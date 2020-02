RHO KOMBUCHA GmbH

Folge Deinem Bauchgefühl mit RHO KOMBUCHA auf StartNext

Am 15.02.2020 ist es soweit - das Hamburger Startup RHO KOMBUCHA geht mit seiner Crowdfunding Kampagne online

In der modernen Stadtmanufaktur, mitten im Herzen von Hamburg, stellt das Unternehmen selber rohen Kombucha her. Roher Kombucha ist ein fermentiertes Teegetränk, das bis vor 30 Jahren noch in deutschen Apotheken verkauft wurden ist, weil ihm eine probiotische Wirkung zugesagt wird. "Um diesen Apothekenhintergrund zu unterstreichen, haben wir uns dafür entschieden die klassische Apothekerflasche als Packaging zu übernehmen", so Jennifer Färber, Gründerin der RHO KOMBUCHA GmbH.

Ein traditionelles Produkt, das modern von der Hamburger Brauerei interpretiert wurde. Durch die traditionelle Herstellung bewahrt RHO KOMBUCHA das Gute und Altbewährte (rohe Herstellung und lange Fermentationszeit) und kombiniert es mit exotischen Geschmackssorten wie Hibiskus, Rosenblütenblätter und Rosa Pfeffer.

Als Fundingziel sind 40.000EUR innerhalb von vier Wochen und 60.000EUR innerhalb von sechs Wochen angesetzt. Das Geld wird u.a. dafür benötigt, erfolgreich im Handel durchzustarten und um natürlich im Team zu wachsen.

Bei den Dankeschön-Optionen ist von "Manufakturbesichtigung mit anschließenden Kombucha-Cocktails" bis hin zu "individuellen Geschmackssorten und einem dazugehörigen Branding" für jeden etwas dabei. Folgender Link führt zur Kampagnen-Seite: https://www.startnext.com/rhokombucha

