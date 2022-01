Truist Financial Corporation

Truist meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021

GAAP-Gewinn für das vierte Quartal 2021 in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 1,13 US-Dollar je verwässerter Aktie

Bereinigter Gewinn im vierten Quartal 2021 von 1,9 Milliarden US-Dollar bzw. 1,38 US-Dollar je verwässerter Aktie

Die Ergebnisse spiegeln ein verbessertes Kreditwachstum, ein starkes Einlagenwachstum, eine anhaltende Dynamik bei den Gebühren, eine strenge Kostenkontrolle und einen erheblichen Kapitaleinsatz wider

Auf dem Weg zu den Integrationsmeilensteinen im Jahr 2022

Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 bekannt.

Der den Stammaktionären zur Verfügung stehende Nettogewinn belief sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 24 % im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres. Der Gewinn je verwässerter Stammaktie betrug 1,13 US-Dollar, was einem Anstieg von 26% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Ergebnisse für das vierte Quartal ergaben eine annualisierte Rendite auf das durchschnittliche Vermögen (ROA) von 1,19 %, eine annualisierte Rendite auf das durchschnittliche Stammkapital (ROCE) von 9,8 % und eine annualisierte Rendite auf das materielle Stammkapital (ROTCE) von 18,9 %.

Der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären zur Verfügung steht, belief sich auf 1,9 Milliarden US-Dollar bzw. 1,38 US-Dollar pro verwässerter Aktie, wobei fusionsbedingte Kosten und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 212 Millionen US-Dollar (163 Millionen US-Dollar nach Steuern) sowie zusätzliche Betriebskosten im Zusammenhang mit der Fusion in Höhe von 215 Millionen US-Dollar (165 Millionen US-Dollar nach Steuern) nicht berücksichtigt wurden. Die bereinigten Ergebnisse ergaben einen annualisierten ROA von 1,43 %, einen annualisierten ROCE von 11,9 % und einen annualisierten ROTCE von 22,6 %. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 %.

Für das Gesamtjahr 2021 betrug der den Stammaktionären zur Verfügung stehende Nettogewinn 6,0 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der Gewinn je verwässerter Aktie lag im Jahr 2021 bei 4,47 US-Dollar, ein Plus von 45 % gegenüber 3,08 US-Dollar im Jahr 2020. Die Ergebnisse für 2021 ergaben einen ROA von 1,23 %, einen ROCE von 9,7 % und einen ROTCE von 18,4 %.

Der bereinigte Nettogewinn, der den Stammaktionären für das Gesamtjahr 2021 zur Verfügung steht und in dem fusionsbedingte Kosten, zusätzliche betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fusion und bestimmte andere Posten, wie in unseren Non-GAAP-Überleitungsrechnungen aufgeführt, nicht enthalten sind, betrug 7,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 5,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie erreichte den Rekordwert von 5,53 US-Dollar, ein Plus von 46 %, verglichen mit 3,80 US-Dollar im Jahr 2020. Die bereinigten Ergebnisse für 2021 ergaben einen ROA von 1,50 %, einen ROCE von 11,9 % und einen ROTCE von 22,0 %.

„Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal spiegeln ein starkes Ende eines bedeutenden Jahres für Truist wider", sagte CEO Bill Rogers. „Das Quartal spiegelt eine verbesserte Umsatzdynamik und eine ausgezeichnete Kreditqualität wider, ebenso wie einen erheblichen Kapitaleinsatz und die Erreichung unserer Kosteneinsparungsziele. Unser vielfältiges Geschäftsmodell und die Fortschritte bei der Fusion in Verbindung mit einem besseren wirtschaftlichen Umfeld haben dazu geführt, dass wir 2021 ein besseres Ergebnis erzielt haben als 2020. Neben unserer finanziellen Leistung haben wir auch entscheidende Fortschritte bei der Integration unserer Systeme, der Aktivierung unserer Ziele und der Ausweitung unserer ESG- und Diversitätsinitiativen gemacht.

