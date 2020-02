Cacharel Parfums

Cacharel Parfums führt mit 'Yes I Am Fabulous' den dritten Duft der 'Yes I Am'-Kollektion ein

Zeitgleich mit der Markteinführung wird eine neue Yes I Am-Kampagne mit der Schauspielerin und Entrepreneurin Shay Mitchell gestartet

Yes I Am. With A Capital 'A'

Eine Kollektion von drei Parfüms, drei Düften und drei Farben, die für die heutige Generation von emanzipierten jungen Frauen gemacht sind: vielfältig, offen und entschlossen, das zu bekommen, was sie wollen und verdienen, und die zugleich Promi-verrückt sind oder die neuesten Make-Up Trends teilen. Eine echte Markenmission, die junge Mädchen befähigen soll, ihrer Identität, ihrer Unabhängigkeit und ihrer Einzigartigkeit Ausdruck zu verleihen. Jede kann ihre bevorzugte Farbe wählen, um eine Facette ihrer Persönlichkeit auszudrücken: das Power Girl mit Yes I Am (rot), das coole Girl mit Yes I Am (pink), oder das unberechenbare Girl mit dem neuen Yes I Am Fabulous (violett).

Yes I Am - stolz auf das Hashtag #POWERISYOURS.

Die Kollektion spiegelt wider, was diese jungen Frauen antreibt. Hyper-vernetzt, unabhängig, kühn und kompromisslos sehen sie Schönheit nicht als Diktat, sondern als Boost für ihr Selbstverständnis. Die Annäherung an ihre eigene Weiblichkeit dient dazu, ihre eigenen Bedürfnisse statt nur die der anderen zu erfüllen, sie knacken den Code und überbringen neue Botschaften der Femininität - die Unabhängigkeit der Frau!

Are You Fabulous? Yes I Am

Direkt auf die neuen Düfte Yes I Am und Yes I Am Pink folgt die bisher mutigste, aufgeschlossenste Variante: Yes I Am Fabulous.

Es ist ein Statement der Selbstbestimmung für eine junge Frau, die entschlossen ist, ihren eigenen Weg zu gehen, zu definieren, wer sie ist und wo ihre Zukunft liegt, und die kein "geht nicht" akzeptiert. Yes I Am Fabulous ist das Parfüm für eine Generation, die ihre Ambitionen in allen Dimensionen erforschen kann. Mit Yes I Am Fabulous wird eine Facette der Weiblichkeit enthüllt, die noch nicht erfasst war - kühner, sinnlicher, glamouröser und unberechenbar anders. Yes I Am Fabulous heißt leben im Hier und Jetzt, den Nervenkitzel und die Empfindungen eines jeden Augenblicks wirklich zu leben.

Ein Duft, der ebenso freimütig wie sinnlich ist

Die drei Yes I Am-Düfte haben einen charakteristischen Signature-Akkord gemeinsam. 'Spicy Cremoso' ist eine noch nie dagewesene Kombination kontrastierender Düfte: ein sinnlich-cremiger Akkord, dem kraftvoll-würziges Kardamom entgegensetzt wird.

Während das ursprüngliche Yes I Am für weibliche Kraft und Unabhängigkeit steht, und das im letzten Jahr herausgebrachte Yes I Am Pink mit blumig-cremigem Akkord eine verspielte Note einbringt, ist Yes I Am Fabulous von Kühnheit und Sinnlichkeit geprägt - der Duft ist in jeder Hinsicht sexy.

Der intensive fruchtig-cremige Duftakkord unterstreicht die Yes I Am Fabulous-Botschaft: klare, freimütige Femininität.

Die oben erwähnte Kardamom-Note wird von einer kühnen Mischung aus sanfter Brombeere und frischem Rhabarber umspielt und mit rosa Pfeffer verstärkt. Die Herznote, eine verführerische Mischung aus Sambac-Jasmin und Ingwerblüte, erhält einen unwiderstehlichen Schub durch purpurfarbenen Heliotrop. Die raffinierte Sinnlichkeit eines Santal- und Vanille-Akkords findet mit einem perfekt kontrastierenden frischen Haselnuss-Milch-Akkord ihren Abschluss.

Yes I Am mit Lippenstift-inspiriertem Flakon

Die Verpackung von Yes I Am nimmt das visuelle Vokabular von Make-up auf: sie ist dem Lippenstift nachempfunden, dem vielleicht mächtigsten Symbol für selbstbewusste Weiblichkeit. Der Flakon ist auf Wirkung ausgelegt - eine Manifestation von ungezwungener Emanzipation.

