Geräuschlos, emissionslos und bequem: Unterwegs auf der Blue Lane im vollelektrischen Bus

Vier Mercedes-Benz eCitaro übernehmen Shuttlefahrten zwischen den Veranstaltungsorten der IAA MOBILITY 2021

Anmoderation:

"What will move us next", so lautet das Motto der IAA MOBILITY 2021, die noch bis zum kommenden Sonntag, 12. September in München stattfindet. Der Leitspruch unterstreicht: Die weltweit wichtigste Mobilitätsmesse nimmt in diesem Jahr das gesamte Spektrum gegenwärtiger und künftiger Mobilitätsangebote ins Visier. Im Fokus steht dabei die Elektromobilität. Und die ist für die Besucherinnen und Besucher in München auf der "Blue Lane", einer innerstädtischen Teststrecke für nachhaltige Mobilität, im wahrsten Sinne des Wortes "erfahrbar". Nicht nur vollelektrische Pkw fahren über die Blue Lane, sondern auch vier vollelektrisch angetriebene Mercedes-Benz eCitaro Stadtbusse. Sie befördern die Messebesucher leise und lokal emissionsfrei zwischen den Veranstaltungsorten "Summit" auf dem Messegelände und dem "Open Space" in der Münchner Innenstadt hin und her. Und die Fahrgäste sind begeistert von der Gelegenheit, elektrisch zu fahren und fühlen sich im eCitaro pudelwohl:

O-Ton Messebesucher

Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass weniger Feinstaub produziert wird. Gerade in großen Städten ist das ein wichtiger Punkt. / Schön leise, man hat seine Ruhe. / Sehr angenehm, sehr ruhig. Absolut hervorragend. Ja, es ist sehr abstrakt bisher für viele Menschen. Man hört viel von der E-Mobilität, aber man hat wenig Möglichkeiten das letztendlich auszuprobieren und zu nutzen, eine gute Idee. / Es ist ein sehr angenehmes Fahrgefühl. Eigentlich ein sehr vertrautes Fahrgefühl, also definitiv sehr angenehm. / Und der grüne Gedanke fährt auch irgendwo mit. Also man weiß, man tut irgendwie was Gutes. (0:43)

Während der gut halbstündigen Fahrt können sich die Gäste an Bord des Hightech-Busses vom anstrengenden Messetag erholen und dank der zahlreichen im Fahrzeug verbauten USB-Stecker ihre Smartphones wieder aufladen. Verkürzt wird die Fahrt durch Bildschirmpräsentationen, die über wegweisende Technologien des eCitaro - wie beispielsweis der neuen Generation von Lithium-Ionen-Batterien oder die zahlreichen Sicherheitsfeatures - informieren. Aber die nahezu geräuschlose und umweltfreundliche Fahrt durch München bereitet nicht nur den Messebesuchern viel Spaß. Auch Mike Weidlich, er ist einer der eCitaro-Busfahrer in München, zeigt sich begeistert von den Fahreigenschaften des eCitoro. Er hat während der IAA erstmals die Gelegenheit, vollelektrisch zu fahren und ist begeistert:

O-Ton Busfahrer Mike Weidlich

Die Vorfreude war sehr, sehr groß. Dass es sich eigentlich genau fährt wie ein normaler Bus. Ich denke mal, gerade für einen Stadtbus und den Verkehr hier in München und in anderen Städten, ist das ideal. (0:26)

Wer in einen der vier eCitaros einsteigt, der kann sicher sein, dass auch für die Gesundheit alles getan worden ist: Alle eingesetzten Busse verfügen über maximale Schutzmaßnahmen gegen Infektionsgefahren durch COVID-19. Sie sind mit Fahrerschutzscheiben ausgestattet, mit hochwirksamen antiviralen Aktivfiltern in der Klimatisierung sowie mit kontaktlosen Desinfektionsspendern in den Einstiegsbereichen. Darüber hinaus werden die Fahrgasträume in regelmäßigen Abständen gereinigt und die Kontaktflächen desinfiziert. Das gibt den vielen Mitfahrerinnen und Mitfahrern zusätzlich ein gutes Gefühl. Fazit einer jungen Messebesucherin beim Aussteigen nach der halbstündigen Fahrt von der Messe in die Stadt:

O-Ton Messebesucherin

Ich finde den grünen Gedanken dahinter wirklich toll, dass das hier auf der IAA so durchgezogen wird, dass man jetzt mit dem Elektrobus zur nächsten Station kommt. (0:08)

Abmoderation:

Die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs ist elektrisch. Auf der IAA MOBILITY in München können die Besucher noch bis zum 12. September in vier vol elektrischen Mercedes-Benz eCitaro Stadtbussen lokal emissionsfreies Pendeln in der Stadt hautnah erleben.

