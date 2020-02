Archipelago International

Archipelago International bleibt mit Vertragsunterzeichnung in Dubai weiterhin auf Expansionskurs

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire)

Archipelago International, der größte private und unabhängige Hotelbetreiber in Südostasien, kündigte eine langfristige strategische Partnerschaft mit Maison Privee an, eines von Dubais wachstumsstärksten Unternehmen für die Verwaltung von Ferienunterkünften und Mieteigentum von Unternehmen.

Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird Archipelago den VAE-Markt unter der Edelmarke "Maison Privee powered by Aston" erschließen. Das Abkommen umschließt die Integration von Maison Privee in die Hotelplattform von Archipelago. Darüber hinaus wird Maison Privee Zugang zu Archipelagos Skalierungskompetenzen und der Distributions-, Marketing- und Unternehmensinfrastruktur in Südostasien erhalten.

2018 konnte Maison Privee eine Serie-A-Kapitalinvestition in Höhe von 4 Millionen USD durch einen privaten Investor sicherstellen. Sowohl die Serie-A-Investition als auch die Lizenzvereinbarung mit Archipelago bieten Maison Privee eine angemessene Plattform, um in Zukunft seine Zimmerkapazitäten zügig auszubauen.

Gerard Byrne, Managing Director von Archipelago Overseas, kommentierte das Abkommen mit den Worten: "Zwar ist dieses Abkommen auf internationaler Ebene nicht einzigartig, stellt jedoch eine Neuheit für die VAE dar. Es ergänzt die strategischen Ziele der Regierung für die Bereitstellung von Unterkünften während der Expo 2020. Außerdem wird unseren südostasiatischen Kunden bei einem Direktbesuch von Dubai oder einem Abstecher während ihrer Umra- bzw. Hadsch-Plus-Pilgerfahrtpakete zu den heiligen Städten in Saudi-Arabien eine größere Auswahl geboten."

In einer gemeinsamen Stellungnahme zur Transaktion erklärten Paul Mallee und Rami Shamaa, Mitbegründer und gemeinsame Geschäftsführer von Maison Privee: "Die erfolgreiche Sicherstellung einer bedeutenden privaten Serie-A-Investition im Jahr 2018 erforderte, das richtige Umfeld für diese Investition zu schaffen, sodass wir unsere ehrgeizigen Wachstumsziele im Laufe der nächsten drei Jahre erreichen können. Archipelago bietet uns dafür die richtige Plattform und dank des Markenwerts von Aston und dem allgemeinen Ruf von Archipelago in dieser Region sowie in Südostasien begegnen wir unserer nächsten Entwicklungsphase mit großer Zuversicht."

Informationen zu Archipelago International

Archipelago International ist der Betreiber von Indonesiens größtem Hotelportfolio mit über 150 Bestands- und 100 neuen Entwicklungsobjekten in ganz Südostasien, der Karibik und in Nahost. Die Gruppe verfügt über 20.000 Zimmer in mehr als 60 Städten und umschließt hochwertige sowie preisgünstige Marken, darunter ASTON, Alana, Collection by ASTON, Huxley, Kamuela, HARPER, Quest, NEO, favehotels und NOMAD.

Informationen zu Maison Privee

Maison Privee, das im März 2017 von Paul Mallee und Rami Shamaa gegründet wurde, ist eines von Dubais wachstumsstärksten Unternehmen für die Verwaltung von Ferienunterkünften und Mieteigentum von Unternehmen. Es verfügt über ein Portfolio von über 200 hochwertigen Apartments, Penthäusern und Villen in den besten Gegenden von Dubai. Maison Privee bietet Gästen nicht nur ein reibungsloses Buchungsverfahren, sondern auch ein authentisches Dubai-Erlebnis. In einem 'zweiten Zuhause', das geräumiger und komfortabler als ein Hotel ist, erfahren sie die hohe Gastfreundschaft, für die der Nahe Osten bekannt ist. Maison Privee verschafft Immobilieninhabern eine gesteigerte Kapitalrendite, indem der starke Bedarf des Unternehmens- und Tourismussektors an Unterkünften zur Kurzzeitmiete gedeckt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen flexible Lösungen für die Verwaltung und Optimierung von Wohn- und Gastgewerbe-Immobilien.

