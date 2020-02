Rakuten Advertising

Rakuten startet Rakuten Advertising als führende Anlaufstelle für Marken, um Kunden zu entdecken und zu gewinnen

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Rakuten vereinigt globales Medienportfolio mit preisgekrönter Performance-Marketing-Technologie und digitalen Handelsdaten

Mit der Einführung von Rakuten Advertising können Marken, Werbetreibende und Agenturen ab heute erstmals die umfangreichen Rakuten-Medien nutzen, die den Zugang zu Customer Insights und dem preisgekrönte Performance-Marketing-Ökosystem von Rakuten bieten.

"Werbetreibende kennen zwar ihre Kunden, aber neue Zielgruppen zu entdecken und dauerhafte Verbindungen mit ihnen aufzubauen, wird auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Verbrauchermarkt immer schwieriger", sagte Amit Patel, CEO von Rakuten Americas. "Indem wir uns auf die Kunden, die Insights und die etablierte Performance-Marketing-Exzellenz des Rakuten-Ökosystems stützen, wird Rakuten Advertising ein verlässlicher Partner für digitale Vermarkter sein, die ihre Geschäftsziele übertreffen wollen."

"Durch die Zusammenführung von Rakutens Performance- und Datensegmenten und die neue Zusammenarbeit mit unseren Medien können Werbetreibende und Agenturen nun an einem Ort auf eine umfangreiche Kombination aus Zielgruppen, Medien, Content-Netzwerken und Verbraucherinformationen zugreifen", sagte Nick Stamos, CEO von Rakuten Advertising. "Gemeinsam schaffen wir die richtigen Voraussetzungen, um neue Kunden zu erreichen, zu binden und eine langfristige Treue zu bewahren."

Das neue Unternehmen vereint das ausgedehnte Affiliate-Netzwerk von Rakuten Marketing, die programmatische Retargeting- und Prospecting-Technologie von Rakuten Marketing mit den Einblicken von Rakuten Intelligence und einer einzigartigen Reihe von globalen Medien, so dass Marken ein breites Publikum entdecken und dauerhafte Beziehungen aufbauen können, darunter Rakuten TV, Rakuten Viber, Rakuten Viki und Rakuten France.

Marketers werden ebenso Zugang zu einem der größten und vertrauenswürdigsten globalen Performance-Marketing-Netzwerke der Branche haben, das von den International Performance Marketing Awards (IPMAs) und von mThink zum neunten Mal in Folge als "Bestes Affiliate-Netzwerk" ausgezeichnet wurde. Dieses Netzwerk ist heute in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt tätig. Das Performance-Marketing-Netzwerk von Rakuten Advertising bietet mit den Beziehungen, der Technologie und dem Fachwissen alle wichtigen Komponenten, die nötig sind, um auch in neuen Märkten ein Marketing-Programm zügig und effizient vor Ort aufzusetzen.

"Die Zusammenführung von Rakutens großer Reichweite und Leistungsfähigkeit ist ein wichtiger Schritt nach vorn in Bezug auf die Marketing- und Werbekapazitäten, die wir unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt bieten können", sagt Nick Stamos, CEO von Rakuten Advertising. "Über die Jahre haben wir kontinuierlich versucht, den besten Weg zu finden, unseren Kunden mit unvergleichlichen Ergebnissen zu dienen. Dies ist ein weiterer Beweis für unser anhaltendes Engagement und unseren Fokus."

Für weitere Informationen über Rakuten-Werbung besuchen Sie bitte www.RakutenAdvertising.com.

Über Rakuten Advertising

Rakuten Advertising stellt den weltweit führenden Marken und Einzelhändlern Werbetechnologie und Einblicke in die Verbraucherwünsche zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit Agenturen und Marken auf der ganzen Welt vereint Rakuten Advertising Technologie, Kundenstrategie und Einblicke in die Verbraucherbedürfnisse, um Werbeerlebnisse zu schaffen, die das Markenbewusstsein und die Marketingleistung steigern. Durch den Zugang zu Rakutens globalem Kundenstamm, Medien, Content-Netzwerken und Verbraucherforschung schafft Rakuten Advertising die richtigen Voraussetzungen, um neue Kunden zu erreichen und eine langfristige Treue zu erhalten. Es ist eine Sparte von Rakuten Inc. (4755: TOKYO), einem der weltweit führenden Internet-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Australien, Singapur, Brasilien, Frankreich, Deutschland, der Ukraine, dem Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.RakutenAdvertising.com.

