Blossom Innovations gewinnt renommierten IMCAS-Preis für Innovation des Jahres

Boston (ots/PRNewswire)

Blossom Innovations, LLC, ein aufstrebendes, auf Dermatologie spezialisiertes Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Boston, gibt bekannt, dass seine Plattform S3Inject auf dem kürzlich in Paris abgehaltenen Weltkongress des International Master Course on Aging Science (IMCAS) den Preis für die Innovation des Jahres erhalten hat.

Der als "IMCAS Shark Tank" bezeichnete Wettbewerb für diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde am 31. Januar unter Innovatoren in den Bereichen Dermatologie, plastische Chirurgie, Hautpflege und Schönheitswissenschaften ausgetragen. Der Gewinner wurde von einer Expertengruppe (Jury) gewählt. Von den vielen Wettbewerbsbeiträgen wurden nur 14 Unternehmen nominiert, die sich auf dem Weltkongress der IMCAS 2020 präsentieren durften.

Die siegreiche Innovation von Blossom, S3Inject, ist eine branchenführende Sicherheitsinnovation - eine "intelligente" Sensornadel, die den Benutzer warnt, wenn bei der Injektion von Hautfüllstoffen in die entsprechenden Stellen die Nadel in ein Blutgefäß eingedrungen ist. Mit Hilfe dieser proprietären Plattform verfügen Ärzte über die Möglichkeit, das Risiko intraarterieller Hautfüllerinjektionen zu eliminieren und damit das Risiko von unerwünschten Zwischenfällen wie Nekrosen und in besonders schweren Fällen Erblindung zu verringern.

"Es überrascht nicht, dass Blossom die Auszeichnung auf dem diesjährigen IMCAS erhält. Angesichts der wachsenden Zahl von kosmetischen Behandlungen und der wachsenden Zahl von Ärzten, die Injektionen vornehmen, können Innovationen, die die Sicherheit von Hautfüllern verbessern, einen großen Fortschritt für die ästhetische Medizin weltweit darstellen. Die intelligente Nadel ist eine völlig neue, bahnbrechende Lösung, die allen Anwendern eine sicherere Injektionstechnik bietet und den Patienten die Angst vor einem Gefäßverschluss nimmt", so die in New York praktizierende Ärztin, Marina Peredo, eine internationale Spezialistin und Dermatologin für moderne ästhetische Medizin.

"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Plattform S3Inject, einer bahnbrechenden Innovation zur Lösung eines wichtigen klinischen Problems in der Pipeline von Blossom, durch den IMCAS. Wir glauben, dass durch die Auszeichnung der Verdienste unserer interdisziplinären Forschung als "Innovation des Jahres" die neuartigen Ansätze unseres fachkundigen Entwicklungsteams und die Vision von Blossom als Innovator von morgen in der ästhetischen Medizin bekräftigt wurden", bemerkte Irina Erenburg, Präsidentin und CEO von Blossom Innovations.

Blossom treibt die Entwicklung der Plattform S3Inject zügig voran und erwartet die Zulassung durch die US Food and Drug Administration Ende 2020.

Kontakt Blossom Innovations, USA Jenifer Perry, Vizepräsidentin +1-617-912-2680 jperry@blossominnovations.com

Informationen zu Blossom Innovations

Blossom Innovations, LLC, ein in der klinischen Phase tätiges Unternehmen, arbeitet derzeit an einem stetig wachsenden Portfolio bahnbrechender Innovationen in der Dermatologie und ästhetischen Medizin. Unser einzigartiger F&E-Ansatz, der von weltweit anerkannten Gründern und Führungskräften getragen wird, vereint Fachwissen aus Biologie, Physik und Medizin. Mit Hilfe individualisierter Präzisionstherapie und neuartiger Behandlungsplattformen, die auf die Bekämpfung schwerer, bisher nicht therapierbarer Hautkrankheiten ausgerichtet sind, kann die Patientenversorgung verbessert werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: blossominnovations.com.

Informationen zu S3Inject

S3Inject ist eine branchenführende Sicherheitstechnologie - eine "intelligente" Sensornadel - die den Benutzer warnt, wenn die Nadel in ein Blutgefäß eingedrungen ist. S3Inject-Nadeln werden in allen Standardgrößen entwickelt und erfordern keine Nachschulung oder Umstellung auf eine andere Arbeitstechnik. Angesichts der über 3,5 Millionen Eingriffen mit Hautfüllern, die jedes Jahr weltweit durchgeführt werden, stellt die Injektion von Füllern in ein Blutgefäß ein ernsthaftes Verletzungsrisiko für die Patienten dar und kann unter Umständen sogar zur Erblindung führen.S3Inject kann dazu beitragen, das Vertrauen der injizierenden Ärzte zu stärken und die Sicherheit von Hautfüllerverfahren für Patienten weltweit zu verbessern.

