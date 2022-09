SoftIron

SoftIron stellt HyperCloud vor, eine schlüsselfertige, vollständig integrierte Intelligent Cloud Fabric™

Ermöglicht die Bereitstellung und den Betrieb von privaten und hybriden Clouds mit radikaler Einfachheit

SoftIron, der führende Anbieter von zweckmäßigen und leistungsoptimierten Rechenzentrumslösungen, kündigt heute sein neuestes Flaggschiff an: HyperCloud, die weltweit erste schlüsselfertige, vollständig integrierte und unterstützte Intelligent Cloud Fabric™. HyperCloud wurde von Grund auf von SoftIron in seinen eigenen Fabriken entwickelt und hergestellt und ist eine vollständig integrierte Plattform, die die Komplexität der Integration der vielen unabhängigen Hardware- und Softwareebenen beseitigt, die für den Aufbau und Betrieb einer einheitlichen privaten oder hybriden Cloud erforderlich sind. Mithilfe vorintegrierter Bausteine automatisiert HyperCloud die Bereitstellung von Speicher-, Rechen-, Netzwerk- und Infrastrukturdiensten vollständig und bietet eine voll funktionsfähige, mandantenfähige Cloud, die in nur einem halben Tag und in weniger als einem halben Rack bereitgestellt werden kann und nahezu unbegrenzt skalierbar ist.

Das Ziel einer intelligenten Cloud Fabric ist es, die Komplexität des Betriebs einer robusten, standortübergreifenden Hybrid-Cloud drastisch zu reduzieren, indem zustandslose Bausteine bereitgestellt werden, die ganzheitlich konzipiert und vorintegriert sind, um von einer verteilten Cloud-Orchestrierungs-Kontrollebene assimiliert zu werden. Mit diesen Bausteinen wird das Hinzufügen weiterer Speicher- und/oder Rechenressourcen zum einfachen „Plug and Play" Das Ergebnis vereinfacht die Architektur einer Cloud radikal und versetzt Betriebsteams in die Lage, Anwendungseigentümer und Datennutzer in die Lage zu versetzen, Dienste nahtlos über private und öffentliche Ressourcen hinweg zu nutzen und zu verwalten.

Unabhängig von allen Public-Cloud-Anbietern ermöglicht HyperCloud IT-Generalisten den Aufbau und Betrieb hochentwickelter hybrider und/oder Multi-Cloud-Infrastrukturen, die mit einem Maß an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Elastizität und Wartungsfreundlichkeit arbeiten, das bisher nur Hyperscale-Cloud-Anbietern mit Spezialkenntnissen und Zugang zu großen Entwicklungsteams zur Verfügung stand. Der modulare Charakter von HyperCloud in Verbindung mit der Einfachheit, mit der neue Rechen- und Speicherressourcen hinzugefügt werden können, sowie die sofort einsatzbereiten, sicheren Multi-Tenancy-Funktionen bedeuten, dass die Cloud-Struktur zum richtigen Zeitpunkt auf- oder abgebaut werden kann, wodurch eine unnötige Überversorgung vermieden und der finanzielle Aufwand reduziert wird.

„Der Aufbau und Betrieb von Clouds ist heute übermäßig komplex, da Ingenieure darum kämpfen, unterschiedliche Technologieebenen in eine robuste, leistungsfähige und skalierbare Lösung zu integrieren", sagt Kenny Van Alstyne, CTO von SoftIron. „Es war an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und eine komplette Plattform von Grund auf mit der einzigen Aufgabe zu entwickeln, die Cloud konsumierbar zu machen. HyperCloud beseitigt die Komplexität der Integration der vielen unabhängigen Hardware- und Softwareschichten, die für den Aufbau einer Cloud erforderlich sind, in eine einheitliche, zweckbestimmte Struktur. Mit HyperCloud können Sie virtualisierte und containerisierte Workloads über föderierte lokale Zonen und öffentliche Clouds hinweg bereitstellen, mit Unterstützung für sichere Mandantenfähigkeit, vollständige Programmierbarkeit und vollständige Lebenszyklus-Automatisierung - alles „out of the box" Wir geben Unternehmen eine ausgefeilte Kontrolle über ihre Cloud-Architektur, machen komplexe Integrationen zwischen verschiedenen Anbietern und Technologien überflüssig und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, bei Bedarf unbegrenzt zu skalieren und schrittweise Ressourcenservices hinzuzufügen

„Die Public Cloud ist beliebt, weil sie eine verbrauchsbasierte Erfahrung schafft, die die Komplexität des Betriebs einer belastbaren, elastischen Infrastruktur und die schiere Kraft der Technik, die dafür erforderlich ist, verbirgt - historisch gesehen war das nur im Hyperscale möglich", sagte Phil Straw, CEO von SoftIron. „Es ist ein nützliches Hilfsmittel in Ihrem IT-Werkzeuggürtel, aber die meisten Unternehmen wollen heute ein Hybridmodell. Die Schaffung eines Durchbruchs in Sachen Komplexität erforderte einen völlig neuen Ansatz, um die erste und einzige vollständige Technologie zu liefern, die speziell für den Aufbau von Clouds verwendet werden kann. Nach einem Jahrzehnt der Innovation hat HyperCloud dieses Ziel erreicht und wird die Erwartungen an die Art und Weise, wie Clouds aufgebaut werden können und sollten, für immer verändern."

„Wir sind überzeugt, dass das Team von SoftIron auf dem heutigen hart umkämpften Infrastrukturmarkt innovative Lösungen entwickelt und bereitstellt, um die Komplexität der Cloud über den gesamten Stack hinweg zu lösen", so Daniel Newman, Principal Analyst und CEO von Futurum Research. „Wir sagen für SoftIron einen robusten langfristigen Wachstumspfad voraus, da das Unternehmen sich auf die sich schnell verändernden Anforderungen der Unternehmens-IT konzentriert und dabei sein bewährtes Hardware-Modell in Verbindung mit seinen umfassenden verbrauchsbasierten Angeboten nutzt

„Wir sehen, dass viele unserer größeren Kunden Datenrückführungsprojekte in Angriff nehmen, weil sie die unvorhersehbaren Ausstiegsgebühren leid sind, die beim Hosten ihrer Anwendungen und Daten in der öffentlichen Cloud anfallen", kommentiert Dev Tyagi, CSMO bei SoftIron+Co Channel Partner Boston Limited. „Wir sind begeistert von HyperCloud von SoftIron und seiner Fähigkeit, diese hybriden Clouds in einem Bruchteil der Zeit und mit einem Bruchteil der benötigten Fähigkeiten Realität werden zu lassen."

HyperCloud ist ab sofort bei SoftIron und seinen Partnern im Channel-Programm von SoftIron + Co. erhältlich. Es wird voll funktionsfähig geliefert, ohne dass zusätzliche Lizenzen für den Zugriff auf Funktionen, Rechen- oder Speicherkapazität erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.softiron.com / hypercloud/intelligent-cloud-fabric.

