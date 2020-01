Brain Corp

Brain Corp erzielt 2019 Rekordumsatzwachstum aufgrund starker Nachfrage der Einzelhändler nach autonomen mobilen Robotern

San Diego (ots/PRNewswire)

Führende KI-Softwareplattform betreibt nun die weltweit größte Flotte autonomer mobiler Roboter im öffentlichen Raum

Brain Corp, ein in San Diego ansässiges KI-Unternehmen, das eine transformative Kerntechnologie in der Roboterindustrie entwickelt, gab heute bekannt, dass es im Jahr 2019 ein Rekordwachstum bei Umsatz und Ertrag erzielt hat, da Einzelhändler zunehmend auf Roboterlösungen zurückgreifen, um Kosten zu senken und das Einkaufserlebnis im Laden zu verbessern.

Brain Corp erzielte im vergangenen Jahr einen Ertragsanstieg von mehr als 300 Prozent, angekurbelt durch das gestiegene Interesse großer Einzelhändler, darunter Walmart, an BrainOS-betriebenen Bodenpflegemaschinen. Das Unternehmen verzeichnete ebenfalls einen 760-prozentigen Anstieg der weltweiten Implementierungen. Es stellt nun das intelligente Backend-System für eine der weltweit größten Flotten dieser Art zur Verfügung - rund 10.000 eingesetzte oder aktivierte Roboter.

"Eine wachsende Zahl von Einzelhändlern setzt auf mobile Roboter der nächsten Generation, um die Produktivität und das Kundenerlebnis in ihren Geschäften zu verbessern", sagt Scott Carter, Chief Operating Officer bei Brain Corp. "Das vergangene Jahr war ein Meilenstein für unsere Kunden und die Einzelhandelsroboterindustrie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern, um diesen Trend im Jahr 2020 zu beschleunigen und voranzutreiben."

Weitere Höhepunkte des Jahres 2019 sind:

- Anerkennung durch ABI Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2698859-1&h=2667488928&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft% 3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D209965019%26u%3Dhttps%253A%252F% 252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain-corp-ranked-worlds-top -autonomy-solution-provider-for-mobile-robotics%26a%3DRecognition%2 Bby%2BABI%2BResearch&a=Anerkennung+durch+ABI+Research) als Autonomielösungsanbieter Nr. 1 für mobile Robotik. - Aufnahme in die Top 50-Liste des Magazins Forbes der vielversprechendsten amerikanischen Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. - Neue Technologievereinbarungen mit Alfred Kärcher SE & Co. KG (http s://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2698859-1&h=3049969150&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D2 663744716%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom% 252Falfred-k%2525C3%2525A4rcher-se-co.-kg-and-brain-corp-announce-t echnology-partnership-for-industrys-first-autonomous-stand-on-vacuu m-cleaner%26a%3DAlfred%2BK%25C3%25A4rcher%2BSE%2B%2526%2BCo.%2BKG&a =Alfred+K%C3%A4rcher+SE+%26+Co.+KG), RPS Corporation (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2698859-1&h=3433369153&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D662909271% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain- corp-and-rps-corporation-manufacturer-of-factory-cat-and-tomcat-cle aning-equipment-announce-technology-partnership%26a%3DRPS%2BCorpora tion&a=RPS+Corporation) (Hersteller von Reinigungsanlagen der Marken Factory Cat und Tomcat), Nilfisk (https://c212.net/c/link/?t =0&l=de&o=2698859-1&h=1946210338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D411977056%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain-corp-and-nilf isk-announce-technology-partnership%26a%3DNilfisk&a=Nilfisk) und anderen OEMs mit dem Ziel, intelligente Maschinen in großem Maßstab zu bauen. Zusammen mit der Tennant Company (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2698859-1&h=3603515542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D1480705532%26u%3Dhtt ps%253A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain-corp-and- tennant-company-team-up-to-introduce-autonomous-cleaning-machines%2 6a%3DTennant%2BCompany&a=Tennant+Company) und Minuteman International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2698859-1&h=2920 713730&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o% 3D2698859-1%26h%3D682724434%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.braincorp .com%252Fnewsroom%252Fbrain-corps-artificial-intelligence-software- announced-for-use-in-minuteman-products%26a%3DMinuteman%2BInternati onal&a=Minuteman+International), einer Tochtergesellschaft der Hako-Gruppe, zählt Brain Corp nun die vier führenden OEMs für kommerzielle Bodenpflege zu seinen Partnern. Im vergangenen Jahr haben eine Reihe großer Marken und Einzelhändler die Technologie von Brain Corp übernommen, was zu einem sechsfachen Anstieg der verkauften Einheiten führte. - Die nordamerikanische Markteinführung (https://c212.net/c/link/?t=0 &l=de&o=2698859-1&h=2415130060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink% 2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D1811215225%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fsoftbank-robot ics-america-and-ice-robotics-launch-commercial-autonomous-vacuum-sw eeper-whiz-in-north-america-300960912.html%26a%3DNorth%2BAmerican%2 Blaunch&a=nordamerikanische+Markteinf%C3%BChrung) der autonomen Kehrsaugmaschinen von Whiz von Softbank Robotics America und ICE Robotics. Whiz wird von BrainOS betrieben. Dies folgte auf die erfolgreiche Einführung von Whiz-Maschinen in Japan im Jahr 2018. - Eine erweiterte Partnerschaft mit Walmart (https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2698859-1&h=310732308&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D539271928%26u%3Dhttps% 253A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain-corp-to-expa nd-ai-services-in-retail-industry%26a%3Dexpanded%2Brelationship%2Bw ith%2BWalmart&a=erweiterte+Partnerschaft+mit+Walmart) führte zu einer Vervierfachung der Anzahl robotergestützter Reinigungsmaschinen für Fußböden, was den Wert intelligenter Automatisierung im Einzelhandel aufzeigt. - Fast 1 Milliarde Quadratmeter Boden auf drei Kontinenten autonom gereinigt. - Eröffnung des europäischen Hauptsitzes (https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2698859-1&h=3198724414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D2689677225%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.braincorp.com%252Fnewsroom%252Fbrain-corp-expands- global-presence-with-opening-of-european-headquarters%26a%3DEuropea n%2Bheadquarters&a=europ%C3%A4ischen+Hauptsitzes) in Amsterdam, um den Verkauf und Einsatz von autonomen Bodenpflegemaschinen von OEM-Partnern zu unterstützen.