„Im Laufe des Jahres haben wir unser Ziel, bessere Leben und Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen, auf unzählige Arten umgesetzt. Wir haben in wichtige Geschäftsbereiche und digitale Produkte investiert, um den finanziellen Erfolg unserer Kunden zu steigern. Unsere Kreditvergabe im Rahmen des Paycheck Protection Program (PPP) half kleinen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und gewerblichen Kunden, wichtige Finanzmittel zu erhalten, und wir waren der viertgrößte PPP-Kreditgeber. Durch unsere Partnerschaft mit Operation HOPE haben wir den Zugang zu finanzieller Bildung für unsere Kunden verbessert, unsere erste Sozialanleihe herausgegeben und wurden in der „JUST 100"-Liste von JUST Capital für unsere kontinuierlichen Bemühungen um gutes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

„Die Truist kann sich auf vieles freuen im Jahr 2022. Im Februar werden wir die Umstellung unseres größten Kunden abschließen und die Fusionskosten bis zum Jahresende beseitigen. Wir gehen mit einer starken Dynamik in das neue Jahr, da sich das Kreditwachstum verbessert und die Gebühreneinnahmen steigen. Wir werden von einer integrativen Denkweise zu einer operativen Denkweise übergehen, die sich auf exzellente Ausführung und Wachstum konzentriert, und die Investitionen in unsere Geschäftsbereiche beschleunigen, alles untermauert von unserem unerschütterlichen Ziel. Unsere Erfolge im Jahr 2021 spiegeln die Bemühungen zehntausender hart arbeitender, zielstrebiger Kolleginnen und Kollegen wider, und ich applaudiere ihnen für ihre Leistungen, während wir Truist weiter aufbauen."

Highlights für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021

Der Gewinn pro verwässerter Stammaktie für das vierte Quartal 2021 betrug 1,13 US-Dollar

Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 1,38 US-Dollar, ein Plus von 0,20 US-Dollar pro Aktie oder 17% gegenüber dem vierten Quartal 2020. Der ROA lag bei 1,19 %, der bereinigte ROA bei 1,43 % Der ROCE lag bei 9,8 %, der bereinigte ROCE bei 11,9 % Der ROTCE lag bei 18,9 %, der bereinigte ROTCE bei 22,6 %



Die steuerpflichtigen Einnahmen für das vierte Quartal 2021 betrugen 5,6 Milliarden US-Dollar.

Die Einnahmen in Steueräquivalenten sind im Vergleich zum dritten Quartal 2021 leicht und im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 1,6 % gesunken Die zinsunabhängigen Erträge sanken um 1,8 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021 und stiegen um 1,7 % im Vergleich zum vierten Quartal 2020 Der Nettozinsertrag stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 0,3 % und sank im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um 3,7 %. Die Nettozinsmarge betrug 2,76 %, fünf Basispunkte weniger als im dritten Quartal 2021 Ohne die Auswirkungen der geringeren Erträge aus Vermögenswerten für Altersvorsorgeleistungen, die durch geringere Personalkosten ausgeglichen wurden, blieben die zinsunabhängigen Erträge im Vergleich zum dritten Quartal 2021 stabil Starke Ergebnisse im Investmentbanking und im Versicherungsgeschäft Die Nettozinsmarge im Kerngeschäft lag bei 2,55 % und damit drei Basispunkte niedriger als im dritten Quartal 2021, was in erster Linie auf niedrigere Gebühren für das Paycheck Protection Program (PPP) und den anhaltenden Liquiditätsaufbau zurückzuführen ist.



