Girav

Girav: Starkes Jahr für niederländisches Modelabel auch im deutschen Markt

Amsterdam (ots)

Girav, das niederländische Mode-Startup, das Oberbekleidung für Männer in drei verschiedenen Längengrößen bietet, blickt zufrieden auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück: Mit einer deutlichen Steigerung der Bestellungen konnte der Umsatz von Girav insgesamt um 40% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Dabei profitierte das Unternehmen auch von der deutlichen Verlagerung des Einkaufsverhaltens in Deutschland von Offline zu Online. Zudem zahlten diverse deutsche TV-Kampagnen auf die Markenbekanntheit ein. 2021 soll dies weiter forciert werden, denn eins zeigt sich in der Kundenanalyse sehr klar: Die Anzahl der Käufer, die nach ihrer ersten Bestellung erneut im Onlineshop einkaufen, wächst auch im deutschen Markt signifikant an.

T-Shirts in drei Längen und 17 Größen für die perfekte Passform - mit diesem Konzept überzeugt Girav auch im deutschen Markt. Die qualitativ hochwertige Mode, die Komfort, ein angenehmes Tragegefühl und Style vereint, erfreut sich besonders bei der deutschen Zielgruppe im Alter von 25 - 44 Jahre großer Beliebtheit.

Ausbau der Präsenz im deutschen Markt weiterhin im Fokus

"Wir wollen, dass jeder Mann, unabhängig von seiner Größe oder seinem Körperbau hochwertige Oberbekleidung in der für ihn optimalen Passform erhält", so Gründer Erik de Weerd, selbst 1,96 Meter groß. "Diese zentrale Botschaft werden wir dieses Jahr noch stärker über alle Touchpoints der Customer Journey hinweg spielen."

Weitere wichtige Themen für 2021 sind besonders die inhaltliche wie technische Optimierung des Shoppingerlebnisses für Kunden durch personalisierte Ansprache, einfache Navigation und einem leichter handhabbaren Größenberater.

Über Girav

Girav ist ein 2010 gegründetes, niederländisches Modelabel, das sich auf Langgrößen für Männer spezialisiert. Dank eines eigen entwickelten Girav-Größensystems finden lange Männer, denen Kleidung in Standardgrößen häufig zu kurz oder zu weit ist, hochwertige Mode in perfekt sitzender Konfektionsgröße.

Weitere Informationen: https://www.girav.de/

Original-Content von: Girav, übermittelt durch news aktuell