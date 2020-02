Connectria

Connectria nimmt kohlenstoffneutrale "Green Cloud" in Nordamerika und der Europäischen Union in Betrieb

Das Unternehmen bietet Cloud-Dienste mit IBM i & VMware, die mit Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure verbunden sind

Connectria, ein globaler Anbieter von Managed-Cloud-Diensten und Cloud-Hosting, hat sowohl in Nordamerika als auch in der Europäischen Union (EU) eine klimaneutrale "Green Cloud" eingeführt. Die "Green Cloud" von Connectria ermöglicht es Unternehmen, die Systeme mit IBM i und VMware betreiben, ihren Energieverbrauch um bis zu 95 % zu reduzieren und Arbeitsabläufe mit IBM i und Vmware klimaneutral zu gestalten. Die Energieeinsparungen werden durch eine einzigartige, von Connectria entwickelte und implementierte Systemarchitektur und fortschrittliche Rechenzentren des Unternehmens, darunter das neueste Rechenzentrum in Amsterdam, ermöglicht.

"Das Rechenzentrum von Connectria in Amsterdam ist ein Vorbild an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und wurde als Leed-Gold-Einrichtung bezeichnet", sagte Rusty Putzler, COO von Connectria. "Die Einrichtung ist nach ISO 14001 und 50001 zertifiziert und verwendet eine Mischung aus Biomasse und Wasserkraft, um den Verbrauch an erneuerbarer Energie auf 100 % anzuheben und gleichzeitig die Zuverlässigkeit für unsere Kunden zu gewährleisten. Die vom Rechenzentrum erzeugte Wärme wird gespeichert und zur Beheizung von Gebäuden auf dem Campus der Universität Amsterdam verwendet. Es ist eines der energieeffizientesten Rechenzentren der Welt und unterstützt uns beim klimaneutralen Betrieb unserer IBM i und VMware Clouds."

"Die Green-Cloud-Initiative entspricht genau unserer No Jerks Allowed-Philosophie", sagte Rich Waidmann, Gründer, Präsident und CEO von Connectria. "Wir reden viel über No Jerks Allowed, wenn es um den Umgang mit unseren Kunden und Mitarbeitern geht, aber es ist viel mehr als das. Auf Rechenzentren entfallen etwa 3 % des gesamten weltweiten Energieverbrauchs, mit steigender Tendenz, und wir wollen ein guter Verwalter unseres Planeten sein. Mit der Schaffung von klimaneutralen IBM i und VMware Clouds leistet Connectria einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten und handelt verwantwortungsvoll."

Connectria wurde im Jahr 1996 gegründet. Das Unternehmen wurde bereits 15 Mal als bester Arbeitsplatz ausgezeichnet und bietet preisgekröntes Cloud Hosting, Cloud Managed Services, Cloud Security und Cloud Management Software für mehr als 1.000 Kunden weltweit. Wir waren der erste HIPAA-konforme Anbieter von Managed Hosting und das erste Unternehmen, das HIPAA- und PCI-Konformität in den Bereichen AWS und Azure bot. Außerdem sind wir der weltweit größte Anbieter von IBM i (AS/400) Clouds. Durch die Integration von WSM im Jahr 2019 sind wir auch zu einem führenden Anbieter von Cloud-Migrations- und Transformationsservices für Unternehmen aller Größen geworden.

Das Herzstück von Connectria ist unsere No Jerks Allowed®-Firmenphilosophie, die all unsere Mitarbeiter ermuntert, sich besonders für jeden Kunden zu engagieren. Der Begriff Jerk Free Company® geht jedoch über unsere Mitarbeiter hinaus. Durch flexible Bedingungen, skalierbare Lösungen und unkomplizierte Preise, die den technologischen Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden, ist es einfach, mit uns Geschäfte zu machen.