Die zinsunabhängigen Aufwendungen für das vierte Quartal 2021 beliefen sich auf 3,7 Milliarden USD, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber dem dritten Quartal 2021 und um 3,5 % gegenüber dem vierten Quartal 2020

Die bereinigten zinsunabhängigen Aufwendungen beliefen sich auf 3,1 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber dem dritten Quartal 2021 und um 1,4 % gegenüber dem vierten Quartal 2020 Die GAAP-Effizienzquote lag bei 66,5 %, verglichen mit 67,8 % im dritten Quartal 2021 Die bereinigte Effizienzquote lag bei 56,0 %, verglichen mit 57,9 % im dritten Quartal 2021



Die Qualität der Vermögenswerte ist nach wie vor hervorragend und spiegelt unsere umsichtige Risikokultur, das vielfältige Portfolio, die sich verbessernde Wirtschaftslage und die anhaltenden Auswirkungen der staatlichen Konjunkturmaßnahmen wider

Der Anteil der notleidenden Forderungen an der Bilanzsumme lag bei 0,21 %, zwei Basispunkte niedriger als im dritten Quartal 2021 Die Nettoabschreibungen beliefen sich auf 0,25% der durchschnittlichen Kredite und Leasingverhältnisse, sechs Basispunkte mehr als im dritten Quartal 2021 Die ALLL-Quote betrug 1,53 % im Vergleich zu 1,65 % im dritten Quartal 2021 Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft war im vierten Quartal 2021 ein Gewinn von 103 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf die verbesserten wirtschaftlichen Aussichten zurückzuführen ist Die ALLL-Deckungsquote betrug das 4,07-fache der notleidenden Kredite und Leasingverträge, die für Investitionen gehalten werden, gegenüber dem 4,35-fachen im dritten Quartal 2021



Kapital- und Liquiditätsausstattung weiterhin stark; Einsatz von Kapital durch organisches Kreditwachstum, Dividende, Aktienrückkäufe und Übernahmen

Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2021

Das harte Kernkapital (Common Equity Tier 1) im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva betrug 9,6 % Rückkauf von Stammaktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar Abschluss der Übernahme von Service Finance, LLC zur Erweiterung der Kreditvergabemöglichkeiten am Point-of-Sale Die konsolidierte durchschnittliche LCR-Quote betrug 114 %

Der Gewinn je verwässerter Stammaktie lag bei 4,47 US-Dollar, ein Plus von 45 % gegenüber 2020; der bereinigte Gewinn je verwässerter Stammaktie lag bei 5,53 US-Dollar, ein Plus von 1,73 US-Dollar oder 46 % gegenüber 2020 Die Gesamteinnahmen in Steueräquivalenten in Höhe von 22,4 Milliarden US-Dollar sanken um 426 Millionen US-Dollar oder 1,9 % im Vergleich zu 22,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Die zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen um 219 Millionen US-Dollar bzw. 1,5 %; die bereinigten zinsunabhängigen Aufwendungen stiegen um 154 Millionen US-Dollar bzw. 1,2 %; der Anstieg ist auf Prämienaufwendungen aufgrund der besseren Performance und Versicherungsübernahmen zurückzuführen Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft verringerte sich um 3,1 Milliarden US-Dollar, was in erster Linie auf die Auflösung von Rückstellungen im laufenden Jahr zurückzuführen ist, da sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessert haben, während die Rückstellungen im Jahr 2020 aufgrund der Ungewissheit über die Pandemie gebildet wurden. Ergebnisverbesserung vor allem durch Auflösung von Rückstellungen Der Nettozinsertrag sank um 820 Millionen US-Dollar bzw. 5,9 %, was in erster Linie auf eine geringere Aufzinsung der Anschaffungskosten und das niedrigere Zinsumfeld zurückzuführen ist. Die zinsunabhängigen Erträge stiegen um 411 Millionen US-Dollar bzw. 4,6 %; ohne Berücksichtigung der Wertpapiergewinne stiegen die zinsunabhängigen Erträge um 813 Millionen US-Dollar bzw. 9,6 %, Das Jahr 2021 war geprägt von einer starken Performance in den Bereichen Investment Banking, Versicherungen, Vermögensverwaltung sowie karten- und zahlungsbezogene Gebühren



Ergebnispräsentation und vierteljährliche Leistungsübersicht

Informationen zu Truist

Truist Financial Corporation ist ein zweckgerichtetes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich der Inspiration und dem Aufbau besserer Lebensbedingungen und Gemeinschaften verschrieben hat. Durch den historischen Zusammenschluss von BB&T und SunTrust auf Augenhöhe verfügt Truist über führende Marktanteile in vielen wachstumsstarken Märkten des Landes. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Einzelhandels-, Kleinunternehmer- und Geschäftsbanken, Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte, gewerbliche Immobilien, Firmen- und institutionelle Banken, Versicherungen, Hypotheken, Zahlungsverkehr, Spezialkredite und Vermögensverwaltung. Die Truist mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, ist eine der 10 größten Geschäftsbanken der USA mit einer Bilanzsumme von 541 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2021. Truist Bank, Mitglied der FDIC. Erfahren Sie mehr unter Truist.com.

