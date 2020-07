Enscape

Enscape beruft Christian Lang als neuen CEO

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire)

Enscape, führender Anbieter von Echtzeit-Rendering- und Visualisierungs-Software für den globalen Markt von Architektur, Ingenieurwesen und Bau (AEC), gibt die Berufung von Christian Lang als CEO bekannt. Christian Lang wird mit den Gründern Thomas Willberger und Moritz Luck Teil des leitenden Management-Teams mit Zuständigkeit für das globale operative Geschäft der Firma.

"Seit der Gründung im Jahr 2013 haben Thomas Willberger und ich Enscape vom Start-up zur führenden Echtzeit-Visualisierungs-Software der AEC-Branche gemacht. Wir sind stolz darauf, dass Enscape zum Rendering-Werkzeug der Wahl zahlreicher kreativer Profis geworden ist und sind stets verblüfft, was unsere Kunden mit unserer Software alles umsetzen", sagte Mitbegründer Moritz Luck. "Wir sind erfreut, Christian Lang im leitenden Management-Team willkommen heißen zu können. Er bringt herausragende Geschäfts- und Führungsqualitäten, umfassende Branchenerfahrung und tiefes Interesse ein, AEC-Fachkräfte mittels Technologie bei der Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe zu unterstützen."

Die Wahl von Christian Lang ist ein Zeichen der Entschlossenheit von Enscape, seinen Betrieb weiter auszubauen und die nächste Phase des Wachstums zu beschleunigen. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Softwarevertrieb und hat nachweislich Hochleistungsteams zusammengestellt. Christian Lang begann seine Laufbahn im Bereich AEC-Design-Visualisierung und war Inhaber einer Firma in Deutschland. Danach verbrachte er 17 Jahre in leitenden Managementpositionen und führte Teams bei Autodesk und Graphisoft. Vor seiner Zeit bei Enscape war Christian Lang Vizepräsident für den Vertrieb bei Commvault, einem führenden Entwickler von Enterprise-Datenschutzsoftware, und dort für das Management der Tätigkeit des Unternehmens in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) zuständig.

"Die Begeisterung und Treue der Nutzer von Enscape hat mich extrem beeindruckt und die Designs, welche sie schaffen, sind höchst inspirierend", sagte Christian Lang. "Ich war gleichermaßen beeindruckt von Innovation und Engagement, mit denen das Team von Enscape Kunden und Partnern zur Verfügung steht. Ich bin sehr stolz darauf, einem derart dynamischen Unternehmen beizutreten. Ich möchte Thomas Willberger und Moritz Luck dafür danken, für das unglaubliche Wachstum des Unternehmens gesorgt zu haben. Ich bin zuversichtlich, auf ihren Erfolg aufzubauen und freue mich darauf, Teil des Teams zu werden, welches die Zukunft von Enscape formt."

Informationen zur Enscape GmbH

Enscape mit Sitz in Karlsruhe (Deutschland) und New York (USA) wurde 2017 gegründet und hat sich in der internationalen Branche von Architektur, Ingenieurwesen und Bau (AEC) fest etabliert. Sein Produkt ermöglicht die Erstellung hochwertiger 3D-Echtzeit-Renderings und Szenen virtueller Realität aus beliebter Modellierungs- und BIM-Software. Unternehmen in 150 Ländern und 85 % der international bekannten TOP-100-Architekturbüros nutzen Enscape zur Verbesserung ihrer Designprozesse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.enscape3d.com.

