Die Tafel verteilt Lebensmittel an Menschen in Not. Durch die Möglichkeit, beim Einkauf zu sparen, verschaffen die Tafeln sozial benachteiligten Menschen außerdem einen bescheidenen finanziellen Spielraum.

Ein starkes Team: Tafel Deutschland e.V. und Ben's Original

Tafel Deutschland e.V. und Ben's Original treibt ein gemeinsames Ziel an: von Armut betroffenen Menschen den Zugang zu nahrhaftem Essen zu ermöglichen. Ben's Original unterstützt die deutschen Tafeln mit Produkt- und Geldspenden. Insbesondere Reis ist bei Tafeln, aufgrund langer Haltbarkeit, ein gefragtes Produkt, das die optimale Sättigungsbeilage zu gespendetem Obst und Gemüse liefert. Gemeinsam mit der Tafel ermöglicht Ben's Original im Jahr 2021 mehr als zwei Millionen Mahlzeiten auf die Tische der Tafel-Kundinnen und -Kunden zu bringen. Die Partnerschaft wird auch im Jahr 2022 fortgeführt und ist auf langfristige Unterstützung ausgelegt. Im Januar 2022 sind auch Verkaufsaktionen geplant, deren Erlös der Tafel zugutekommen wird.

Marco Koppe, Geschäftsführer der Tafel Deutschland schätzt das Engagement der Marke: "Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende von Mars Food. Gerade in Zeiten wie diesen zeigt uns das Engagement, dass wir gesellschaftlich fest zusammenstehen und uns füreinander einsetzen. Die Initiative der Marke Ben's Original ermöglicht unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu Lebensmitteln und trägt dazu bei, Armut zu lindern."

Grundsätzlich hat sich Mars zum Ziel gesetzt, die Diversity und Chancengleichheit im gesamten Unternehmen weiter voranzutreiben, sei es bei der Zusammensetzung der Belegschaft, der Beförderung von Führungskräften oder bei Neueinstellungen.