Die Kapitalquoten und die Erträge aus risikogewichteten Vermögenswerten sind vorläufig.

Diese Pressemitteilung enthält Finanzinformationen und Leistungskennzahlen, die nach anderen Methoden als den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP") ermittelt wurden. Das Management von Truist verwendet diese „Nicht-GAAP"-Kennzahlen bei der Analyse der Leistung des Unternehmens und der Effizienz seines Betriebs. Das Management ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahlen ein besseres Verständnis des laufenden Betriebs ermöglichen, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessern und die Auswirkungen bedeutender Posten in der aktuellen Periode aufzeigen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine aussagekräftige Analyse seiner finanziellen Leistung ein Verständnis der Faktoren erfordert, die dieser Leistung zugrunde liegen. Das Management von Truist ist der Ansicht, dass Investoren diese nicht-GAAP-konformen finanziellen Kennzahlen nützlich finden könnten. Diese Offenlegungen sollten nicht als Ersatz für nach GAAP ermittelte Finanzkennzahlen angesehen werden, noch sind sie notwendigerweise mit Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen vorgelegt werden können. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Arten von Nicht-GAAP-Kennzahlen:

Bereinigte Effizienzkennziffer - Die bereinigte Effizienzkennziffer ist ein Non-GAAP-Wert, der Wertpapiergewinne (-verluste), Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierungen sowie andere ausgewählte Posten ausschließt. Die Unternehmensleitung von Truist verwendet diese Kennzahl in ihrer Analyse der Leistung des Unternehmens. Das Management von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufenden Betriebs ermöglicht und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessert sowie die Auswirkungen erheblicher Gewinne und Belastungen aufzeigt.

Materielles Eigenkapital und verwandte Kennzahlen - Materielles Eigenkapital und verwandte Kennzahlen sind Nicht-GAAP-Kennzahlen, die die Auswirkungen von immateriellen Vermögenswerten nach Abzug latenter Steuern und der damit verbundenen Amortisation ausschließen. Diese Kennzahlen sind nützlich, um die Leistung eines Unternehmens konsistent zu bewerten, unabhängig davon, ob es erworben oder intern entwickelt wurde. Das Management von Truist verwendet diese Kennzahlen, um die Qualität des Kapitals und der Erträge im Verhältnis zum Bilanzrisiko zu beurteilen.

Kernnettozinsspanne - Die Kernnettozinsspanne ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl, bei der die Nettozinsspanne angepasst wird, um die Auswirkungen der Bilanzierung von Käufen auszuschließen. Die Anschaffungswerte und die damit verbundenen Abschreibungen für a) Wertpapiere, die im Rahmen der Übernahme der Colonial Bank von der FDIC erworben wurden, und b) Darlehen, Einlagen und langfristige Verbindlichkeiten von SunTrust und anderen Übernahmen sind nicht berücksichtigt, um die von den Kunden gezahlten Renditen anzugleichen. Die Geschäftsführung von Truist ist der Ansicht, dass die Anpassungen bei der Berechnung der Nettozinsmarge für bestimmte erworbene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Investoren nützliche Informationen in Bezug auf die Leistung von Truists Ertragsvermögen liefern.

Bereinigter verwässerter Gewinn per Aktie - Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie ist insofern nicht GAAP-konform, als er fusions- und restrukturierungsbedingte Kosten sowie andere ausgewählte Posten nach Steuern ausschließt. Die Unternehmensleitung von Truist verwendet diese Kennzahl in ihrer Analyse der Leistung des Unternehmens. Das Management von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufenden Betriebs ermöglicht und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessert sowie die Auswirkungen erheblicher Gewinne und Belastungen aufzeigt.

