HANCOM bringt Thinkfree Office NEO in Deutschland und Österreich auf den Markt

Köln (ots)

Hancom, Inc., ein führender südkoreanischer Softwareentwickler, bringt seine 'Thinkfree Office Neo' in Deutschland und Österreich auf den Markt. Die globale Büro-Software ist ab sofort in 473 MediaMarkt-Filialen zum Preis von 46,99 Euro erhältlich.

Thinkfree Office NEO ist eine Büro-Software für PCs und Laptops und besteht aus drei Modulen. Dazu gehört die Textverarbeitung "Hancom Office Word", die Tabellenkalkulation "Hancom Office Cell" und sowie ein Tool für die Entwicklung von Präsentationen, "Hancom Office Show".

Thinkfree Office NEO ist komplett kompatibel mit dem Microsoft Office Paket, einschließlich Word, Excel und PowerPoint. Die Anwendung ist mittlerweile in 16 Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Sie bietet außerdem einen mehrsprachigen Service, der Diagramme, Grafiken und Vorlagen übersetzt. Damit ist die Lösung eine gute Alternative zu Microsoft Office.

Hancom bietet derzeit Thinkfree Office Online an, eine Browser-basierte Thinkfree Office-Version. Dies ermöglicht es Anwendern, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten und zu nutzen, ohne die Software auf dem PC installieren zu müssen. Thinkfree Office Online ist extrem zuverlässig und darüber hinaus mit anderen Applikationen kompatibel. Es wird beispielsweise häufig als Basis-Version für die Bearbeitung von Microsoft Office-Dateien auf WorkDocs genutzt. WorkDocs ist ein von Amazon Web Services (AWS) bereit gestellter und weit verbreiteter Cloud File Management Service.

Hancom bietet außerdem Thinkfree Office Mobile an. Die Anwendung ermöglicht Nutzern, Dokumente auf Android- und iOS-basierten Smartphones zu bearbeiten und zu teilen. Thinkfree Office Mobile ist ab sofort auf Samsung Smartphones vorinstalliert, die in den USA, China und Korea verkauft werden.

Als einer der führenden Software-Anbieter hat Hancom in den letzten drei Jahrzehnten ein umfangreiches Portfolio an Büro- und Produktivitätslösungen auf den Markt gebracht. Die HANCOM Anwendungen machen über 35 Prozent des südkoreanischen Marktes für Büro-Software aus, alle staatlichen und öffentlichen Einrichtungen in Korea nutzen die Thinkfree Office Software.

Weitere Informationen über Thinkfree Office NEO auf der offiziellen Thinkfree-Website unter https://www.thinkfree.com

