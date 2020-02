Girav

Girav: Startup für Herrenmode in Langgrößen startet 2020 in Deutschland durch

Amsterdam (ots)

Girav, das niederländische Mode-Startup, das sich auf Langgrößen für Männer spezialisiert hat, bleibt mit 15.000 Bestellungen 2019 und einer Umsatzsteigerung von 30 % zum Vorjahr auf Erfolgskurs. Für das Jahr 2020 plant der Online-Only-Shop die internationale Expansion nach Deutschland.

Mit seinen qualitativ hochwertigen Oberteilen in 17 verschiedenen Größen überzeugt Girav bereits auf dem holländischen Modemarkt. "Das Konzept von Girav entstand aus dem Wunsch heraus, eine Marktlücke zu schließen", so Gründer Erik de Weerd. Da er selbst 1,96 Meter groß ist, kannte er die Herausforderung, Oberteile in passender Größe zu finden. "Ich musste immer T-Shirt in Größe 3XL kaufen, damit diese lang genug waren. Leider war die Passform nicht die richtige für mich. Zudem war es schwierig überhaupt T-Shirts zu finden, die mir gefielen."

Nach dem großen Erfolg in den Niederlanden möchte Girav jetzt auch in Deutschland durchstarten. Die Botschaft: Girav bietet T-Shirts mit perfekter Passform für großgewachsene Männer dank seines neuartigen Größensystem der Längengrößen.

Nachhaltige Fertigung in Europa

Jedes T-Shirt wird nachhaltig und unter würdigen Arbeitsbedingungen produziert. Die Oberteile werden in Fabriken in der Türkei gefertigt, welche BSCI (Business Social Compliance Initiative), Ökotex und ISO 9001 zertifiziert sind. Alle Produkte werden vor dem Fertigungsprozess vorbehandelt: auf diese Weise bleichen die Farben nicht aus und die Produkte behalten ihre Passform.

Über Girav

Girav ist ein 2010 gegründetes, niederländisches Modelabel, das sich auf Langgrößen für Männer spezialisiert. Angefangen mit einem T-Shirt-Konzept für große Männer bietet Girav inzwischen auch hochwertige Poloshirts, Strickjacken, Pullover, Sportshirts und mehr - und schließt damit eine Marktlücke. Dank eines eigen entwickelten Girav-Größensystems finden lange Männer, denen Kleidung in Standardgrößen häufig zu kurz oder zu weit ist, hochwertige Mode in perfekt sitzender Konfektionsgröße.

Weitere Informationen: https://www.girav.de/