Leistungskennzahlen - Die bereinigten Leistungskennzahlen, einschließlich der bereinigten durchschnittlichen Gesamtkapitalrendite, der bereinigten durchschnittlichen Eigenkapitalrendite und der bereinigten durchschnittlichen materiellen Eigenkapitalrendite, sind Non-GAAP-Kennzahlen, da sie fusionsbedingte Kosten und Restrukturierungskosten, ausgewählte Posten und im Falle der durchschnittlichen materiellen Eigenkapitalrendite die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte ausschließen. Das Management von Truist verwendet diese Kennzahlen bei der Analyse der Leistung des Unternehmens. Das Management von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen ein besseres Verständnis des laufenden Betriebs ermöglichen und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessern sowie die Auswirkungen bedeutender Gewinne und Kosten aufzeigen.

Bereinigtes EBITDA der Versicherungsbeteiligungen - EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl der betrieblichen Rentabilität, die durch Addition von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation zum Nettogewinn berechnet wird. Das Management von Truist addiert auch fusions- und restrukturierungsbedingte Kosten, zusätzliche Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Fusion und andere ausgewählte Posten zurück. Das Management von Truist verwendet diese Kennzahl in seiner Analyse des Segments der Versicherungsbeteiligungen des Unternehmens. Das Management von Truist ist der Ansicht, dass diese Kennzahl ein besseres Verständnis des laufenden Betriebs ermöglicht und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit früheren Perioden verbessert sowie die Auswirkungen erheblicher Gewinne und Belastungen aufzeigt.

Die Wertberichtigung für Kredit- und Leasingverluste und die nicht abgeschriebene Marktwertmarkierung als Prozentsatz von Bruttodarlehen - Die Wertberichtigung für Kredit- und Leasingverluste und die nicht abgeschriebene Marktwertmarkierung als Prozentsatz von Bruttodarlehen ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl von Kreditreserven, die durch Anpassung des ALLL berechnet wird, sowie von Darlehen und Leasingverträgen, die zu Investitionszwecken gehalten werden, durch die nicht abgeschriebene Marktwertmarkierung. Das Management von Truist verwendet diese Kennzahlen zur Beurteilung der Verlustabsorptionsfähigkeit.

Eine Überleitung jeder dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen zu der am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl findet sich im Anhang zur Ergebnispräsentation der Truist für das dritte Quartal 2021, verfügbar unter: https://ir.truist.com/earnings.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse, die Geschäftspläne und die zukünftige Leistung von Truist beziehen. Wörter wie „antizipiert", „glaubt", „schätzt", „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „projiziert", „kann", „dürfte", „wird", „sollte", „würde", „könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern stellen die Erwartungen und Annahmen des Managements in Bezug auf das Geschäft von Truist, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen dar. Solche Aussagen beinhalten inhärente Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse von Truist erheblich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogen werden. Es kann zwar nicht gewährleistet werden, dass die Liste der Risiken und Ungewissheiten oder Risikofaktoren vollständig ist, aber zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören ohne Einschränkung die folgenden sowie die Risiken und Ungewissheiten, die in Teil I, Punkt 1A-Risikofaktoren in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden Einreichungen von Truist bei der Börsenaufsichtsbehörde ausführlicher erläutert werden:

Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Fusion von BB&T und heritage SunTrust einschließlich der Fähigkeit, die Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder die erwarteten Vorteile der Fusion zu realisieren;

Ausgaben im Zusammenhang mit der Fusion und Integration von heritage BB&T und heritage SunTrust;

