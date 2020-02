CB4

CB4 und MediaMarktSaturn werden mit dem renommierten reta Europe Award für die beste Unternehmenslösung 2020 ausgezeichnet

Anfang dieser Woche verkündete das EHI Retail Institute bei einer Feier in Düsseldorf, Deutschland, dass der in New York ansässige Anbieter von Einzelhandelslösungen CB4 für seine Zusammenarbeit mit der MediaMarktSaturn Retail Group mit dem begehrten reta Europe Award für die beste Unternehmenslösung ("Best Enterprise Solution") ausgezeichnet wurde.

MediaMarktSaturn, Europas größter Elektrofachmarkt, betreibt etwa 1000 Filialen in 14 Ländern. Die Geschichte des Unternehmens ist geprägt von unaufhörlicher Innovationskraft, einem großen Produktangebot und kompromisslosem Kundenengagement. MediaMarktSaturn erfüllt sein Qualitätsversprechen, indem sämtlichen seiner Filialbetreibern genügend Freiraum gewährt wird, um lokalen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die Filialen nutzen CB4 zur Umsatzförderung auf alter Fläche, indem die Nachfrage nach SKUs vorausgeschätzt wird. Das kann je nach Woche und Filiale stark variieren.

Nach einem äußerst erfolgreichen Pilotprojekt in 67 MediaMarkt-Filialen in Spanien baute MediaMarktSaturn die Partnerschaft rasch aus und plant den Rollout von CB4 für MediaMarktSaturn in ausgewählten Ländern. Der Erfolg des Projekts ist der gelungen Zusammenarbeit von CB4 und dem N3XT-Innovationsteam von MediaMarktSaturn zuzuschreiben.

CB4 hilft MediaMarktSaturn, die zukünftige Nachfrage für jede SKU in sämtlichen Filialen mittels POS-Daten beinahe in Echtzeit zu bestimmen. Wenn die KI-Algorithmen von CB4 erkennen, dass eine SKU nicht die Erwartungen erfüllt, benachrichtigt die Lösung den entsprechenden Mitarbeiter, dass dringend etwas bezüglich der potenziellen Umsatzverluste unternommen werden muss. Der Mitarbeiter kann dann schnell die Vermarktung berichtigen. Dadurch kann MediaMarktSaturn Umsatz retten, der sonst verloren gegangen wäre, und ein lokalisierteres Einkaufserlebnis bieten.

"Die Kooperation mit dem Startup CB4 beweist einmal mehr die Innovationskraft, die von Jungunternehmen ausgeht. Gemeinsam mit dem Team von CB4 ist es uns gelungen, deutliche Verbesserungen im Category Management in den teilnehmenden Märkten vorzunehmen. Umso mehr freut es uns, dass das Ergebnis nicht nur uns begeistert, sondern auch die Jury des Retail Technology Award auf ganzer Linie überzeugen konnte", erklärte Sonja Moosburger, Geschäftsführerin der Innovationseinheit MediaMarktSaturn N3XT. "Dank solcher Pilotprojekte können wir die Technologien von morgen bereits heute auf eine spätere Umsetzung testen. So planen wir aktuell den Rollout von CB4 bei MediaMarktSaturn in ausgewählten Ländern."

Informationen zu EHI

Das EHI Retail Institute umschließt über 800 Mitglieder von internationalen Einzelhandelsunternehmen und Herstellern. EHI blickt auf eine lange Geschichte der Bestimmung der wichtigsten Einzelhandelstrends und bietet fundiertes, wissenschaftliches Wissen zu relevanten Themen. Darüber hinaus richtet das Institut die bedeutenden Branchenkonferenzen EuroShop und EuroCIS aus.

Informationen zu CB4

CB4 nutzt patentierte Algorithmen, um hyperlokale Nachfragen mit einfachen Verkaufsdaten zu ermitteln. Dadurch können Filialmitarbeitern präzise, einzigartige Vorschläge unterbreitet werden, um den Umsatz um bis zu 2 % zu steigern. CB4 betreibt Niederlassungen in New York, London und Tel Aviv und ist u. a. Partner von Sequoia Capital und Octopus Ventures.

