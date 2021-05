Daimler Truck AG

Daimler Truck AG-Chef Martin Daum: "In guten Jahren wollen wir eine zweistellige Unternehmensrendite haben"

Ein Audio

daimler_nfz-strategy-day-interview-daum.mp3

MP3 - 4,5 MB - 03:15 Download

Stuttgart (ots)

Auf dem Strategietag für Investoren, Analysten und die Medien stellt das künftig eigenständige Unternehmen seine Ambitionen vor

INTERVIEW MIT MARTIN DAUM

Anmoderation:

Zwei Stunden hat sich der Vorstandsvorsitzende der Daimler Truck AG heute Zeit genommen, um internationale Investoren, Analysten und Medien in einer digitalen Veranstaltung über die strategischen Schwerpunkte und die wichtigsten Finanz- und Technologieziele des künftig selbstständigen Unternehmens zu informieren. Mit dem Strategietag ist die Daimler Truck AG auf Kurs für die erwartete Abspaltung und den Börsengang. Im Exklusiv-Interview kurz vor der Veranstaltung hat der Vorstandsvorsitzende Martin Daum erläutert, welche Ambitionen das Unternehmen hat, wie die Ziele definiert sind und welche Entscheidungen getroffen werden müssen.

1. Frage: Herr Daum, was waren die Kernbotschaften, die Sie den Investoren und Analysten heute unterbreitet haben?

Wir haben zwei ganz klare Ziele: Zum einen haben wir unsere Profitabilitätsziele verstärkt. Wir sind heute bereits eine gutverdienende Firma, aber wir wollen genau dorthin, wo wir hingehören. An die Spitze unserer Industrie. Und das haben wir heute nochmal bekräftigt. Und das zweite ist natürlich die ganz große Herausforderung der Lkw-Industrie, was wir Transformation nennen. Der Wandel vom Verbrennungsmotor zum emissionsfreien Fahren. (0'21)

2. Frage: Welche Vorteile hat die Abspaltung als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen?

Das hat der heutige Tag schon gezeigt. Es ist der Fokus. Wir haben heute ausschließlich über Lkw geredet. Und der Lkw hat seine eigenen Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und ich habe mich sehr gefreut über das Interesse - nicht nur der Analysten, die heute dabei waren -, sondern vor allem der Investoren, die dabei waren. Wir freuen uns über viele hunderte Institutionen, tausende Anleger, die in unsere Aktie investieren und uns damit auch helfen, Investitionen zu stemmen, die in der Zukunft auf uns zukommen. (0'30)

3. Frage: Sie haben heute das neue Daimler Truck Board vorgestellt. Wie sieht Ihre Führungsmannschaft aus?

Wir sind zunächst einmal ein globales Unternehmen. Wir sind von den USA bis Japan, von Brasilien bis zum Nordkap mit unseren Lkw unterwegs. Deshalb haben wir auch eine sehr diverse Führungsmannschaft. Und einen Teil davon haben wir heute hier vorgestellt. (0'14)

4. Frage: Wie sehen Ihre finanziellen Zielsetzungen aus?

Wir sind ein volatiles Business, das heißt, beim Lkw gibt's immer gute und schlechte Jahre. In guten Jahren wollen wir eine zweistellige Unternehmensrendite haben. In schlechten Jahren, die in unserer Branche ganz üblich sind und alle fünf, sechs Jahre vorkommen, wollen wir sechs Prozent verdienen. Warum? Weil wir genau das Geld brauchen, um unsere Investitionen zu stemmen. (0'21)

5. Frage: Und wie sieht Ihre Technologie-Planung für die kommenden Jahre aus?

Wir haben hier heute ganz deutlich gesagt: Wir brauchen beide Technologien, Batterie und Brennstoffzelle, um 2030 ein breites Angebot zur Verfügung stellen zu können. Der Schlüssel ist die Infrastruktur. Und es wird keine Infrastruktur ausreichend sein, diese Mengen von Strom zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen, wenn wir in der Langstrecke mit Null-Emissions-Trucks fahren. Deshalb bin ich im Moment ganz besonders stolz darauf, dass wir diese Woche den Wasserstoff-Truck, den wir letztes Jahr in Berlin vorgestellt haben, getestet haben, mit voller Last - das ist die Kunst im Lkw-Bau, dass ich mit 40 Tonnen fahre - und das haben wir mit dem Brennstoffzellen-Truck geschafft. Wir sind begeistert von den ersten Ergebnissen. Wir hatten auch Journalisten dabei und ich habe kein einziges trauriges Gesicht gesehen, sondern sehr viele fröhliche Gesichter, weil es einfach ein ganz tolles Gefühl ist, emissionsfrei mit dieser Kraft zu fahren, die unsere Brennstoffzelle entwickelt. (0'52)

6. Frage: Sie haben vor wenigen Wochen eine Kooperation beim Wasserstoff-Brennstoffzellen-Truck mit Volvo bekanntgegeben. Wird es weitere Partnerschaften geben?

Wir haben eine wichtige weitere Partnerschaft im Bereich des Wasserstoffs vorgestellt: unsere Zusammenarbeit mit Shell, die sich verpflichten, in dem Korridor Rotterdam-Köln-Hamburg eine Wasserstoffversorgung sicherzustellen, sodass unsere Kunden, die auf dieser Strecke - einer wichtigen Lastwagenstrecke zwischen diesen beiden großen Häfen - wasserstoffbetriebene Lastwagen fahren, dort auch genügend Versorgung vom Wasserstoff haben. Wir haben zum Zweiten eine Partnerschaft mit CATL vorgestellt. CATL ist eine chinesische Firma und unser Hauptlieferant für Batterien. Hier geht es darum, vor allem spezifische Lkw-Batterien zu entwickeln, die, anders als der Pkw, deutlich längere Laufzeiten brauchen. Sie wissen, ein Lkw fährt Minimum eine Million Kilometer. Und das muss die Batterie dann auch mit Ladezyklen aushalten. (0'44)

Abmoderation:

Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG im Exklusivinterview. Das Unternehmen hat heute beim ersten Strategietag internationalen Investoren, Analysten und Medien die Schwerpunkte und die wichtigsten Finanz- und Technologieziele vorgestellt.

Original-Content von: Daimler Truck AG, übermittelt durch news aktuell