Einlagenschwund, Kundenverlust oder Einnahmeverluste nach abgeschlossenen Fusionen oder Übernahmen können größer sein als erwartet;

die COVID-19-Pandemie hat die Weltwirtschaft gestört und sich negativ auf die Finanz- und Ertragslage der Truist ausgewirkt, u. a. durch höhere Aufwendungen, geringere Gebühreneinnahmen und eine geringere Nettozinsmarge, eine geringere Nachfrage nach bestimmten Krediten und einen Anstieg der Risikovorsorge im Kreditgeschäft; ein Wiederaufflammen der Pandemie, sei es aufgrund neuer Varianten des Coronavirus oder anderer Faktoren, könnte diese negativen Auswirkungen erneut hervorrufen oder verlängern und auch die Kapital- und Liquiditätsposition der Truist oder die Kapitalkosten negativ beeinflussen, die Fähigkeit der Kreditnehmer zur Rückzahlung ausstehender Kredite beeinträchtigen, einen Abfluss von Einlagen verursachen und den Geschäftswert oder andere Vermögenswerte beeinträchtigen;

Truist ist einem Kreditrisiko durch Kreditvergabe oder Kreditzusage ausgesetzt und kann ein höheres Kreditrisiko und höhere Kreditverluste aufweisen, soweit Kredite nach Kreditart, Industriesegment, Kreditnehmertyp oder Standort des Kreditnehmers oder Sicherheiten konzentriert sind;

Änderungen im Zinsumfeld, einschließlich der Ablösung des LIBOR als Zinsmaßstab, die sich nachteilig auf die Einnahmen und Ausgaben von Truist, den Wert der Vermögenswerte und Verpflichtungen sowie die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital, Cash-Flows und Liquidität auswirken könnten;

Unfähigkeit, auf kurzfristige Finanzierung oder Liquidität zuzugreifen, Verlust von Kundeneinlagen, Änderungen in den Kreditratings von Truist, die die Finanzierungskosten erhöhen oder den Zugang zu den Kapitalmärkten einschränken könnten;

Die Aufsichtsfunktionen des Risikomanagements identifizieren oder behandeln Risiken möglicherweise nicht angemessen;

Risiken, die sich aus dem umfassenden Einsatz von Modellen in der Truist-Geschäftstätigkeit ergeben und sich auf Entscheidungen der Unternehmensleitung und der Aufsichtsbehörden auswirken können;

Versagen bei der Umsetzung strategischer oder betrieblicher Pläne, einschließlich der Fähigkeit, Fusionen und Übernahmen erfolgreich abzuschließen oder zu integrieren;

Ein verstärkter Wettbewerb, einschließlich (i) neuer oder bestehender Konkurrenten, die über größere finanzielle Ressourcen verfügen oder anderen aufsichtsrechtlichen Standards unterliegen könnten, und (ii) Produkte und Dienstleistungen, die von Nicht-Bank-Finanztechnologieunternehmen angeboten werden, könnte den Kundenstamm der Truist verringern, die Truist dazu veranlassen, die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen zu senken, um ihren Marktanteil zu halten, oder sich anderweitig nachteilig auf die Geschäfte oder das Betriebsergebnis der Truist auswirken;

Wenn es Truist nicht gelingt, seine Wettbewerbsposition in Bezug auf neue Produkte, Services oder Technologien aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, sei es, dass es die Erwartungen seiner Kunden nicht vorwegnimmt oder dass seine technologischen Entwicklungen nicht die gewünschte Leistung bringen oder vom Markt nicht angenommen werden oder keine behördlichen Genehmigungen erhalten oder aus anderen Gründen, kann dies dazu führen, dass Truist Marktanteile verliert oder zusätzliche Kosten verursacht;

negative öffentliche Meinung, was dem Ansehen von Truist schaden könnte;

eine verstärkte Prüfung der Verkaufspraktiken von Truist, der Schulungspraktiken, der Gestaltung der Anreizvergütung und der Unternehmensführung;

behördliche Angelegenheiten, Rechtsstreitigkeiten oder andere rechtliche Schritte, die unter anderem zu Kosten, Bußgeldern, Strafen, Einschränkungen der Geschäftstätigkeit von Truist, Reputationsschäden, negativer Publicity oder anderen nachteiligen Folgen führen können;