Der Art Deco-inspirierte Flakon erinnert an einen übergroßen Lippenstift. Das rauchige Glas ist aufwendig facettiert, in den Pump-Sprühkopf ist das C von Cacharel graviert, der obere Rand ist in Goldtönen gehalten. Yes I Am macht sich das dunkelfarbige Glas, das oft mit männlicher Stärke assoziiert wird, zu eigen, um die feminine Macht auszudrücken.

Jeder der drei Düfte hat seine eigene charakteristische Farbe: rot für Yes I Am, pink für Yes I Am Pink, und ein faszinierendes, leuchtendes Violett für Yes I Am Fabulous.

Shay Mitchell, die Stimme einer Generation

Die Yes I Am Empowerment-Botschaft wird durch Shay Mitchell als Star der neuen Kampagne noch verstärkt.

Shay Mitchell ist als Schauspielerin, Produzentin, Entrepreneurin, Autorin und Influencerin ein vielseitig talentiertes kreatives Powerhouse. Sie wurde mit ihrer Hauptrolle als Emily Fields in Freeforms Hit-Serie PRETTY LITTLE LIARS berühmt. Die Serie ist bekannt dafür, ständig neue Rekorde für die meist-getweeteten Folgen in der Geschichte des Fernsehens zu setzen, und jährlich bei den Teen Choice Awards zu siegen. Mitchell wurde sowohl bei den Teen Choice Awards als auch bei den People's Choice Awards als beste Schauspielerin nominiert

Mitchell ist derzeit in Hulus neuer Comedy-Serie DOLLFACE mit Kat Dennings und Brenda Song zu sehen. Sie spielte außerdem in der von Greg Berlanti produzierten Netflix-Serie YOU Seite an Seite mit Penn Badgley.

Mitchell ist eine Klasse für sich und dabei, sich als eine führende Kraft im neuen Social Media-Zeitalter zu etablieren, wo sie nicht nur eine beeindruckende Anhängerschaft in den sozialen Medien hat, sondern auch einen YouTube Lifestyle-Kanal produziert und Mode- und Schmucklinien kreiert. Sie ist Mitbegründerin und Creative Director von BÉIS, einer Lifestyle-Marke für unterwegs, die von Mitchells Leidenschaft für das Reisen inspiriert wurde.

Mit mehr als 4 Millionen YouTube-Abonnenten und fast 26 Millionen Instagram-Anhängern - die liebevoll Mitchies genannt werden - hat Shay eine einflussreiche Social Media-Präsenz und ist eine bekannte Ikone der Gen Z. Shay zählt zu den Top 100 Influencern weltweit.

Die globale Reichweite von Yes I Am

Unter der Regie der französischen Künstlerin und Regisseurin So Me kommuniziert der neue Yes I Am-Film eine positive Botschaft von femininer Emanzipation. Er zeigt Shay Mitchell und ihre weltweite Vereinigung unabhängiger junger Frauen: Mademoiselle Gloria (@gloria_nbr), eine führende französische Influencerin, die für ihr stolzes Bekenntnis zu einem positiven Körperbewusstsein bewundert wird; Rachel Tee-Tyler (@rachelteetyler), philippinisch-australische Gender und Psychologie-Absolventin, die als Street Style-Blogger berühmt wurde; die spanische Top-Influencerin und selbsternannte Make-up-Süchtige Marta Lozano (@martalozanop); und Illustratorin und Model Cajsa Wessberg (@cajsawessberg), Schwedens größte Beauty-Rebellin, laut Vogue.

So Me hat bei Videos für Kanye West, Kid Cudi, Justice und MGMT Regie geführt, ist Art Director des Kult-Musiklabels Ed Banger Records und Hauptdesignerin des trendigen Streetwear-Labels Club 75 in Paris. Als Soundtrack ist Norman - Feelin' Good zu hören.

Informationen zu Cacharel Parfums

Cacharel-Düfte sind seit 1978 ein Synonym für Jugend und Freiheit und werden als olfaktorischer Ausdruck jeder Lebensphase einer jungen Frau kreiert.

Ganz wie mit den legendären Düften Anaïs Anaïs - das erste Parfüm eines Mädchens - und Amor Amor - die erste Liebeserklärung - feiert Cacharel Parfums mit der Yes I Am-Kollektion die Eigenständigkeit und jugendliche Unabhängigkeit.

Power is Yours, Share Your Color

