PressReader lanciert COVID-19 News: Täglich ein kostenloser Pressespiegel der wichtigsten Geschichten von großen Verlagshäusern, um Leser auf der ganzen Welt auf dem Laufenden zu halten

- Unsichere Zeiten können für viele stressig sein. Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Nachrichten sollte dabei jedoch weiterhin gewährleistet sein. PressReader, die weltweit zugängliche Premium-Plattform für digitale Zeitungen und Zeitschriften, liefert durch ihre Partnerschaften mit internationalen Verlagshäusern vertrauenswürdige Nachrichteninhalte, um ihre Leserinnen und Leser genau zu informieren und über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.

Um dem erhöhten Bedarf an qualitativ hochwertigen Nachrichten und zuverlässigen Informationen in dieser unsicheren Zeit gerecht zu werden, hat PressReader einen neuen Kanal mit dem Titel COVID-19 ins Leben gerufen. Der Newsfeed veröffentlicht die neuesten Geschichten aus der ganzen Welt ist auch als digitale Zeitung mit dem Titel COVID-19 News auf der Plattform verfügbar. Die digitale Zeitung und der Kanal COVID-19 sind einzigartig, weil niemand sonst die wichtigsten Nachrichten der Welt aus über 120 Ländern in 60 Sprachen an einem Ort anbieten kann.

Wir leben in einer globalisierten und vernetzten Welt. COVID-19 News ist eine Informationsquelle der besonderen Art, die sich an alle richtet, die nicht nur über ihre Region, sondern über die ganze Welt auf dem Laufenden bleiben wollen. Der Kanal und die digitale Zeitung stehen kostenlos zur Verfügung und sind über die PressReader-App oder pressreader.com leicht zugänglich. Mittels der fortschrittlichen Aggregations- und Content-Personalisierungstechnologie von PressReader bietet COVID-19 News die wichtigsten Schlagzeilen des Tages und vor allem Expertenanalysen an einem Ort. Die Leserinnen und Leser der Nachrichten können sich auf die Inhalte verlassen, denn die täglichen Aktualisierungen stammen aus dem umfangreichen Katalog von PressReader, der mehr als 7.000 Publikationen umfasst.

PressReader hat sich der Aufgabe verschrieben, Menschen, die durch qualitativ hochwertige Inhalte informiert werden wollen, einen besseren Zugang zu den Geschichten zu ermöglichen, die für sie wichtig sind. Mit COVID-19 News bietet PressReader zusammen mit seinen Verlagspartnern eine schnelle, sichere und kostenlose Möglichkeit für Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt, vertrauenswürdige Nachrichten aus ihrer Region und dem Ausland zu erhalten.

PressReader hat sich der Aufgabe verschrieben, Menschen einen besseren Zugang zu den Geschichten zu ermöglichen, die für sie wichtig sind. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Vancouver, Dublin und Manila und betreibt die größte "All-you-can-read"-Plattform mit Zeitungs- und Magazinbeiträgen, auf der Menschen relevante und vertrauenswürdige Inhalte aus aller Welt finden und weltweit renommierte Marken wie The Guardian, The Independent, Los Angeles Times und Le Figaro lesen können.

Über ihr Smartphone, ihr Tablet oder ihren Computer können Leserinnen und Leser Inhalte online suchen oder über diePressReader-App komplette Themenbereiche herunterladen. Sie können Abos mit einem unbegrenzten Zugang erwerben, oder sie erhalten das komplette Angebot, gesponsert durch einen der Tausenden von PressReader-Markenpartnern - Unternehmen, die die Zufriedenheit ihrer Kunden mithilfe der Plattform für Premium-Inhalte steigern - darunter so bekannte Namen wie British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, die Princeton University und die New York Public Library.