Sich entwickelnde gesetzliche, buchhalterische und aufsichtsrechtliche Standards, auch in Bezug auf Kapital- und Liquiditätsanforderungen, sowie Ergebnisse aufsichtsrechtlicher Prüfungen können die Finanz- und Ertragslage von Truist negativ beeinflussen;

die Geld- und Fiskalpolitik der Bundesregierung und ihrer Behörden könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Rentabilität haben;

Rechnungslegungsgrundsätze und -prozesse erfordern vom Management Schätzungen über Angelegenheiten, die unsicher sind, einschließlich der potenziellen Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwerts, wenn der Marktwert der Truist-Aktien über einen längeren Zeitraum hinweg sinkt und die ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen über einen längeren Zeitraum anhalten;

Die allgemeinen wirtschaftlichen oder geschäftlichen Bedingungen, entweder global, national oder regional, können ungünstiger sein als erwartet, und Instabilität in globalen geopolitischen Angelegenheiten oder Volatilität an den Finanzmärkten könnte unter anderem zu einem langsameren Wachstum von Einlagen oder Vermögenswerten, einer Verschlechterung der Kreditqualität oder einer geringeren Nachfrage nach Krediten, Versicherungen oder anderen Dienstleistungen führen;

Risiken im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Verkauf von Hypotheken, einschließlich Rückkauf- und Entschädigungsforderungen von Käufern im Zusammenhang mit Zusicherungen und Garantien für verkaufte Darlehen, was zu einem Anstieg der Verluste bei Darlehensrückkäufen führen könnte;

Risiken im Zusammenhang mit der Rolle der Truist als Darlehensverwalter, einschließlich einer Erhöhung des Umfangs oder der Kosten der von der Truist zu erbringenden Dienstleistungen, ohne eine entsprechende Erhöhung der Verwaltungsgebühren oder eine Verletzung der Verpflichtungen der Truist als Verwalter;

Der Erfolg der Truist hängt von der Einstellung und Bindung von Schlüsselpersonal ab. Wenn diese Personen die Truist verlassen oder ihre Rolle wechseln, ohne dass es einen effektiven Ersatz gibt, könnten die Betriebsabläufe und Integrationsaktivitäten der Truist beeinträchtigt werden. Dies könnte sich in der durch die COVID-19-Pandemie verursachten verstärkten Heimarbeit noch verschlimmern, da die Arbeitsmärkte weniger durch die geografische Lage eingeschränkt sind;

Betrug oder Fehlverhalten durch interne oder externe Parteien, die Truist möglicherweise nicht verhindern, aufdecken oder abschwächen kann;

Sicherheitsrisiken, einschließlich Denial-of-Service-Angriffe, Hacking, Social-Engineering-Angriffe auf Mitarbeiter und Kunden von Truist, Eindringen von Malware, Versuche der Datenkorrumpierung, Systemverletzungen, Cyberangriffe, Identitätsdiebstahl, Ransomware-Angriffe und physische Sicherheitsrisiken wie Naturkatastrophen, Umweltbedingungen und vorsätzliche Zerstörungsakte, könnten zur Offenlegung vertraulicher Informationen führen, das Geschäft oder den Ruf von Truist beeinträchtigen oder erhebliche rechtliche oder finanzielle Risiken mit sich bringen; und

weit verbreitete Ausfälle von Betriebs-, Kommunikations- oder anderen Systemen, unabhängig davon, ob sie intern oder von Dritten bereitgestellt werden, Natur- oder andere Katastrophen (einschließlich Terroranschläge und Pandemien) und die Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich physischer Risiken, wie häufigere und intensivere Wetterereignisse, und Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft, wie z.B. regulatorische oder technologische Veränderungen oder Verschiebungen in der Marktdynamik oder bei den Verbraucherpräferenzen, könnten sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage der Truist auswirken und zu einer wesentlichen Störung der Geschäftstätigkeit der Truist oder der Fähigkeit oder Bereitschaft der Kunden führen, die Produkte und Dienstleistungen der Truist in Anspruch zu nehmen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Abgesehen von dem Umfang, der durch geltende Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist, übernimmt Truist keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.

