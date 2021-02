Daimler Truck AG

"Es war ein sehr spannendes Jahr mit ganz unterschiedlichen Gesichtern"

Daimler Truck AG beendet COVID-Jahr 2020 zuversichtlich und sieht deutlichen Absatzanstieg für 2021

INTERVIEW MARTIN DAUM

Stuttgart (ots)

Anmoderation:

Die Daimler Truck AG gab sich beim heutigen digitalen Jahrespressegespräch zuversichtlich für das Jahr 2021. Die beiden ersten Quartale des Pandemie-Jahres 2020 waren geprägt von einem starken Rückgang wichtiger Absatzmärkte, im vierten Quartal trat allerdings eine spürbare Erholung ein und die Auftragseingänge erreichten wieder nahezu Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr bedeutet diese Entwicklung einen Rückgang des Absatzes der Fahrzeuge um rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz ging auf rund 35 Mrd. EUR zurück, die bereinigte Umsatzrendite lag 2020 mit 2,0 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für das laufende Jahr 2021 rechnet der weltweit größte Lkw-Hersteller wieder mit einem Anstieg von Absatz, Umsatz und Rendite.

Am Rand des Jahrespressegesprächs haben wir mit Martin Daum, dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler Truck AG gesprochen:

1. Herr Daum, das Pandemie-Jahr 2020 war geprägt in der ersten Jahreshälfte von einem starken Rückgang wichtiger Absatzmärkte. Dagegen war das vierte Quartal beim Auftragseingang eines der stärksten in der Unternehmensgeschichte. Wie haben Sie das geschafft?

Es war ein sehr spannendes Jahr mit ganz unterschiedlichen Gesichtern und es hat sich eine alte Nutzfahrzeug-Weisheit bewahrheitet: Wenn es schlecht geht, ist es nie ganz so schlecht. Da ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und genau des haben wir in 2020 erlebt. Wir haben sehr, sehr schwieriges zweites Quartal gehabt, wo wir von zwölf Wochen fast überall auf der Welt sechs bis acht Wochen komplett geschlossen waren. Das führte zu einem hohen, negativen Ergebnis. Wir haben dann aber sehr, sehr gute dritte und vierte Quartale gehabt, mit guten Auftragseingängen und gutem Fabrikdurchsatz, guten Stückzahlen und auch guten Ergebnissen am Ende. Und jetzt ist dann im vierten Quartal der Auftragseingang nach oben gegangen, der uns sehr hoffnungsfroh für 2021 macht. (0:38)

2. Wie sehen Sie die Entwicklung der Lkw-Märkte für 2021?

Wir sind ja weltweit unterwegs, das heißt auf sehr unterschiedlichen Märkten. Die zwei wichtigsten für uns sind Europa und Nordamerika. Dort erwarten wir deutlich signifikant bessere Märkte als im vergangenen Jahr. Aber das ist auch notwendig, dafür haben ja dauernd entsprechende Rückgänge im vergangenen Jahr gemacht. Ich erwarte auch gegenüber dem zweiten Halbjahr nochmal einen Anstieg und das sind gute Neuigkeiten für unsere Firma. Das heißt gute Beschäftigung in den Werken und am Ende auch eine gute Profitabilität der Firma. (0:26)

3. Ende dieses Jahres wird es eine historische Veränderung für die Daimler Truck AG geben: Der Konzern spaltet sich auf und bringt die Truck Sparte an die Börse. Welche Chancen oder Herausforderungen bietet das für die Daimler Truck AG?

Eine Trennung von Daimler in einen Pkw und ein Lkw-Bereich bringt beiden Bereichen mehr Fokus. Wir können uns auf unsere Kunden, auf unsere Umfeldanforderungen besser konzentrieren und deshalb schneller und effizienter agieren. (0:14)

4. Die Elektrifizierung des Lkw-Portfolios ist eines der strategischen Ziele der Daimler Truck AG. Wie sehen Ihre Pläne für die kommenden Jahre konkret aus?

Wir gehen mit dem e-Actros 2021 in Serie. Wir haben eine ganze Reihe Prototypen dieser Tage schon auf der Straße, kleine Mengen in Kundenhand, im Alltagsbetrieb. Soweit bekamen wir hervorragende Rückmeldungen unserer Kunden. Die Fahrer sind begeistert, wollen nicht mehr aus dem Auto raus, was viel Hoffnung für die Zukunft macht. Wir haben viel gelernt, aber jetzt kommt Serie. Serie heißt am Ende bei uns: jede beliebige Menge herstellen auf ganz normalen Band und geht normal in Kundenhand und ist im Alltagsbetrieb und braucht keine besondere Betreuung. (0:30)

5. Wie sieht Ihre Strategie für die notwendigen Maßnahmen für die Transformation der Nutzfahrzeug-Branche aus?

Der ganz große Schritt in Transformation ist hin zum CO2-freien Antrieb. Es gibt einen guten Grund, warum Nutzfahrzeuge mit Diesel fahren. Kein Energieträger hat eine so hohe Energiedichte, heißt, viel Energie auf kleinem Raum. Kein Energieträger lässt sich so gut speichern, so gut transportieren und auch so gut in kleinen Mengen abpacken wie der Diesel. Das abzulösen durch CO2-freie Fahrzeuge - und das können dann nur die Batterie oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sein - ist ein großes Unterfangen. Wir sind schon seit einigen Jahre dabei, dort zu entwickeln und haben gute Produkte heute schon auf der Straße, wie z.B. unser e-Citaro in Europa. Wir haben die Brennstoffzelle vor 15 Jahren schon im Brustbereich eingesetzt. Wir setzen sie jetzt breitflächig im Lkw-Bereich ein und wir werden in den nächsten Jahren mehr und mehr attraktive Angebote für unsere Kunden zur Verfügung stellen. (0:55)

6. Das Jahr 2020 hat weltweit alle Menschen und alle Unternehmen vor riesige Herausforderungen gestellt. Wie sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den schwierigen Bedingungen klargekommen?

Es gibt ganz unterschiedliche Mitarbeitererlebnisse. Zunächst einmal haben viele der Angestellten die Pandemie zu Hause verbracht. Wir haben gelernt, uns über Bildschirme zu unterhalten. Wir haben gemerkt, dass nicht mehr 'Wie geht es dir?' die Begrüßungformel ist, sondern 'Kannst du mich hören?' Das ist die Angestelltensituation. Die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeiter sind Arbeiter. Und dort hat man sehr strikte Hygieneprotokolle. Wir haben die Arbeiten entzerrt, wir haben Trennwände, größere Pausen zwischen den Schichten, dass sich die Gehenden und die kommenden Mitarbeiter nicht treffen. Das ist alles nicht ganz billig, aber es ist für uns eine wichtige Investition in die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Und soweit ist uns das ganz gut in allen unseren Werken - nd zwar weltweit, nicht nur in Deutschland - gelungen. (0:43)

Abmoderation:

Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG im Exklusivinterview. Das Unternehmen hat heute in Stuttgart die Zahlen des vergangenen Jahres und die Aussichten auf 2021 vorgestellt.

