Farbig gewachsene Ur-Baumwolle: Girav investiert in wissenschaftliches Projekt

Amsterdam

Niederländische Bekleidungsmarke baut gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Nebahat Kilic in der Türkei natürlich gewachsene farbige Baumwolle an. So werden Umweltbelastungen reduziert, da die Baumwolle nicht mehr gebleicht und anschließend gefärbt werden muss.

Der Spezialist für passgenaue Männerbekleidung Girav ist unter die Baumwollzüchter gegangen. Im Rahmen eines Projektes hat Girav gemeinsam mit der wissenschaftlichen Forscherin Nebahat Kilic im Mai diesen Jahres 10 Hektar farbig gewachsene Ur-Baumwolle in der Türkei gesät.

Von der Idee zum eigenen Projekt

"Letztes Jahr hörten wir, dass einige Baumwoll-Erzeuger mit farbig gewachsener Baumwolle experimentieren. Nach intensiver Recherche haben wir Nebahat Kilic, eine lokale Wissenschaftlerin in der Türkei, gefunden, die farbige Baumwolle entwickelt. Gemeinsam mit Frau Kilic wagen wir es, dieses innovative Projekt weiterzuführen", so Girav-Gründer Erik de Weerd.

Die niederländische Bekleidungsmarke Girav erweitert ihr Geschäftsfeld damit von der reinen Bekleidungsmarke hin zum Baumwollproduzenten für farbig gewachsene Ur-Baumwolle.

Über farbig gewachsene Ur-Baumwolle

Die farbig gewachsene Baumwolle ist im Prinzip Ur-Baumwolle, die wahrscheinlich vor etwa fünftausend Jahren in den Anden in Amerika entstand. Diese Baumwolle muss nicht mehr gebleicht und anschließend gefärbt werden, sondern wird farbig geerntet und zu Männerbekleidung in derzeit Beige- und Brauntönen in der Türkei weiterverarbeitet. Weltweit sind insgesamt 5 Farben möglich: Grün, Gelb, Orange, Blau und Braun.

"Ich sehe zwei Vorteile von farbiger Baumwolle: Sie ist zum einen sehr umweltfreundlich und nachhaltig. Zum anderen ist das Tragen von Kleidung aus farbiger Baumwolle gut verträglich für unsere Haut. Warum sich aktuell wenige Hersteller für diese Baumwolle interessieren, liegt in der begrenzten Auswahl an Farben. Farbig gewachsene Baumwolle wird eine Nische für eine bestimmte Zielgruppe bleiben." - Nebahat Kilic

Erste Ernte bereits im Oktober 2022

Die ersten zehn Hektar natürlich farbiger Baumwolle hat Girav Anfang Mai 2022 ausgesät. Ende Oktober wird es dann soweit sein: Girav kann die erste eigene farbig gewachsene Baumwolle ernten. Für weitere Aussaaten ist noch ein wenig Geduld gefordert, denn wie Projektphase 2 konkret gestaltet werden wird, hängt von den Ergebnissen der ersten Phase ab.

Weiterverarbeitung der farbigen Baumwolle zu Unterziehshirts

Für die Ur-Baumwolle hat Girav-Gründer Erik de Weerd schon eine spezielle Verwendung im Sinn: er wird die naturreinen farbigen Baumwollstoffe für Unterziehshirts einsetzen.

"Die natürlichen Farbschattierungen Beige und Braun eignen sich perfekt für unsere 'unsichtbaren' Unterziehshirts, die von vielen Männern bevorzugt unter weißen Oberhemden getragen werden. Dank der beigen Farbe zeichnen sich die Shirts nicht unter den Hemden ab." - Girav-Gründer Erik de Weerd

Zukünftig sind weitere Farben geplant.

Laut Girav-Gründer Erik de Weerd wird momentan hart daran gearbeitet, die farbig gewachsene Baumwolle auch in weiteren Farben anbauen zu können. Bis es soweit ist, sei allerdings noch viel weitere Forschung und Entwicklung nötig.

"Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr Kleidungsstücke mit dieser Art von Baumwolle herstellen können, so dass das Färben der Baumwolle und die damit verbundene Umweltbelastung aus der Produktionskette herausgenommen werden können." - Girav-Gründer Erik de Weerd

Über das Projekt

Das Projekt von Girav wird von Nebahat Kilic in Zusammenarbeit mit der Ägäischen Universität, dem Nazilli Baumwolle Forschungsinstitut und dem Garnhersteller Güçbirligi durchgeführt. Durch das Interesse von Girav ist ein neues Projekt mit farbiger Baumwolle ins Leben gerufen worden, das weitere Einblicke in die Forschung mit farbig gewachsener Baumwolle liefern wird. Hierzu werden verschiedene Daten wissenschaftlich gemessen und registriert, darunter z. B.

der Wasserverbrauch

die Verwendung von Dünger

Pestizide wurden nicht verwendet.

Über Girav

Girav wurde 2010 gegründet und ist eine niederländische Marke, die sich auf Herrenbekleidung in langen Größen spezialisiert hat. Angefangen als T-Shirt-Spezialist mit einem Konzept für zunächst große Männer, umfasst die Kollektion von Girav heute hochwertige Poloshirts, Westen, Pullover, Sportshirts und mehr in bis zu 3 Längen. Für Männer mit durchschnittlicher Körpergröße bis hin zu Männern mit weit über 2 Metern. Damit schließt die Marke eine Marktlücke. Dank eines selbst entwickelten Long Fit-Größensystems können Männer, denen Kleidung in den üblichen Standardgrößen oft zu kurz oder zu weit ist, hochwertige Kleidung in perfekter Passform finden. Auf der Website können Männer mit einem selbstentwickelten Größenkonfigurator schnell und einfach ihre perfekte Größe auswählen.

Girav steht zudem für zeitlose Kleidung, die lange hält, auch als "Slow Fashion" bekannt. Unterstützt wird das Prinzip langlebiger Kleidung durch das Girav-Größensystem. Dieses garantiert eine perfekte Passform, wodurch die Kleidung sowohl nachhaltig, als auch gut für den Geldbeutel der Verbraucher ist, ganz im Sinne des Slogans "Weniger kaufen, besser kaufen".

Jedes T-Shirt von Girav wird nachhaltig und unter würdigen Arbeitsbedingungen produziert. Die Oberteile werden in den besten Fabriken in der Türkei und Portugal gefertigt. Alle Produkte werden vor dem Fertigungsprozess vorbehandelt: auf diese Weise bleichen die Farben nicht aus und die Produkte behalten ihre Passform.

Weitere Informationen: https://www.girav.de/

Original-Content von: Girav, übermittelt durch news aktuell