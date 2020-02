VCC Live

VCC Live erhält 2,4 Mio. $ in Serie-A-Finanzierungsrunde von Risikokapital- und Private-Equity-Gesellschaft PortfoLion

Anbieter von cloudbasierter Kontaktzentrumsoftware will mit Finanzspritze die Produktentwicklung und das globale Wachstum vorantreiben

VCC Live, ein Anbieter cloudbasierter Kontaktzentrumsoftware, hat von der in Budapest ansässigen Risikokapital- und Private-Equity-Gesellschaft PortfoLion eine Finanzhilfe in Höhe von 2,4 Mio. $ erhalten. Die Mittel sollen in die beschleunigte Produktentwicklung und die internationale Expansion fließen.

"Wir sind beeindruckt von VCC Lives Wachstumskurs, Markenstärke und ausgezeichneter Marktreputation. Mit seiner Leistungsbilanz und Produktqualität besitzt das Unternehmen das Potenzial, zum führenden Softwareanbieter für Cloud-Kontaktzentren in Europa aufzusteigen", sagte Jen? Nieder, stellvertretender CEO von PortfoLion.

"Viele Kunden ziehen unsere einzigartige und kosteneffektive Lösung einigen der weltgrößten Anbieter vor", sagte Szabolcs Tóth, Geschäftsführer und Gründer von VCC Live. "Diese Erfolg geht auf unseren Kundenfokus und unsere nutzerorientierte Entwicklung zurück. Daraus sind Produkte entstanden, die das Bearbeiter- und Kundenerlebnis wahrlich transformieren."

VCC Live legt schon immer großen Wert auf Produkt- und Serviceinnovation. 2015 hat VCC Live im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit OTP Mobils Simplepay (europaweit) sowie mit Worldpay und Checkout.com (weltweit) VCC Live Pay entwickelt, Europas erste cloudbasierte Lösung für telefongestützten Zahlungsverkehr. Aufgrund der Vertraulichkeit der bei Zahlungsvorgängen verarbeiteten Daten hat VCC Live auf Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards geachtet, einschließlich Zertifizierung nach PCI DSS, ISO27001 und ISO22301 - einige der strengsten Datenschutzprotokolle weltweit.

Seit dem Start von VCC Live Pay sind immer mehr Organisationen aus den verschiedensten Industriezweigen auf das Unternehmen aufmerksam geworden. VCC Live will aus der wachsenden Nachfrage nach Automatisierung und SB-Bezahllösungen in Kontaktzentren und der Entwicklung von Multichannel-Kommunikationsmodellen Kapital schlagen. Ein Teil des Geldes soll daher in die Weiterentwicklung der Features gesteckt werden, um für Unternehmen in Branchen wie Telekommunikation, Finanzen, Versicherungen, Einzelhandel und E-Commerce noch mehr Wert zu schaffen.

VCC Live ist die Idee von Szabolcs Tóth und Tamás Jalsovszky. Das Unternehmen hat seine Präsenz in Europa konsolidiert und sich als zuverlässige Geschäftslösung für Organisationen etabliert, die komplexe Systeme für Kundenkommunikation betreiben, einschließlich Telefon, E-Mail, Chat und sozialer Medien. Das Unternehmen mit Sitz in Budapest (Ungarn) betreut Kunden in mehr als 50 Ländern und weltweit mehr als 10.000 Betreiber. Darüber hinaus kooperiert es mit 20 internationalen Telekommunikationspartnern.

