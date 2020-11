Brilliance Financial Technology

Brilliance Financial Technology führt DPX ein

New YorkNew York (ots/PRNewswire)

Digitales Preisfestsetzungs- und Rentabilitäts-Management in Echtzeit der nächsten Generation für Banken

Brilliance Financial Technology (bxfin.com), der weltweit führende Anbieter von digitalen Preisfestsetzung- und Rentabilitätssystemen für Banken, hat die Freigabe von DPX bekannt gegeben, einer integrierten Lösung, die das Management von Preisfestsetzung, Zinsen und Produkten sowie der Rentabilität auf einzigartige Weise kombiniert. Diese Lösung transformiert die Art und Weise, in der die Rentabilität im Firmen-, institutionellen, kommerziellen und geschäftlichen Bankgeschäft gemanagt wird.

DPX bietet den Banken hochmoderne Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Gewinne in Echtzeit.

- Preis-Management: Die AI/ML-Technologie unterstützt Banken bei der Strukturierung und Preisfestsetzung von Geschäftsabschlüssen zur Optimierung des Gewinns aus Kundenbeziehungen. - Zins- und Produkt-Management: Ermöglicht Banken eine dynamische Festsetzung und Veränderung von Zinssätzen, Produkten, Geschäftsrichtlinien, Gebühren und Kosten und eine Weitergabe der Änderungen an die vordere Linie ohne Verzögerungen. - Rentabilitäts-Management: Bietet einen umfassenden Blick auf die vergangene und die prognostizierte Rentabilität in Echtzeit, und zwar sowohl auf der Ebene der Geschäftsbeziehung als auch der des Portfolios, wodurch eine aktive Überwachung und Gewinn-Management Realität werden.

"Durch DPX werden Banken rentabler, indem sie mit Werkzeugen zur Modernisierung ihrer Abläufe ausgestattet werden", sagt der President & CEO von Brilliance, Jean-Edouard van Praet. "Angesichts der heutigen Zinsumgebung benötigen Banken einen neue Methode für die Verbesserung ihres Finanzergebnisses. Die Digitalisierung zur Verbesserung der Effizienz löst das Problem nur teilweise. DPX ermöglicht den Banken einen betrieblichen Neuanfang in den Schlüsselbereichen, die sich auf die Rentabilität auswirken. DPX integriert die Managementwerkzeuge für Preisfestsetzung bei Abschlüssen, Zinsen und Produkten sowie des Rentabilitätsmanagements, um Portfolios und Geschäftsbeziehungen ganzheitlich in Echtzeit voranzutreiben, und liefert höhere Margen, bessere Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, betriebliche Effizienz und Transparenz der Preisfestsetzung.

DPX ist auf die Modelle, Produkte und Abläufe der einzelnen Banken individuell zugeschnitten. Die Cloud-Plattform ist als SaaS, vor Ort oder in der privaten Cloud der Bank verfügbar.

Informationen zu Brilliance

Brilliance Financial Technology ist Weltmarktführer in Bezug auf digitale Preisfestsetzung und Rentabilitätslösungen von Banken. Das 2004 gegründete Unternehmen liefert seine Lösung an Banken in 50 Ländern und bedient mehr als 25.000 Kundenbetreuer im Großkunden-, Handels- und Geschäftskreditgeschäft bei Banken aller Größen. Der flexible Implementierungsansatz des Unternehmens unterstützt die Banken dabei, positive Ergebnisse bereits innerhalb von Wochen zu erzielen. Brilliance Financial Technology ist ISO27001 zertifiziert.

Pressekontakt:

bfortuna@hudsoncutler.com

Original-Content von: Brilliance Financial Technology, übermittelt durch news aktuell