Lucid Motors kündigt Pläne für die Markteinführung in Europa an; Preise und Spezifikationen für die Lucid Air Dream Edition Modelle

Das Unternehmen eröffnet sein erstes europäisches Studio in München, Deutschland, und beabsichtigt, bis 2022 weitere Studio- und Servicecenter-Standorte in Europa zu eröffnen

Die Lucid Group (NASDAQ: LCID), das mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf dem nordamerikanischen Markt neue Maßstäbe gesetzt hat, gab heute seine ersten Pläne für seinen Start auf dem europäischen Markt bekannt. Dazu gehört auch die baldige Verfügbarkeit beider Versionen des Lucid Air Dream Edition mit dem modernsten heute verfügbaren Elektroantrieb. Die Dream Edition R ist mit einer geschätzten Reichweite von 900 km* auf Effizienz getrimmt, und die Dream Edition P verfügt über 1.111 PS (828 kW).

Das Unternehmen plant außerdem, am 13. Mai 2022 sein erstes europäisches Einzelhandelsgeschäft zu eröffnen - das Lucid Studio am Odeonsplatz in München, Deutschland. Der luxuriöse Verkaufsraum wird die Kunden dazu einladen, die Marke und ihre Produkte im Herzen der kultigen Altstadt zu erleben. Das Unternehmen rechnet damit, im Jahr 2022 weitere Studios und Servicezentren in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz zu eröffnen, und hat das Ziel, in den kommenden Jahren in weitere Schlüsselmärkte auf dem europäischen Kontinent zu expandieren.

„Die Expansion nach Europa und die Entscheidung, die Lucid Air Dream Edition auf diesem Markt anzubieten, stärkt die Position von Lucid als globale Marke und unterstützt unsere Mission, die Standards der Elektrofahrzeugindustrie anzuheben", sagte Zak Edson, VP of Sales and Service, Lucid. „Das erste Angebot des Unternehmens, die Lucid Air Dream Edition, bietet eine Beschleunigung von 0-100 km in 2,7 Sekunden oder eine geschätzte Reichweite von 900 km* mit einer einzigen Ladung, zusammen mit einer 924-V-Elektroarchitektur für beeindruckende Schnellladungen - all die Leistung, die Qualität und die Reichweite, die es perfekt für den europäischen Markt machen."

Dream Editions für Europa

Nach der erfolgreichen Markteinführung des Lucid Air Dream Edition P und des Lucid Air Dream Edition R in Nordamerika mit einer begrenzten Stückzahl von 520 Einheiten kündigte Lucid an, dass es eine sehr begrenzte Anzahl an bestehenden Reservierungsinhabern in Europa anbieten wird, um die Markteinführung des Lucid Air zu feiern - und Lucids Vision für die Weiterentwicklung von Luxus-Elektrofahrzeugen zu unterstreichen. Diese beiden unterschiedlichen Versionen - die Dream Edition P mit einem auf Leistung optimierten Antriebsstrang und die Dream Edition R, bei der Lucid den Schwerpunkt auf die Maximierung der Reichweite legt - werden den Reservierungsinhabern in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz angeboten. Darüber hinaus verfügen sie über eine exklusive Außen- und Innenausstattung sowie über alle verfügbaren Upgrades, die im Folgenden näher erläutert werden.

Dream Edition P Dream Edition R Motoren Dual Motor, AWD Dual Motor, AWD Leistung (gesamt, F&R) 1.111 PS (828 kW) 933 PS (696 kW) Drehmoment (gesamt, F&R) 1390 Nm 1390 Nm 0-100 km/h 2,7 Sek. 2,9 Sek. Höchstgeschwindigkeit 270 km/h 270 km/h Reifen Speziell entwickelter Pirelli P-Zero: 245/35 21" (F) und 265/35 21" (R) 19" optional Speziell entwickelter Pirelli P-Zero: 245/45 19" (F&R) 21" optional Systemspannung 924 V 924 V

Kunden in den oben genannten Ländern mit einer bestehenden Reservierung für ein Lucid Air können ein Upgrade ihrer Reservierung auf Air Dream Edition P oder Dream Edition R beantragen, solange es verfügbar ist.

