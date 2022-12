Lucid Motors

Lucid beginnt mit der Auslieferung der Lucid Air Dream Edition an Kunden in Europa und bestätigt die offizielle WLTP-Reichweite von bis zu 883 km

Lucid Air kommt nach Europa mit ersten Lieferungen an Kunden in Deutschland und den Niederlanden.

Die limitierte Lucid Air Dream Edition erhält die offizielle WLTP-Reichweite (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) von 883 km1 Damit ist der Lucid Air das Elektrofahrzeug mit der größten Reichweite auf dem europäischen Markt.

Die Lucid Group (NASDAQ: LCID), die mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf dem Markt neue Maßstäbe setzt, gab heute bekannt, dass sie mit der Auslieferung des Lucid Air in Europa begonnen hat, wobei die ersten Kunden in Deutschland und den Niederlanden zu finden sind.

Lucid Air kommt in Europa mit der limitierten Dream Edition auf den Markt. Das Fahrzeug ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, die optimiert wurden, um verschiedene Facetten dieser außergewöhnlichen elektrischen Luxuslimousine hervorzuheben.

Die Dream Edition Performance verfügt über zwei Motoren mit einer kombinierten Leistung von 828 kW (1.111 PS) und einer rein elektrischen Reichweite von 799 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Das Fahrzeug beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Die Dream-Edition-Serie verkörpert den intensiven Fokus von Lucid auf Effizienz mit einer branchenführenden elektrischen Reichweite von bis zu 883 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Die Dream-Edition-Serie wird auch von zwei Motoren mit einer Leistung von 696 kW (933 PS) angetrieben.

Auch beim Laden ist Lucid, mit einer 900 V+ Elektroarchitektur für Air Dream Edition und Air Grand Touring, branchenführend. Mit einem DC-Schnelllader mit einer Leistung von 300+ kW kann der Lucid Air Grand Touring in etwa 15 Minuten eine Reichweite von 400 km hinzufügen, was ihn zu einem idealen Fahrzeug für Reisen in Europa macht.

Europäische Einzelhandelsexpansion

Lucid Motors, das seinen europäischen Hauptsitz in Amsterdam hat, baut seine physische Präsenz in der Region aktiv aus. Vor kurzem eröffnete das Unternehmen seinen dritten Einzelhandelsstandort und das erste kombinierte Service-, Liefer- und Vertriebszentrum in Europa, das sich in Hilversum, Niederlande, außerhalb von Amsterdam befindet. Dies folgt den Eröffnungen von Studios in Genf (Schweiz) und München (Deutschland) zu Beginn dieses Jahres. Für die Zukunft ist eine weitere Expansion in Europa geplant.

Lucid nimmt derzeit Reservierungen von europäischen Kunden für alle Ausstattungsvarianten des Lucid Air entgegen. Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich können sich ihren Platz in der Warteschlange für die Lucid Air Pure-, Touring- und Grand Touring-Modelle sichern, sobald die Auslieferungen in ihren jeweiligen Ländern beginnen, indem sie eine vollständig erstattungsfähige Reservierung ab 300 Euro tätigen.

Informationen zu Lucid Group

Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die attraktivsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Fahrzeug des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem kalifornisch inspirierten Design, das bei moderaten Außenabmessungen einen luxuriösen Innenraum in voller Größe bietet. Der mit Spannung erwartete Lucid Air Grand Touring verfügt über 819 PS. Der Lucid Air, der in der Lucid-Fabrik in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, wird derzeit an Kunden in den USA, Kanada und Europa ausgeliefert.