Laut ABI Research, einem globalen Technologie-Beratungsunternehmen, werden Robotikunternehmen wie Brain Corp in den nächsten fünf Jahren exponentiell wachsen, da Einzelhändler ihre Geschäfte vermehrt automatisieren, um steigende Kosten einzudämmen und die Effizienz zu steigern. Im vergangenen Monat prognostizierte ABI, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 150.000 mobile Roboter in B&M-Unternehmen zur Reinigung, Lagerverwaltung und Materialhandhabung eingesetzt werden sollen.

Brain Corp ermöglicht diesen Trend, indem das Unternehmen strategischen OEMs mit seiner Roboter-KI-Plattform die Herstellung, den Einsatz und die Unterstützung von kommerziellen Robotern in großem Maßstab erleichtert. Nachdem das Unternehmen mit einer universellen, arbeitsintensiven Möglichkeit - der Bodenpflege - begonnen hat, unterstützt es die Hersteller bei der Expansion in die Bereiche Materialhandhabung, kommerzielles Staubsaugen, Regalanalytik und mehr. Laut einer internen Marktanalyse hat Brain Corp den Herstellern in den letzten drei Jahren dabei geholfen, mehr automatisierte Maschinen im öffentlichen Raum einzusetzen als jeder andere Lösungsanbieter.

Nächste Woche, vom 26. bis 29. Januar, wird Brain Corp an der auf den Einzelhandel ausgerichteten Konferenz StorePoint Fresh 2020 in Austin, Texas, teilnehmen. Brain Corp wird auch an der MODEX Expo 2020 in Atlanta, Georgia, vom 9. bis 12. März und an der Interclean Amsterdam vom 12. bis 15. Mai präsent sein.

Informationen zu Brain Corp:

Brain Corp. ist ein in San Diego ansässiges KI-Unternehmen, das transformative Kerntechnologien für die Robotikindustrie entwickelt. Die umfassenden Lösungen von Brain Corp. unterstützen die Hersteller heutiger autonomer Maschinen bei der erfolgreichen Herstellung, Bereitstellung und Unterstützung von Robotern in allen kommerziellen Branchen und Anwendungen. Brain Corp wurde von ABI Research zum weltweit führenden Anbieter von Autonomielösungen ernannt und wird vom SoftBank Vision Fund und Qualcomm Ventures finanziert. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.braincorp.com.

Informationen zu BrainOS®:

BrainOS ist ein Cloud-verbundenes Betriebssystem für kommerzielle autonome Roboter. Mit BrainOS betriebene Roboter navigieren autonom, vermeiden Hindernisse, passen sich an dynamische und komplexe Umgebungen an, verwalten Daten, erstellen Berichte und interagieren nahtlos mit menschlichen Benutzern. Diese Kernfähigkeiten werden alle durch BrainOS ermöglicht, sodass sich die Roboterhersteller auf die Produktdifferenzierung konzentrieren und die Markteinführungszeit erheblich verkürzen können.

