PRECIRE Technologies GmbH

Revolution in der E-Mail Kommunikation: PRECIRE Technologies GmbH bringt mit PRECIRE Impact für Outlook ein einzigartiges Produkt auf den Markt

Aachen (ots)

Ab sofort ist die neueste Software von PRECIRE in Microsoft App Source verfügbar. Das innovative Produkt PRECIRE Impact für Outlook hebt die E-Mail Korrespondenz von Unternehmen und Privatnutzern auf ein neues Level. PRECIRE Impact wird wie eine Rechtschreibprüfung direkt in Microsoft Outlook integriert. Es misst unmittelbar im Text die Wirkungsweise der Aussagen und unterstützt bei Bedarf den Anwender mit konkreten Hinweisen und Tipps für andere Wörter oder Formulierungen. E-Mails werden mit PRECIRE Impact für Outlook in der sprachlichen Wirkung so gestaltbar, dass der Verfasser klar, verständlich und freundlich mit seinem Empfänger kommunizieren kann und dadurch effizienter seine Ziele erreicht.

Auf diese Möglichkeit haben Geschäfts- und Privatkunden gewartet: E-Mails von vorne herein so wirkungsvoll formulieren, dass das gewünschte Ziel unkompliziert erreicht wird. Mit PRECIRE Impact für Outlook gehören Missverständnisse in der täglichen Korrespondenz unter Kollegen, mit Kunden oder Dienstleistern der Vergangenheit an. Freundliche Verständigung und dem Gegenüber entgegengebrachte Wertschätzung rücken in den Fokus. PRECIRE stellt mit dem neuen Produkt die positive Wirkung der Sprache in den Mittelpunkt und sieht darin einen wesentlichen messbaren Erfolgsfaktor für Unternehmen gleichermaßen wie für den privaten Nutzer. "Wir wissen, die Anzahl von E-Mails nimmt gerade auch im Kontext von New Work zu, dagegen nimmt das Gesamtvolumen anderer Kommunikationsformen stetig ab. Und genau das hat auch Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Bindung untereinander. Wir von PRECIRE sind überzeugt, dass ein verständlicher, freundlicher und klar gestalteter Kommunikationsstil in E-Mails weniger Missverständnisse erzeugt und sich positiv auf das Miteinander im Unternehmen und in der Gesellschaft auswirkt. PRECIRE Impact für Outlook ist der entscheidende Hebel, um Sprache in E-Mails mit der gewünschten Wirkung zu versehen, die Bedürfnisse des Empfängers im Blick zu haben und erfolgreich ans Ziel zu kommen.", so Thomas Belker, CEO von PRECIRE.

Innovative Technologie um Sprachwirkung zu messen

PRECIRE Impact für Outlook basiert auf der einzigartigen Technologie von PRECIRE. Durch die Kombination aus Psychologie und künstlicher Intelligenz kann die Wirkung der Sprache in E-Mails im ersten Schritt gemessen und im zweiten Schritt positiv gestaltet werden. PRECIRE Impact für Outlook gibt dabei dem User beim Schreiben des Textes konkrete Hinweise. Der Verfasser hat so die Gelegenheit, Wörter und Formulierungen auszutauschen und seine eigene Korrespondenz optimal zu bearbeiten. Die E-Mails wirken dadurch auf den Empfänger verständlicher, positiver und freundlicher. Die Anwendung ist simpel und schnell, da PRECIRE Impact für Outlook ähnlich einem Rechtschreibprogramm unmittelbar den Text scannt und dabei dessen Wirkungsweise misst.

Erfolgreicher werden mit wirkungsvoller Sprachgestaltung

In Zeiten von E-Mail-Flut, Prozesseffizienz, Kostendruck und kontinuierlicher Optimierung der Service-Qualität macht PRECIRE Impact den entscheidenden und messbaren Unterschied im Unternehmen: erhöhte Absätze als Reaktion auf klar formulierte Werbemailings, verkürzte Antwortzeiten von Kunden durch mehr Klarheit im Schriftverkehr, Aufwertung des Unternehmensimages durch eine verbesserte Performance in der Außendarstellung oder ein freundlicher Umgang im Kollegenkreis sind erfolgreiche Beispiele. PRECIRE schafft mit dem Einsatz von PRECIRE Impact für Outlook ein neues Bewusstsein für den wirkungsvollen Einsatz positiv gestalteter Sprache sowohl im Unternehmen als auch außerhalb. Verständigung miteinander statt Missverständnisse untereinander sind der Schlüssel zum Erfolg.

PRECIRE unterstützt dort, wo Sprache zum Einsatz kommt

PRECIRE Impact für Outlook eignet sich in der Anwendung für sämtliche Bereiche der Kommunikation, ob Marketingaktionen, Kundenanschreiben, Korrespondenzen im Beschwerdemanagement, Steuerung von Dienstleistern im Einkauf, der tägliche Austausch unter Kollegen oder der persönliche E-Mail-Verkehr. Die neue Software von PRECIRE verhilft dem Anwender zu mehr Sicherheit und Kreativität beim Verfassen seiner E-Mails sowohl in Deutsch als auch in Englisch.

PRECIRE Impact für Outlook ist ab sofort in Microsoft App Source unter https://appsource.microsoft.com/de-de/product/office/WA200001053?tab=Overview oder unter www.precire-impact-mail.com erhältlich und kann 14 Tage kostenfrei getestet werden.

Über PRECIRE

Die PRECIRE® Technologies GmbH wurde 2012 gegründet und hat ihren Firmensitz in Aachen. Heute beschäftigt das Unternehmen 30 Mitarbeiter. PRECIRE® versteht sich als Wirkungsspezialist und bietet eine einzigartige Technologie, die künstliche Intelligenz mit den Erkenntnissen der Psychologie kombiniert, um Sprache in Ihrer Wirkung messbar zu machen und daraus Gestaltungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Kommunikation abzuleiten. Die Technologie von PRECIRE misst die Wirkungsweise von Sprache auf einer Grundlage von 21.000 Bewertungen und 33 Millionen Datensätzen und ordnet diese in einem Modell von 29 verschiedenen Kommunikationsstilen ein. Das Verfahren ist in Europa, der Schweiz und den USA patentiert. Weitere Informationen unter www.precire.com

