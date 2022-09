Highlander Partners, L.P.

FDL, ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners, kündigt die Übernahme von Quest Ingredients an

Dallas (ots/PRNewswire)

Fuerst Day Lawson Limited („FDL"), ein Portfoliounternehmen von Highlander Partners, L.P., gab heute die Übernahme von Quest Ingredients Limited („Quest Ingredients") von Quest Vitamins Limited bekannt. Quest Ingredients mit Hauptsitz in Hereford, England, ist ein Hersteller von hochwertigen, geschützten Lebensmittelaromen, Tierfutteraromen und aktiven Pflanzenextrakten mit einem wiederkehrenden Kundenstamm in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Pharmazie und Landwirtschaft.

Die Vorgänge werden weiterhin in der bestehenden Anlage von Quest Ingredients in Hereford durchgeführt, und die Mitarbeiter werden in das FDL-Team aufgenommen. Die Transaktion unterstützt das erklärte strategische Ziel von FDL, seine Kernmärkte und seinen Kundenstamm in Europa und den Vereinigten Staaten zu erweitern, wo es weiterhin reichlich Wachstumschancen gibt.

Eric Beatty, CEO von FDL, sagte: „Wir glauben, dass die Übernahme von Quest Ingredients strategisch sinnvoll ist und das bestehende Portfolio von FDL an Inhaltsstoffen und formulierten Lösungen hervorragend ergänzt. Wir freuen uns darauf, die einzigartigen Prozessfähigkeiten von Quest Ingredients den bestehenden FDL-Kunden anzubieten und die Dienstleistungen für die Kunden von Quest Ingredients mit den Produkten und Innovationsfähigkeiten von FDL zu erweitern. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Quest Ingredients zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Geschäft weiter auszubauen."

Chaz Thomas, Direktor von Highlander und Vorstandsmitglied von FDL, erklärte: „Diese Übernahme stärkt die Fähigkeit von FDL, maßgeschneiderte Aromen und botanische Extrakte für beide Kundengruppen zu liefern, indem wir unsere Fähigkeiten und unsere Innovationskompetenz erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass die wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Aromen und gesundheitsfördernden natürlichen Inhaltsstoffen bei unseren Kunden weiterhin ganz oben auf der Agenda stehen wird, und Quest Ingredients ist einzigartig positioniert, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Wir werden weiterhin aggressiv am Ausbau unserer innovativen Ingredienzienlösungen arbeiten und unsere Fähigkeiten in unseren Kernmärkten vertiefen."

Jeff L. Hull, Präsident und CEO von Highlander und Vorstandsmitglied von FDL, fügte hinzu: "Diese Akquisition bestätigt unsere Strategie, attraktive Zusatzakquisitionen zu tätigen, die das bestehende Anwendungs-Know-how und Produktangebot von FDL verbessern und erweitern. Wir prüfen weiterhin M&A-Möglichkeiten und gehen davon aus, dass wir in Zukunft weitere Akquisitionen tätigen werden."

Alinea Corporate Finance fungierte als Finanzberater und Higgs LLP als Rechtsberater für Quest Vitamins Limited. NatWest stellte FDL eine vorrangige Finanzierung zur Unterstützung der Transaktion zur Verfügung.

Informationen zu Highlander Partners Highlander Partners, L.P. ist eine in Dallas ansässige private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über zwei Milliarden USD. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in bestimmten Branchen, in denen die Unternehmensleiter über erhebliche Betriebs- und Investitionserfahrung verfügen. Highlander Partners verfolgt einen Buy-and-Build-Investitionsansatz und schöpft Wert, indem es Unternehmen hilft, sowohl organisch als auch durch Übernahmen zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.highlander-partners.com.

Informationen zu Fuerst Day Lawson (FDL) FDL wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen formuliert, entwickelt und produziert geschützte Geschmacks- und Nährstofflösungen für Lebensmittel, Getränke, Süßwaren und sonstige Verbrauchermärkte. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Aromen, Sirupe und Saucen, Fruchtzubereitungen, Säfte und Saftmischungen, Backzutaten, Energie- und Anreicherungsmischungen sowie Aromachemikalien an, die auf einer umfassenden Erfahrung in der Anwendungsentwicklung beruhen. FDL bedient einen weltweiten Kundenstamm mit Vorgängen in Europa, den USA und Asien. Weitere Informationen zu FDL finden Sie auf www.fdlworld.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/85592/highlander_partners_logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/335073/fdl_Logo.jpg

