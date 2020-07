PRECIRE Technologies GmbH

Kooperation von PRECIRE Technologies & oddity evolve: mit kommunikationsstarken Führungskräften den digitalen Wandel meistern

Die nächste Generation der mobilen Personalentwicklung geht an den Start

PRECIRE Technologies stellt für die digitale Lernplattform oddity evolve die künstliche Intelligenz zur Messung von persönlichen Entwicklungspotentialen zur Verfügung. Das kombinierte Sprachanalyse- und Lernprogramm PRECIRE@oddity evolve reflektiert und entwickelt die Kommunikationskompetenzen der Mitarbeiter in Unternehmen und macht sie fit für die Anforderungen der digitalen Transformation. Als mobile Anwendung lässt sich die innovative Lernmethodik jederzeit in den Berufsalltag integrieren.

Die Ansprüche an Leader haben sich maßgeblich verändert. Ihre Rolle ist vielseitiger geworden und ihre Kommunikation ist ein entscheidender Hebel für erfolgreiche Transformation. Sie ist Voraussetzung für Kooperation und Kollaboration in der Bewältigung von Krisenthemen und im Umgang mit dem schnellen Rhythmus der Veränderungen.

Die Wirkung der Sprache weiterentwickeln

PRECIRE@oddity evolve ist die digitale Möglichkeit, die Wirkung deiner Sprache weiterzuentwickeln. Dabei wird jeder individuell von der Analyse bis zum Lernerfolg unterstützt. Die patentierte Sprachanalyse erstellt zu Beginn ein individuelles Kommunikations- und Kompetenzprofil. Die Basis dafür bildet eine Sprachprobe des Teilnehmers. Die Auswertung zeigt das persönliche Kommunikationsverhalten und potentielle Entwicklungsfelder auf. Abgestimmt auf das Ergebnis wird darauffolgend in der digitalen Übungs- und Wissenswelt an der Optimierung der kommunikativen Wirkung gearbeitet. Hierfür stehen eine Vielzahl von Lerneinheiten, Podcasts, Expertenvorträgen, Artikeln und Webinaren als App zur Verfügung, die ein ortsunabhängiges Bearbeiten der Lerneinheiten jederzeit auch auf Reisen oder im Home-Office ermöglicht. Die Inhalte bieten dem Teilnehmer ein auf ihn und seine Bedürfnisse abge- stimmtes Training. Die Lernfortschritte werden im persönlichen Profil angezeigt und integrierte Interaktionsmöglichkeiten lassen Austausch mit anderen Nutzern zu aktuellen Themen zu.

Das Programm PRECIRE@oddity evolve ist im Rahmen des Starter Package für sechs Wochen angelegt. Zum Ende der Trainingszeit kann erneut eine Analyse durchgeführt werden, um für den Teilnehmer einen Überblick zu seinem persönlichen Lernerfolg bereitzustellen.

Mehr Informationen zu PRECIRE@oddity evolve unter: https://precire.com/oddity- evolve/

Über PRECIRE: Die PRECIRE® Technologies GmbH wurde 2012 gegründet und hat ihren Firmensitz in Aachen. Heute beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter. PRECIRE® versteht sich als Wirkungsspezialist und bietet eine einzigartige Technologie, die künstliche Intelligenz mit den Erkenntnissen der Psychologie kombiniert, um Sprache in Ihrer Wirkung messbar zu machen und daraus Gestaltungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Kommunikation abzuleiten. Die Technologie von PRECIRE misst die Wirkungsweise von Sprache auf einer Grundlage von 25.000 Bewertungen und 38 Millionen Datensätzen und ordnet diese in einem Modell von 29 verschiedenen Kommunikationsstilen ein. Das Verfahren ist in Europa, der Schweiz und den USA patentiert. Mehr Informationen unter: www.precire.com

