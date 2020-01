Sitetracker, Inc.

Sitetracker startet erstmalige Umfrage zur Telekommunikationsinfrastruktur

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire)

- Umfrage steht allen Mitarbeitern in der Telekommunikationsinfrastruktur offen, vom Außendienst bis zur Führungsebene

- Teilnehmer erhalten frühzeitig exklusiven Zugang zu den Ergebnissen

- Zu den Themen der Umfrage gehören: Herausforderungen bei der Bereitstellung, effektive Skalierung, bewährte Praktiken sowie Fusionen und Übernahmen

Sitetracker, der globale Standard für die Verwaltung von Telekommunikationsprojekten mit hohem Volumen, gab heute die Veröffentlichung seiner ersten Umfrage zur Telekommunikationsinfrastruktur bekannt, um verwertbare Erkenntnisse von den Leuten zu sammeln, die 5G und die Konnektivität von morgen schon heute Wirklichkeit werden lassen.

Es handelt sich um eine Umfrage für Macher - die Leute, die etwas erreichen - und die Helden des Wandels, die die Branche vorantreiben, indem sie den Status quo in Frage stellen. Sie erklimmen Türme, bauen Unternehmen, leiten Projekte und vieles mehr. Vom Außendienst bis hin zur obersten Hierarchieebene streben sie nach operativen Spitzenleistungen und kontinuierlicher Verbesserung. Sie sind diejenigen, die die Branche jetzt und in Zukunft durch dieses neue Jahrzehnt und darüber hinaus leiten werden. In diesem Sinne startet Sitetracker die Umfrage zur Telekommunikationsinfrastruktur, um die besten Einblicke in die Telekommunikation zu sammeln und diese Helden des Wandels in die Lage zu versetzen, die Branche voranzutreiben.

"Obwohl es hochrangige Branchenumfragen gibt, die interessante Daten sammeln", sagte Brett Chester, VP of Marketing bei Sitetracker, "ist es an der Zeit, dass wir zur Sache kommen. Heute starten wir diese Umfrage, um von den Machern - den Außendienstmitarbeitern, Projektmanagern und CEOs - zu hören, um wertvolle Erkenntnisse für jeden in der Telekommunikationsinfrastrukturbranche ans Tageslicht zu bringen."

Sitetracker richtet seinen Aufruf zur Teilnahme an dieser ausführlichen Umfrage an Fachleute aus Telekommunikationsfirmen auf allen Hierarchiestufen, von der Vorstandsetage bis hin zu Technikern im Außendienst. Fachleute für Telekommunikationsinfrastrukturen werden ermutigt, die Antworten auf die Umfrage zwischen dem 23. Januar und dem 23. Februar 2020 abzugeben. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu den vollständigen Umfrageergebnissen und zu verwertbaren Einsichten sowie eine unvoreingenommene Sicht auf die aktuellen Trends, die es ihnen ermöglichen, die besten Praktiken umzusetzen und die Branche anzuführen.

Die Fragen umfassen ein breites Spektrum an Themen, darunter:

- Risiken und Chancen in einem sich wandelnden Markt - Effektive Skalierung zur Deckung der steigenden Nachfrage - Operative Best Practices - Verlagerung des Wettbewerb - Fusionen und Übernahmen - Welche Metriken am wichtigsten sind

"Wenn Ihnen die Zukunft der Telekommunikationsinfrastruktur am Herzen liegt, lade ich Sie hiermit ein, Ihre Erfahrungen und Meinungen in dieser branchenweit ersten Umfrage mitzuteilen", schloss Chester.

Um an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie hier.

Informationen zu Sitetracker, Inc.

Sitetracker, Inc. bringt die erfolgreiche Umsetzung von kritischer Infrastruktur voran. Als globaler Maßstab zum Management von umfangreichen Projekten ermöglicht die Plattform von Sitetracker den wachstumsorientierten Innovatoren, den gesamten Anlagen-Lebenszyklus zu optimieren. Vom Außendienst bis hin zur obersten Hierarchieebene - Sitetracker befähigt alle Beteiligten, die Art und Weise der Planung, Umsetzung, Pflege und des Ausbaus ihrer Unternehmensanlagen-Portfolios zu perfektionieren. Führende Unternehmen in den Marktsektoren Telekommunikation, Versorgung, intelligente Städte und alternative Energien, u. a. Verizon, Nokia, Fortis, Alphabet und Panasonic, verlassen sich auf Sitetracker, um Millionen von Anlagen und Projekten im Wert von mehr als 19 Milliarden USD der globalen Portfoliobestände zu managen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sitetracker.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613805/Sitetracker_Logo.jpg

Pressekontakt:

Max Moriarty

mmoriarty@sitetracker.com