Preis

Die Preise für Lucid Air Dream Edition P und Dream Edition R sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Deutschland Niederlande Schweiz Norwegen Air Dream Edition P/R 218.000 € 222.000 € 199.000 CHF 1.850.000 NOK Einschließlich 19 % Mehrwertsteuer, Bestimmungsortgebühren und Dokumentationsgebühren Einschließlich 21 % Mehrwertsteuer, Bestimmungsortgebühren und Dokumentationsgebühren Einschließlich 7,7 % Mehrwertsteuer, Bestimmungsortgebühren und Dokumentationsgebühren Einschließlich Bestimmungsgebühren und Dokumentationsgebühren

Die ersten Lieferungen werden voraussichtlich Ende 2022 beginnen. Die Preise und Liefertermine für Lucid Air Pure, Air Touring und Air Grand Touring sowie die Optionspreise für die EU-Märkte werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Preise für Lucid Air Pure in Deutschland und den Niederlanden bei etwa 100.000 Euro, in der Schweiz bei 100.000 Schweizer Franken und in Norwegen bei 1.000.000 NOK beginnen.

Europäische Expansion

Lucid akzeptiert derzeit Reservierungen von europäischen Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Monaco, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien. Mit einer voll erstattungsfähigen Reservierung ab 300 Euro sichern sich Kunden ihren Platz in der Warteschlange für die Modelle Lucid Air Pure, Touring und Grand Touring, sobald die Auslieferung in den jeweiligen Ländern beginnt. Diese spezifischen Märkte wurden aufgrund einer Kombination aus Ladeinfrastruktur, Marktakzeptanz und Größe ausgewählt. Für die Zukunft ist eine weitere Expansion in Europa geplant, einschließlich zusätzlicher Studios und Dienstleistungszentren in europäischen Großstädten und eines Rechtslenkermodells für Großbritannien.

Studio-Erfahrung

Mit einem Direct-to-Consumer-Modell bietet jedes Lucid-Studio ein digital orientiertes Premium-Erlebnis, das auf die Präferenzen jedes Kunden zugeschnitten ist, unabhängig davon, ob er persönlich vorbeikommt, seine Anfragen ausschließlich online stellt oder beides kombiniert. Das Münchner Lucid-Studio bietet den Kunden die Möglichkeit, die Marke umfassend zu erleben und sich über die Produkte zu informieren - an einem Ort, der die einzigartige Designästhetik des Unternehmens unterstreicht. Bei der Besichtigung eines Lucid-Studios erhalten die Besucher einen Eindruck davon, wie sich das Unternehmen von der Schönheit, der Innovation und der Vielfalt seines Heimatstaates Kalifornien inspirieren lässt.

* Lucid Air befindet sich in der Vorproduktion für den europäischen Markt, endgültige Spezifikationen sind derzeit noch nicht verfügbar. Die angegebenen Werte sind die vom Hersteller prognostizierten WLTP-Werte bei Ausstattung mit 19-Zoll-Rädern und dienen nur zu Informationszwecken. Die offiziellen WLTP-Reichweiten können abweichen und werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind. Die tatsächliche Reichweite variiert im tatsächlichen Fahrbetrieb und kann durch andere Faktoren wie Fahrverhalten, Umwelteinflüsse, Streckenbedingungen usw. beeinflusst werden.

Der Stromverbrauch des Lucid Air Dream Edition R beträgt 13,12 kWh/100 km; die CO2-Emissionen liegen bei 0 g/k.

Informationen zur Lucid Group

Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung nachhaltiger Energie zu fördern, indem das Unternehmen die faszinierendsten Elektrofahrzeuge entwickelt, in deren Mittelpunkt die menschliche Erfahrung steht. Das erste Auto des Unternehmens, Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design, die einen luxuriösen Innenraum in voller Größe und eine mittelgroße Außenfläche bietet. Gestützt auf eine rennerprobte Batterietechnologie und einen komplett selbst entwickelten Antriebsstrang wurde der Lucid Air zum MotorTrend Car of the Year® 2022 gekürt. Die Auslieferung von Lucid Air, das in Lucids neuer Fabrik in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, an US-Kunden ist bereits angelaufen.

