Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Keine Kippen mehr auf dem Sport- und Schulhofgelände - Unterstützung für den Förderverein Neuenkirchen im Rahmen der BVTE-Umweltkampagne

Bild-Infos

Download

Berlin/Neuenkirchen (ots)

Ankündigung Fototermin

Keine Kippen mehr auf dem Sport- und Schulhofgelände - Unterstützung für den Förderverein Neuenkirchen im Rahmen der BVTE-Kampagne "Ich rauche & achte auf die Umwelt" / Gemeinsamer Appell zur verantwortungsvollen Entsorgung von Zigarettenmüll

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) mit Hauptgeschäftsführer Jan Mücke übergibt am Sonntag, dem 3. September um 13.00 Uhr im Rahmen der BVTE-Kampagne "Ich rauche & achte auf die Umwelt" einen Sammelbehälter für Zigarettenabfälle sowie Taschenaschenbecher persönlich an den Förderverein Neuenkirchen der Watt'n Meer School direkt an der Schule (Hauptstraße 24) in Neuenkirchen.

Ziel dieser Unterstützung und gemeinsames Anliegen ist die Verbrauchersensibilisierung zum Thema Zigarettenmüll.

Leider entsorgen nicht alle Raucherinnen und Raucher ihre Zigarettenabfälle unterwegs ordentlich, oftmals aus Gedankenlosigkeit. Vielen ist zudem nicht bewusst, dass sie durch das achtlose Wegwerfen von Zigarettenabfällen die Umwelt verschmutzen und auch eine Ordnungswidrigkeit begehen.

Der BVTE macht sich für eine Verbrauchersensibilisierung zur Verbesserung des Littering-Problems stark. Seit Kampagnenstart 2020 wurden bundesweit knapp eine halbe Million Taschenaschenbecher sowie Plakate und Flyer verteilt. Sammelbehälter in Zigarettenoptik sollen ein zusätzlicher Anreiz zur verantwortungsvollen Entsorgung sein.

Künftig werden Hersteller von Filterzigaretten auf Grundlage einer EU-Richtlinie zur Kostenübernahme für Säuberungs- und Entsorgungsmaßnahmen verpflichtet. Aus BVTE-Sicht wird das allein jedoch nicht zu einer nachhaltigen Verringerung der Umweltverschmutzung führen. Man werde nur erfolgreich sein, wenn durch vielfältige Sensibilisierungsmaßnahmen auf das Verhalten uninformierter oder uneinsichtiger Konsumenten eingewirkt wird.

Möglichkeiten sind häufig auch eine Optimierung der kommunalen Infrastruktur durch Abfallbehälter und ein konsequenter Vollzug bestehender ordnungsrechtlicher Bestimmungen. Somit können Städte und Gemeinden ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Verschmutzungsproblems leisten.

Die Schüler- und Schülerinnen der Watt'n Meer School und Nadine Ufen als Vorsitzende des Fördervereins hatten sich an den BVTE gewandt und um Unterstützung gebeten.

Besonders ärgerlich sind die zahlreichen Kippen auf dem Boden, die sich nach jeder Veranstaltung auf dem Sport- und Schulhofgelände sowie dem Sandspielplatz befinden und aufgesammelt werden müssen. Der Sportplatz schließt direkt an den Schulhof an.

Der neue Sammelbehälter soll vor Ort künftig für das Thema sensibilisieren und neben den Taschenaschenbechern zur verantwortungsvollen Entsorgung der Zigarettenabfälle beitragen.

Original-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuell