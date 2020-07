Enozo Technologies

Enozo Technologies, Inc. erweitert Produktlinie mit neuem, umfangreicheren EnozoWASH

Enozo kooperiert mit Agrify an einer Revolution für die Agrarbranche, um das Wachstum von unerwünschten Keimen und Pilzen auf Oberflächen und organisch erzeugten Gewächsen zu stoppen

Enozo Technologies, Inc., der weltweit führende Anbieter von bedarfsgerechten Ozonreinigungs- und Desinfektionsprodukten, ist stolz darauf, ein neues Mitglied der Enozo-Produktfamilie präsentieren zu können: EnozoWASH ist ein industrieller Sprühreiniger, der von den Vordenkern beim MIT (Massachusetts Institute of Technology) entwickelt wurde. Dieser Reiniger verwendet die patentierte Active Diamond Electrolytic Process Technology(TM) (ADEPT), um einen benutzerfreundlichen, niedrig konzentrierten Ozonreiniger aus Wasser und im Wasser zu erschaffen. Die EnozoWASH-Lösung ist ein direktes Ergebnis der Kernmission von Enozo - die Kraft der Natur mit Wissenschaft und Technologie zu kombinieren, um so einen grüneren Planeten, nachhaltigere Industrien und eine gesündere Bevölkerung zu fördern. Der EnozoWASH kann an einen Standardschlauch oder an ein Rückenspritzgerät angeschlossen werden. Er ist für insgesamt 28.400 Liter ozonisiertes Wasser ausgelegt. Der neue EnozoWASH ist zum Preis von USD 1.899 erhältlich.

Die Einführung des neuen EnozoWASH beinhaltet auch eine Partnerschaft im Segment Agrarwirtschaft mit der Agrify Corporation, einem rasant expandierenden Entwickler von erstklassigen Anbaulösungen für den Cannabis- und Hanfmarkt. "Der neue EnozoWASH unterstützt direkt unsere Aufgabe, Züchtern dabei zu helfen, eine Ernte in bestmöglicher Spitzenqualität einzubringen und gleichzeitig die Pflanzen vor Chemikalien, Schimmelpilzen und den erntevernichtenden Fusarium-Bakterien zu schützen", sagte Raymond Nobu Chang, Chief Executive Officer von Agrify. "Wir sind sehr froh, mit Enozo für die Exklusivrechte im Agrarmarkt zusammenzuarbeiten."

"Mit EnozoWASH können wir eine revolutionäre, portable und nachhaltige Desinfektionslösung für großflächige Bereiche liefern, die zum Schutz ökologisch angebauter Pflanzen beiträgt, aber auch ideal für Gesundheitseinrichtungen, Supermärkte, Schulen, Pflegeeinrichtungen und vieles andere ist", erklärt Wayne Lieberman, Chief Executive Officer von Enozo Technologies, Inc.

Funktionsweise

Der EnozoWASH ist ein neuartiges, tragbares Ozonreiniger-Gerät, das sich an Gartenschläuchen, Rückenspritzen sowie weiteren Wasseranschlüssen anbringen lässt. Genau wie bei den Sprühflaschen EnozoPRO und EnozoHOME vernichtet der EnozoWASH 99 - 99,9 % der unerwünschten Bakterien, Pilze, Mehltau u. a. durch eine niedrige Ozonkonzentration im Wasser. Der Anwender lädt einfach den Akku auf und betätigt den Auslöser, um bedarfsgerecht ozonisiertes Wasser zu verteilen - bis zu 28.400 Liter insgesamt.

Warum sollte man ihn kaufen?

Der EnozoWASH ist ideal zur Anwendung in großen Bereichen und auf Oberflächen geeignet, beispielsweise für Böden, Wände, Außenbereiche, Pflanzen und andere Erzeugnisse. Mit dem EnozoWASH können Anwender darauf verzichten, mehrere unterschiedliche Reiniger und Desinfektionsmittel zu kaufen. Da der EnozoWASH an Standardschläuche und saubere Wasserzufuhren angeschlossen werden kann, ist es außerdem nicht erforderlich, spezielle Aufsätze zu kaufen. Keine zusätzlichen Filter, keine sogenannten Stabilisatoren oder sonstigen kostspieligen Verbrauchsartikel sind notwendig. Ein angeschlossener EnozoWASH kann die Oberflächen von Büroarbeitsplätzen und Allgemeinbereiche, Innenräume von Rettungswagen, Schulbänke, Kinositzflächen, Pflanzen und noch viel mehr hygienisch reinigen. Der vielfältig einsatzbare EnozoWASH-Desinfektionssprüher kann sowohl als handgeführtes Sprühgerät als auch eingebaut in einem integrierten Reinigungssystem benutzt werden. Der EnozoWASH produziert ein niedrig konzentriertes Ozonreinigungs- und Desinfektionsmittel, das die Räumung eines bestimmten Bereichs vor oder nach dem Versprühen des erzeugten ozonisierten Wassers überflüssig macht.

Für weitere Informationen über EnozoWASH und andere zukunftsweisende Technologien von Enozo besuchen Sie bitte www.enozo.com.

*Lebensmittelkontakt-Hygieneprüfung gemäß AOAC 960.09 in Bezug auf E. coli, Staphylokokken und Fusarium.

Informationen zu Enozo Technologies, Inc.

Seit seiner Gründung als Electrolytic Ozone, Inc. im Jahr 2009 setzt Enozo Technology, Inc. das Beste aus Wissenschaft, Technologie und seinem Know-how ein, um die Welt zum Besseren zu verändern. Das Unternehmen entwickelt Ozon-Lösungen nach Bedarf, die giftige Chemikalien zur Desinfektion und Reinigung in industriellen und privaten Anwendungen ersetzen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit und Sicherheit für alle leisten. Weitere Informationen zu Enozo Technologies, Inc. finden Sie auf Enozo.com.

Informationen zu Agrify

Agrify ist ein schnell wachsender Anbieter von herausragenden Anbaulösungen im Innenbereich für den Cannabis- und Hanfmarkt. Unsere umfassenden Kulturlösungen wurden mit einem Ziel konzipiert: unsere geschätzten Kunden bei der Erzeugung des bestmöglichen Produkts zu unterstützen, um Beständigkeit und Ernten der Spitzenklasse zu erzielen. Agrify ist ein Unternehmen mit Lösungen ohne Pflanzenberührung. Um mehr zu erfahren, rufen Sie bitte www.agrify.com auf.

