Cognate BioServices beendet Serie-B-Finanzierungsrunde und schließt Übernahme von Cobra Biologics ab

Cognate BioServices, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf Produkte für zelluläre und zellvermittelte Gentherapien spezialisiert hat, gab heute den Abschluss der Übernahme von Cobra Biologics bekannt, ein führendes CDMO, das sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Plasmid-DNA und viralen Vektoren spezialisiert hat.

Der bestehende Cognate-Investor EW Healthcare Partners und seine Mitinvestoren haben die Investition in Cognate und die Übernahme von Cobra unter Mitwirkung von Medivate Partners angeführt.

Durch die Eingliederung von Cobra mit seiner besonderen Expertise von der Entwicklung bis zur Abfüllung von Plasmid-DNA, viralen Vektoren, Protein und Microbiota ist Cognate gut aufgestellt, um als branchenführender globaler Dienstleister die weltweiten Märkte für zelluläre und genetische Immuntherapie und regenerative Medizin mit Lösungen für die Wirkstoffentwicklung und -herstellung zu beliefern.

Cobra Biologics betreibt cGMP-konforme Anlagen in Schweden und im Vereinigten Königreich. Cognate betreibt eine mehr als 7.400 Quadratmeter große Produktionsanlage in Memphis (USA) und ein zweckbestimmtes Entwicklungszentrum in Baltimore.

"Wir sind begeistert über diesen Geschäftsabschluss und freuen uns darauf, endlich unser gemeinsames Werteversprechen einzulösen", sagte J. Kelly Ganjei, CEO von Cognate. "Mit seiner Expertise, Infrastruktur und geografischen Präsenz positioniert sich das Duo Cognate-Cobra unmittelbar als führender Lösungsanbieter, um aktuelle und zukünftige Markterfordernisse schneller, wirkungsvoller und umfassender zu adressieren. Den Schwerpunkt legen wir auf die Abwicklung und Optimierung der komplexen Aspekte der Lieferkette. In Erwartung dieser Akquisition haben wir unsere industriellen Kapazitäten und Leistungen erweitert, um für unsere Kunden und ihre Patienten effektiv eine einzigartige, skalierbare Option für die Wirkstoffentwicklung und -herstellung bereitzustellen."

Mit dieser Transaktion untermauert Cognate sein Engagement für die Bedürfnisse derer, die letztendlich seine Dienste in Anspruch nehmen - die Patienten mit ungelösten Gesundheitsproblemen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns darauf, schnellen Zugang zu fortgeschrittenen Fertigungsverfahren bereitzustellen, die in eine skalierbare Produktionsumgebung integriert sind.

Informationen zu Cognate BioServices, Inc.

Cognate ist ein dynamisches, ergebnisorientiertes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung des größten Spektrums von Vermarktungsdiensten für Unternehmen aus den Bereichen regenerative Medizin, zelluläre Immuntherapien und fortschrittliche Zelltherapien konzentriert. Cognate bietet eine einzigartige Kombination aus maßgeschneiderten Dienstleistungen für Unternehmen über sämtliche Stufen der klinischen und kommerziellen Entwicklung hinweg an. Dabei ist es auf klinische Studien im mittleren und späten Stadium spezialisiert und unterstützt die Kunden dabei, ihre Produkte bis zur marktfähigen Herstellung weiterzuentwickeln. Cognate beschäftigt erfahrene Experten für Betriebsabläufe, Forschung und Technik, die erfolgreich autologe und allogene Präparate über eine Vielzahl von zellbasierten Technologieplattformen hinweg von Anfang bis Ende entwickeln. http://www.cognatebioservices.com

Informationen zu Cobra Biologics:

Cobra Biologics ist ein führendes internationales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) von fortschrittlichen Therapien. Es betreibt GMP-konforme Anlagen in Schweden und im Vereinigten Königreich und kann auf eine beeindruckende Leistungsbilanz als Partner seines globalen Kundenstamms verweisen. Wir bieten ein breites Spektrum an integrierten und Einzeldiensten für den klinischen wie für den kommerziellen Markt. Als vertrauenswürdiger und maßgeblicher Partner bei der Wirkstoffentwicklung und im Kommerzialisierungsprozess sind wir stolz auf unsere hervorragenden Fertigungskapazitäten und unser umfassendes Dienstleistungsspektrum für die Pharma- und Biotech-Branche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cobrabio.com

Informationen zu EW Healthcare Partners:

EW Healthcare Partners, das seit seinen Anfängen fast 4 Milliarden $ mobilisiert hat, ist eine der größten und ältesten privaten Investmentgesellschaften mit Wachstumsfokus im Gesundheitsbereich. Das Unternehmen beteiligt sich an wachstumsstarken Gesundheitsunternehmen im kommerziellen Stadium in den Bereichen Pharmazeutika, Medizintechnik, Diagnostika und technologiegestützte Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und in Europa. Seit seiner Gründung 1985 ist EW Healthcare Partners seiner felsenfesten Verpflichtung gegenüber der Gesundheitsbranche treu geblieben und hat langfristig in über 150 Unternehmen aus dem Gesundheitswesen investiert, über sämtliche Sektoren, Entwicklungsstufen und geografische Regionen hinweg. Das Team besteht aus über 20 erfahrenen Investment-Profis, die in den Niederlassungen in Palo Alto, Houston, New York und London arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ewhealthcare.com.

Informationen zu Medivate Partners:

Medivate ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die vornehmlich in die Biotech-/Gesundheitsbranche in Asien und Nordamerika investiert. Die Firma ist gut aufgestellt, um aus den boomenden Investitionschancen im Gesundheitswesen zwischen Asien und Nordamerika Kapital zu schlagen, und will sich die einzigartigen Vorteile dieser grenzüberschreitenden Investitionen zunutze machen. Medivate Partners hat gerade seine dritte Kapitaleinwerbung abgeschlossen und sich rasch einen Ruf dafür erworben, Zugang zu den wichtigen Entscheidungskreisen einflussreicher Konsortien und erfolgreichen Handelsgeschäften in der Life-Science-Branche in Asien und Nordamerika zu ermöglichen.

